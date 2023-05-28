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مؤسسة النقد ترفع المنع عن شركة الاتحاد للتأمين التعاوني

قالت: بعد أن اتخذت مجموعة إجراءات تصحيحية واضحة وفاعلة

قررت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، رفع المنع عن شركة الاتحاد للتأمين التعاوني من إصدار وثائق تأمين المركبات، اعتباراً من يوم الثلاثاء تاريخ 23 / 9 / 1440هــ الموافق 28 / 5 / 2019م.

ويأتي ذلك إلحاقاً لإعلان المؤسسة المؤرخ في 30 / 5 / 1440هـ الموافق 5 / 2 / 2019م المتضمن منع الشركة من قبول مكتتبين جدد في تأمين المركبات.

وأوضحت مؤسسة النقد، أن قرار رفع المنع جاء بعد أن اتخذت الشركة إجراءات تصحيحية واضحة وفاعلة في معالجة المخالفات القائمة عند المنع، كما أكدت الشركة التزامها بالاستمرار في تنفيذ الإجراءات التصحيحية.

ودعت المؤسسة جميع المؤمَّن لهم والمستفيدين من التأمين إلى التمسّك بحقوقهم ومراجعة الشركة في ذلك، وفي حال عدم تجاوب الشركة؛ تأمل المؤسسة عدم التردد في تقديم شكوى لدى إدارة حماية العملاء من خلال موقع "ساما تهتم" على الإنترنت samacares.sa، أو من خلال الاتصال على الرقم المجاني 8001256666.

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مؤسسة النقد ترفع المنع عن شركة الاتحاد للتأمين التعاوني
سبق

قررت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، رفع المنع عن شركة الاتحاد للتأمين التعاوني من إصدار وثائق تأمين المركبات، اعتباراً من يوم الثلاثاء تاريخ 23 / 9 / 1440هــ الموافق 28 / 5 / 2019م.

ويأتي ذلك إلحاقاً لإعلان المؤسسة المؤرخ في 30 / 5 / 1440هـ الموافق 5 / 2 / 2019م المتضمن منع الشركة من قبول مكتتبين جدد في تأمين المركبات.

وأوضحت مؤسسة النقد، أن قرار رفع المنع جاء بعد أن اتخذت الشركة إجراءات تصحيحية واضحة وفاعلة في معالجة المخالفات القائمة عند المنع، كما أكدت الشركة التزامها بالاستمرار في تنفيذ الإجراءات التصحيحية.

ودعت المؤسسة جميع المؤمَّن لهم والمستفيدين من التأمين إلى التمسّك بحقوقهم ومراجعة الشركة في ذلك، وفي حال عدم تجاوب الشركة؛ تأمل المؤسسة عدم التردد في تقديم شكوى لدى إدارة حماية العملاء من خلال موقع "ساما تهتم" على الإنترنت samacares.sa، أو من خلال الاتصال على الرقم المجاني 8001256666.

28 مايو 2019 - 23 رمضان 1440
07:41 PM

مؤسسة النقد ترفع المنع عن شركة الاتحاد للتأمين التعاوني

قالت: بعد أن اتخذت مجموعة إجراءات تصحيحية واضحة وفاعلة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قررت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، رفع المنع عن شركة الاتحاد للتأمين التعاوني من إصدار وثائق تأمين المركبات، اعتباراً من يوم الثلاثاء تاريخ 23 / 9 / 1440هــ الموافق 28 / 5 / 2019م.

ويأتي ذلك إلحاقاً لإعلان المؤسسة المؤرخ في 30 / 5 / 1440هـ الموافق 5 / 2 / 2019م المتضمن منع الشركة من قبول مكتتبين جدد في تأمين المركبات.

وأوضحت مؤسسة النقد، أن قرار رفع المنع جاء بعد أن اتخذت الشركة إجراءات تصحيحية واضحة وفاعلة في معالجة المخالفات القائمة عند المنع، كما أكدت الشركة التزامها بالاستمرار في تنفيذ الإجراءات التصحيحية.

ودعت المؤسسة جميع المؤمَّن لهم والمستفيدين من التأمين إلى التمسّك بحقوقهم ومراجعة الشركة في ذلك، وفي حال عدم تجاوب الشركة؛ تأمل المؤسسة عدم التردد في تقديم شكوى لدى إدارة حماية العملاء من خلال موقع "ساما تهتم" على الإنترنت samacares.sa، أو من خلال الاتصال على الرقم المجاني 8001256666.

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