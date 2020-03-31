الصين على طريق التعافي الاقتصادي.. الأسوأ انتهى تقريبًا

مؤشر مديري المشتريات يرتفع بشكل فاق معظم توقعات المحللين

يبدو أن تعافي قطاع التصنيع في الصين وتَوَجّه الحكومة لتخفيف القيود على الاقتراض؛ يشير إلى أن الأسوأ ربما يكون قد انتهى للاقتصاد الصيني الذي يعاني من أكبر تباطؤ منذ عقود.

ولفتت وكالة "بلومبرج" للأنباء، إلى أنه بينما كان الارتداد في المؤشر الرسمي لمديري المشتريات، بعد تراجعه إلى مستوى قياسي منخفض في فبراير؛ كان أمرًا متوقعًا مع بدء عودة العمال إلى المصانع بعد إغلاق غير مسبوق؛ فإن قيمة الارتداد فاقت معظم توقعات المحللين؛ حيث ارتفعت إلى 52 في مارس بعدما كانت 35.7 في فبراير.

ونقلت "بلومبرج" بحسب "الألمانية" عن هيلين تشياو الخبيرة في الشأن الصيني ببنك "أوهي ف أمريكا" ميريل لينش، أن "المفاجأة الإيجابية في قراءة مؤشر مديري المشتريات في الصين يدعم الآمال بأنه إذا ما أصبحت جهود احتواء الفيروس أكثر فاعلية في بلد ما؛ فإنه يمكنا بسرعة استئناف النشاط الاقتصادي".