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بلا وفيات.. الصين تسجل حالتَي إصابة جديدتين بفيروس كورونا

أعلنت السلطات الصحية في الصين، اليوم الأحد، تسجيل حالتَي إصابة جديدتين خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، في استمرار لانخفاض الأعداد منذ اتخاذ الحكومة خطوات خفض أعداد القادمين من الخارج.

وذكرت السلطات الصحية أن إحدى الحالات الجديدة كانت في مقاطعة شانشي- غربي بكين، والأخرى كانت قادمة من الخارج.. وبذلك يرتفع عدد الحالات المؤكّدة رسمياً في الصين، إلى 82 ألفاً و877 شخصاً، وتعافى معظم المرضى وخرجوا من المستشفيات.

ولم تسجل الصين وفيات جديدة، أمس السبت، وسجلت حالة وفاة واحدة فقط في الأسبوعين الماضيين، حيث بلغ إجمالي عدد الوفيات في البلاد 4633.

الصين فيروس كورونا الجديد

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بلا وفيات.. الصين تسجل حالتَي إصابة جديدتين بفيروس كورونا
سبق

أعلنت السلطات الصحية في الصين، اليوم الأحد، تسجيل حالتَي إصابة جديدتين خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، في استمرار لانخفاض الأعداد منذ اتخاذ الحكومة خطوات خفض أعداد القادمين من الخارج.

وذكرت السلطات الصحية أن إحدى الحالات الجديدة كانت في مقاطعة شانشي- غربي بكين، والأخرى كانت قادمة من الخارج.. وبذلك يرتفع عدد الحالات المؤكّدة رسمياً في الصين، إلى 82 ألفاً و877 شخصاً، وتعافى معظم المرضى وخرجوا من المستشفيات.

ولم تسجل الصين وفيات جديدة، أمس السبت، وسجلت حالة وفاة واحدة فقط في الأسبوعين الماضيين، حيث بلغ إجمالي عدد الوفيات في البلاد 4633.

03 مايو 2020 - 10 رمضان 1441
10:13 AM

بلا وفيات.. الصين تسجل حالتَي إصابة جديدتين بفيروس كورونا

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - بكين
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أعلنت السلطات الصحية في الصين، اليوم الأحد، تسجيل حالتَي إصابة جديدتين خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، في استمرار لانخفاض الأعداد منذ اتخاذ الحكومة خطوات خفض أعداد القادمين من الخارج.

وذكرت السلطات الصحية أن إحدى الحالات الجديدة كانت في مقاطعة شانشي- غربي بكين، والأخرى كانت قادمة من الخارج.. وبذلك يرتفع عدد الحالات المؤكّدة رسمياً في الصين، إلى 82 ألفاً و877 شخصاً، وتعافى معظم المرضى وخرجوا من المستشفيات.

ولم تسجل الصين وفيات جديدة، أمس السبت، وسجلت حالة وفاة واحدة فقط في الأسبوعين الماضيين، حيث بلغ إجمالي عدد الوفيات في البلاد 4633.

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