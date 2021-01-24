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السعودية تشدد: على مجلس الأمن وضع حد لسلوك الحوثيين العدواني.. إرهاب عاث باليمن فسادًا

المملكة أكدت أن إصرار المليشيا المدعومة من إيران على الهجمات يعدّ تحديًا للمجتمع الدولي

ندّدت المملكة العربية السعودية بالهجمات المتكررة التي تشنّها مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران على الأعيان المدنية والمنشآت الحيوية في جنوب المملكة وأبوظبي، والتي كان آخرها استهداف مدينة ظهران الجنوب والمنطقة الصناعية في جازان جنوب غربي المملكة أسفرت عن إصابتين طفيفتين لمقيميَن من الجنسيتين البنغلاديشية والسودانية.

وأكدت المملكة موقفها الرافض وإدانتها لكل الهجمات الإرهابية العدوانية لهذه المليشيا الحوثية المدعومة من إيران على المملكة والإمارات وممرات الملاحة الدولية في البحر الأحمر، والتي تنفذها قوى الإرهاب التي عاثت في اليمن الشقيق فسادًا فقتلت أبناء الشعب اليمني العزيز واستمرت في نشر أعمالها الإرهابية بهدف زعزعة أمن المنطقة واستقرارها.

كما تنبّه المملكة إلى أن إصرار مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران على الهجمات المتكررة تعد تحديًا للمجتمع الدولي وانتهاكًا صريحًا لقواعد القانون الدولي الإنساني، ويؤكد خطورة سلوك هذه المليشيات على أمن المنطقة واستقرارها، كما تشدّد المملكة على الحاجة الملحة لتحرك المجتمع الدولي، لاسيما مجلس الأمن الدولي لوضع حد لهذا السلوك العدواني بما يحفظ الأمن والسلم الدوليين.

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السعودية تشدد: على مجلس الأمن وضع حد لسلوك الحوثيين العدواني.. إرهاب عاث باليمن فسادًا
سبق

ندّدت المملكة العربية السعودية بالهجمات المتكررة التي تشنّها مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران على الأعيان المدنية والمنشآت الحيوية في جنوب المملكة وأبوظبي، والتي كان آخرها استهداف مدينة ظهران الجنوب والمنطقة الصناعية في جازان جنوب غربي المملكة أسفرت عن إصابتين طفيفتين لمقيميَن من الجنسيتين البنغلاديشية والسودانية.

وأكدت المملكة موقفها الرافض وإدانتها لكل الهجمات الإرهابية العدوانية لهذه المليشيا الحوثية المدعومة من إيران على المملكة والإمارات وممرات الملاحة الدولية في البحر الأحمر، والتي تنفذها قوى الإرهاب التي عاثت في اليمن الشقيق فسادًا فقتلت أبناء الشعب اليمني العزيز واستمرت في نشر أعمالها الإرهابية بهدف زعزعة أمن المنطقة واستقرارها.

كما تنبّه المملكة إلى أن إصرار مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران على الهجمات المتكررة تعد تحديًا للمجتمع الدولي وانتهاكًا صريحًا لقواعد القانون الدولي الإنساني، ويؤكد خطورة سلوك هذه المليشيات على أمن المنطقة واستقرارها، كما تشدّد المملكة على الحاجة الملحة لتحرك المجتمع الدولي، لاسيما مجلس الأمن الدولي لوضع حد لهذا السلوك العدواني بما يحفظ الأمن والسلم الدوليين.

24 يناير 2022 - 21 جمادى الآخر 1443
02:46 PM
اخر تعديل
24 يناير 2022 - 21 جمادى الآخر 1443
03:22 PM

السعودية تشدد: على مجلس الأمن وضع حد لسلوك الحوثيين العدواني.. إرهاب عاث باليمن فسادًا

المملكة أكدت أن إصرار المليشيا المدعومة من إيران على الهجمات يعدّ تحديًا للمجتمع الدولي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ندّدت المملكة العربية السعودية بالهجمات المتكررة التي تشنّها مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران على الأعيان المدنية والمنشآت الحيوية في جنوب المملكة وأبوظبي، والتي كان آخرها استهداف مدينة ظهران الجنوب والمنطقة الصناعية في جازان جنوب غربي المملكة أسفرت عن إصابتين طفيفتين لمقيميَن من الجنسيتين البنغلاديشية والسودانية.

وأكدت المملكة موقفها الرافض وإدانتها لكل الهجمات الإرهابية العدوانية لهذه المليشيا الحوثية المدعومة من إيران على المملكة والإمارات وممرات الملاحة الدولية في البحر الأحمر، والتي تنفذها قوى الإرهاب التي عاثت في اليمن الشقيق فسادًا فقتلت أبناء الشعب اليمني العزيز واستمرت في نشر أعمالها الإرهابية بهدف زعزعة أمن المنطقة واستقرارها.

كما تنبّه المملكة إلى أن إصرار مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران على الهجمات المتكررة تعد تحديًا للمجتمع الدولي وانتهاكًا صريحًا لقواعد القانون الدولي الإنساني، ويؤكد خطورة سلوك هذه المليشيات على أمن المنطقة واستقرارها، كما تشدّد المملكة على الحاجة الملحة لتحرك المجتمع الدولي، لاسيما مجلس الأمن الدولي لوضع حد لهذا السلوك العدواني بما يحفظ الأمن والسلم الدوليين.

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