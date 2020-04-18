النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

فرع "الموارد البشرية" بمكة ينفِّذ أكثر من 490 زيارة مع استمرار الحملات التفتيشية

للتأكد من اتباع الشروط الوقائية والنظامية للحد من انتشار فيروس "كورونا"

نفَّذت مكاتب العمل التابعة لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة خلال الأيام الماضية جملة من الحملات التفتيشية على مقر سكن وعمل العمالة الوافدة، بمشاركة لجنة تنظيم سكن العمالة المكونة من ممثلين لوزارات (الصحة والتجارة والشؤون البلدية والقروية والصناعة والثروة المعدنية والأمن العام)؛ وذلك للتأكد من اتباع الشروط الوقائية والنظامية للحد من انتشار فيروس "كورونا".

وشملت الحملات محافظات المنطقة. وبلغت هذه الحملات أكثر من 490 زيارة تفتيشية لأماكن سكن العمالة الوافدة الذين تجاوز عددهم 135378 عاملاً، مع استمرار الحملات التفتيشية للتحقق من التزام المنشآت بقرارات الوزارة والجهات المعنية الشريكة.

وأكد فرع الوزارة أن هذه الحملات المشتركة امتداد للحملات التفتيشية المنفَّذة خلال هذه الفترة على جميع المنشآت في المناطق والمحافظات والمراكز كافة التابعة للمنطقة؛ وذلك للتأكد من تقيُّد القطاع الخاص والعمالة بالإجراءات الاحترازية للحد من انتشار الفيروس، وقرارات وزارة الموارد والتنمية الاجتماعية المنظِّمة لسوق العمل.

وشدَّد على أن هذه الحملات تأتي في ظل تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية التي توليها الدولة جُل عنايتها واهتمامها من أجل صحة وسلامة الفرد والمجتمع.

فيروس كورونا الجديد وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية‬⁩

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
فرع "الموارد البشرية" بمكة ينفِّذ أكثر من 490 زيارة مع استمرار الحملات التفتيشية
سبق

نفَّذت مكاتب العمل التابعة لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة خلال الأيام الماضية جملة من الحملات التفتيشية على مقر سكن وعمل العمالة الوافدة، بمشاركة لجنة تنظيم سكن العمالة المكونة من ممثلين لوزارات (الصحة والتجارة والشؤون البلدية والقروية والصناعة والثروة المعدنية والأمن العام)؛ وذلك للتأكد من اتباع الشروط الوقائية والنظامية للحد من انتشار فيروس "كورونا".

وشملت الحملات محافظات المنطقة. وبلغت هذه الحملات أكثر من 490 زيارة تفتيشية لأماكن سكن العمالة الوافدة الذين تجاوز عددهم 135378 عاملاً، مع استمرار الحملات التفتيشية للتحقق من التزام المنشآت بقرارات الوزارة والجهات المعنية الشريكة.

وأكد فرع الوزارة أن هذه الحملات المشتركة امتداد للحملات التفتيشية المنفَّذة خلال هذه الفترة على جميع المنشآت في المناطق والمحافظات والمراكز كافة التابعة للمنطقة؛ وذلك للتأكد من تقيُّد القطاع الخاص والعمالة بالإجراءات الاحترازية للحد من انتشار الفيروس، وقرارات وزارة الموارد والتنمية الاجتماعية المنظِّمة لسوق العمل.

وشدَّد على أن هذه الحملات تأتي في ظل تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية التي توليها الدولة جُل عنايتها واهتمامها من أجل صحة وسلامة الفرد والمجتمع.

18 إبريل 2020 - 25 شعبان 1441
10:49 PM

فرع "الموارد البشرية" بمكة ينفِّذ أكثر من 490 زيارة مع استمرار الحملات التفتيشية

للتأكد من اتباع الشروط الوقائية والنظامية للحد من انتشار فيروس "كورونا"

A A A
عبدالله الراجحي - جدة
2
2,763

نفَّذت مكاتب العمل التابعة لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة خلال الأيام الماضية جملة من الحملات التفتيشية على مقر سكن وعمل العمالة الوافدة، بمشاركة لجنة تنظيم سكن العمالة المكونة من ممثلين لوزارات (الصحة والتجارة والشؤون البلدية والقروية والصناعة والثروة المعدنية والأمن العام)؛ وذلك للتأكد من اتباع الشروط الوقائية والنظامية للحد من انتشار فيروس "كورونا".

وشملت الحملات محافظات المنطقة. وبلغت هذه الحملات أكثر من 490 زيارة تفتيشية لأماكن سكن العمالة الوافدة الذين تجاوز عددهم 135378 عاملاً، مع استمرار الحملات التفتيشية للتحقق من التزام المنشآت بقرارات الوزارة والجهات المعنية الشريكة.

وأكد فرع الوزارة أن هذه الحملات المشتركة امتداد للحملات التفتيشية المنفَّذة خلال هذه الفترة على جميع المنشآت في المناطق والمحافظات والمراكز كافة التابعة للمنطقة؛ وذلك للتأكد من تقيُّد القطاع الخاص والعمالة بالإجراءات الاحترازية للحد من انتشار الفيروس، وقرارات وزارة الموارد والتنمية الاجتماعية المنظِّمة لسوق العمل.

وشدَّد على أن هذه الحملات تأتي في ظل تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية التي توليها الدولة جُل عنايتها واهتمامها من أجل صحة وسلامة الفرد والمجتمع.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
5,337
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
14,737
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
20,270
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
41,386

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

السعودية وكورونا.. وما خفي كان أعظم!!

السعودية وكورونا.. وما خفي كان أعظم!!

عبدالرحمن القحطاني
ارحموا الآباء والأمهات من (السناب والتيك توك)

ارحموا الآباء والأمهات من (السناب والتيك توك)

حسن آل عمير
طلاب الجامعات.. والاختبار عن بُعد..!

طلاب الجامعات.. والاختبار عن بُعد..!

ماجد الحربي
قوافل الخير السعودية تحاصر تداعيات كورونا

قوافل الخير السعودية تحاصر تداعيات كورونا

علي آل شرمة
العالقون بالمدارس الأهلية

العالقون بالمدارس الأهلية

أحمد عجب
فطنة التحالف ووقف الحرب

فطنة التحالف ووقف الحرب

ماجد البريكان
ذات الرداء الأبيض

ذات الرداء الأبيض

علاء الدين براده
سقط مَنْ يسيء للسعودية

سقط مَنْ يسيء للسعودية

جمعان الكرت
رسالة لشركات التأمين خلال أزمة كورونا

رسالة لشركات التأمين خلال أزمة كورونا

حسن آل عمير
وصية "كورونا" الأخيرة

وصية "كورونا" الأخيرة

أحمد عجب

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"
كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة