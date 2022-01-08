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اليمن.. انتهاء مهلة ألوية العمالقة للحوثيين للانسحاب من مديرية عين في شبوة

سجّلت الساعات الأخيرة في محافظة شبوة اليمنية تقدماً كبيراً للجيش اليمني وألوية العمالقة، مع تحرير مديرية بيحان.. فبعد منح الميليشيات الحوثية مهلة 6 ساعات للانسحاب، أعلنت ألوية العمالقة، اليوم السبت، انتهاء تلك المهلة لتبدأ بالتالي المرحلة الثالثة من تحرير المحافظة، عبر استعادة مديرية عين.

ومن المتوقع أن تبدأ اليوم حملة جوية وبرية مركّزة، بالتنسيق مع تحالف دعم الشرعية، ضد الميليشيات في مديرية عين، بهدف طردها.

الرئيسية/ أخبار العالم

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اليمن.. انتهاء مهلة ألوية العمالقة للحوثيين للانسحاب من مديرية عين في شبوة
سبق

سجّلت الساعات الأخيرة في محافظة شبوة اليمنية تقدماً كبيراً للجيش اليمني وألوية العمالقة، مع تحرير مديرية بيحان.. فبعد منح الميليشيات الحوثية مهلة 6 ساعات للانسحاب، أعلنت ألوية العمالقة، اليوم السبت، انتهاء تلك المهلة لتبدأ بالتالي المرحلة الثالثة من تحرير المحافظة، عبر استعادة مديرية عين.

ومن المتوقع أن تبدأ اليوم حملة جوية وبرية مركّزة، بالتنسيق مع تحالف دعم الشرعية، ضد الميليشيات في مديرية عين، بهدف طردها.

08 يناير 2022 - 5 جمادى الآخر 1443
10:24 AM

اليمن.. انتهاء مهلة ألوية العمالقة للحوثيين للانسحاب من مديرية عين في شبوة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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سجّلت الساعات الأخيرة في محافظة شبوة اليمنية تقدماً كبيراً للجيش اليمني وألوية العمالقة، مع تحرير مديرية بيحان.. فبعد منح الميليشيات الحوثية مهلة 6 ساعات للانسحاب، أعلنت ألوية العمالقة، اليوم السبت، انتهاء تلك المهلة لتبدأ بالتالي المرحلة الثالثة من تحرير المحافظة، عبر استعادة مديرية عين.

ومن المتوقع أن تبدأ اليوم حملة جوية وبرية مركّزة، بالتنسيق مع تحالف دعم الشرعية، ضد الميليشيات في مديرية عين، بهدف طردها.

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