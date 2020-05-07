النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

السعودية.. لأول مرة حالات التعافي من كورونا تشكِّل 80 % من الإصابات

"الصحة": بفضل التدخلات العلاجية المبكرة والاكتشاف المبكر والرعاية المقدَّمة للجميع

سجَّلت حالات التعافي من فيروس كورونا المستجد في السعودية أمس الأربعاء أرقامًا عالية تدعو للتفاؤل؛ إذ شكلت 80 % من الحالات اليومية المعلنة لعدد المصابين البالغ 1687 حالة، وذلك للمرة الأولى.

وكانت الحالات المتعافية قد شكلت مسارًا تصاعديًّا خلال الفترة الماضية؛ إذ قفزت في آخر سبعة أيام من 14 % إلى 21 % مسجلة أمس أعلى عدد بـ1352 حالة.

وقالت وزارة الصحة: "نترقب زيادة عدد حالات التعافي في المراحل المقبلة حتى نتجاوز أزمة جائحة كورونا -بإذن الله-. فيما ظلت حالات الوفاة متدنية جدًّا؛ إذ بلغت حتى الآن 209 وفيات".

وبيَّنت الوزارة أن "نسب حالات الوفاة محدودة؛ وذلك -بفضل الله- ثم التدخلات العلاجية المبكرة، والاكتشاف المبكر للحالات، والرعاية التي تقدَّم للجميع، وفقًا لتوجيهات قيادتنا الرشيدة؛ إذ تقدَّم الرعاية المجانية للجميع، سواء مواطنين أو مقيمين، إضافة إلى مخالفي أنظمة الإقامة والعمل؛ وكل ذلك أسهم -بفضل الله- في تدني حالات الوفاة".

يُشار إلى أن عدد الإصابات الإجمالي بالفيروس وصل إلى 31938 إصابة، منهم 27 % من السعوديين، و73 % من غير السعوديين، وبلغ عدد الحالات الحرجة 137 حالة، يتلقون العلاج في غرف العناية المركزة بالمستشفيات، بينما بلغ عدد المتعافين 6783 حالة، والوفيات 209 حالات.

وزارة الصحة فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
السعودية.. لأول مرة حالات التعافي من كورونا تشكِّل 80 % من الإصابات
سبق

سجَّلت حالات التعافي من فيروس كورونا المستجد في السعودية أمس الأربعاء أرقامًا عالية تدعو للتفاؤل؛ إذ شكلت 80 % من الحالات اليومية المعلنة لعدد المصابين البالغ 1687 حالة، وذلك للمرة الأولى.

وكانت الحالات المتعافية قد شكلت مسارًا تصاعديًّا خلال الفترة الماضية؛ إذ قفزت في آخر سبعة أيام من 14 % إلى 21 % مسجلة أمس أعلى عدد بـ1352 حالة.

وقالت وزارة الصحة: "نترقب زيادة عدد حالات التعافي في المراحل المقبلة حتى نتجاوز أزمة جائحة كورونا -بإذن الله-. فيما ظلت حالات الوفاة متدنية جدًّا؛ إذ بلغت حتى الآن 209 وفيات".

وبيَّنت الوزارة أن "نسب حالات الوفاة محدودة؛ وذلك -بفضل الله- ثم التدخلات العلاجية المبكرة، والاكتشاف المبكر للحالات، والرعاية التي تقدَّم للجميع، وفقًا لتوجيهات قيادتنا الرشيدة؛ إذ تقدَّم الرعاية المجانية للجميع، سواء مواطنين أو مقيمين، إضافة إلى مخالفي أنظمة الإقامة والعمل؛ وكل ذلك أسهم -بفضل الله- في تدني حالات الوفاة".

يُشار إلى أن عدد الإصابات الإجمالي بالفيروس وصل إلى 31938 إصابة، منهم 27 % من السعوديين، و73 % من غير السعوديين، وبلغ عدد الحالات الحرجة 137 حالة، يتلقون العلاج في غرف العناية المركزة بالمستشفيات، بينما بلغ عدد المتعافين 6783 حالة، والوفيات 209 حالات.

07 مايو 2020 - 14 رمضان 1441
01:23 AM

السعودية.. لأول مرة حالات التعافي من كورونا تشكِّل 80 % من الإصابات

"الصحة": بفضل التدخلات العلاجية المبكرة والاكتشاف المبكر والرعاية المقدَّمة للجميع

A A A
قاسم الخبراني - الرياض
3
4,216

سجَّلت حالات التعافي من فيروس كورونا المستجد في السعودية أمس الأربعاء أرقامًا عالية تدعو للتفاؤل؛ إذ شكلت 80 % من الحالات اليومية المعلنة لعدد المصابين البالغ 1687 حالة، وذلك للمرة الأولى.

وكانت الحالات المتعافية قد شكلت مسارًا تصاعديًّا خلال الفترة الماضية؛ إذ قفزت في آخر سبعة أيام من 14 % إلى 21 % مسجلة أمس أعلى عدد بـ1352 حالة.

وقالت وزارة الصحة: "نترقب زيادة عدد حالات التعافي في المراحل المقبلة حتى نتجاوز أزمة جائحة كورونا -بإذن الله-. فيما ظلت حالات الوفاة متدنية جدًّا؛ إذ بلغت حتى الآن 209 وفيات".

وبيَّنت الوزارة أن "نسب حالات الوفاة محدودة؛ وذلك -بفضل الله- ثم التدخلات العلاجية المبكرة، والاكتشاف المبكر للحالات، والرعاية التي تقدَّم للجميع، وفقًا لتوجيهات قيادتنا الرشيدة؛ إذ تقدَّم الرعاية المجانية للجميع، سواء مواطنين أو مقيمين، إضافة إلى مخالفي أنظمة الإقامة والعمل؛ وكل ذلك أسهم -بفضل الله- في تدني حالات الوفاة".

يُشار إلى أن عدد الإصابات الإجمالي بالفيروس وصل إلى 31938 إصابة، منهم 27 % من السعوديين، و73 % من غير السعوديين، وبلغ عدد الحالات الحرجة 137 حالة، يتلقون العلاج في غرف العناية المركزة بالمستشفيات، بينما بلغ عدد المتعافين 6783 حالة، والوفيات 209 حالات.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
5,952
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
15,792
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
21,123
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
42,046

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

للخلف انطلق

للخلف انطلق

بدر الغامدي
ارحموا الفقراء من تصوير موائدكم!

ارحموا الفقراء من تصوير موائدكم!

صالح مطر الغامدي
الدراما الخليجية.. لم ينجح أحد..!!

الدراما الخليجية.. لم ينجح أحد..!!

ماجد الحربي
بائعو الطرقات وكورونا

بائعو الطرقات وكورونا

عبدالرحمن المرشد
البرجر المشاكس

البرجر المشاكس

علاء الدين براده
كورونا.. ماذا قدمت سفاراتنا؟

كورونا.. ماذا قدمت سفاراتنا؟

عبدالسلام المشيطي
"الإسكان التنموي" و"جود الإسكان" جناحا خير للأُسر الأشد حاجة

"الإسكان التنموي" و"جود الإسكان" جناحا خير للأُسر الأشد حاجة

محمد الفرج
العناية بالأيتام في السعودية.. "رفقاء" نموذجًا

العناية بالأيتام في السعودية.. "رفقاء" نموذجًا

علي آل شرمة
المصلحة شوّهت سمعة التعاون الإنساني...

المصلحة شوّهت سمعة التعاون الإنساني...

سارة الجهني
مَنْ ضحك على القصبي؟!

مَنْ ضحك على القصبي؟!

أحمد عجب

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟
مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة