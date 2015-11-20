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"إغاثي الملك سلمان" يضخ أكثر من نصف مليون لتر مياه لمخيمات نازحي الحديدة

تنفيذ 33 نقلة مخصصة لإزالة المخلفات.. وتوزيع 120 حقيبة للنظافة الشخصية

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، تنفيذ مشروع الإمداد المائي والإصحاح البيئي للنازحين في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة.

وخلال الفترة من 4 حتى 10 نوفمبر 2021م، تم ضخ 301.000 لتر من المياه الصحية للخزانات، وضخ 287.000 لتر من المياه الصالحة للاستخدام المنزلي، وتنفيذ 33 نقلة مخصصة لإزالة المخلفات من مخيمات النازحين، وتوزيع 120 حقيبة للنظافة الشخصية، واستفاد من تلك الخدمات 8.400 فرد.

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"إغاثي الملك سلمان" يضخ أكثر من نصف مليون لتر مياه لمخيمات نازحي الحديدة
سبق

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، تنفيذ مشروع الإمداد المائي والإصحاح البيئي للنازحين في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة.

وخلال الفترة من 4 حتى 10 نوفمبر 2021م، تم ضخ 301.000 لتر من المياه الصحية للخزانات، وضخ 287.000 لتر من المياه الصالحة للاستخدام المنزلي، وتنفيذ 33 نقلة مخصصة لإزالة المخلفات من مخيمات النازحين، وتوزيع 120 حقيبة للنظافة الشخصية، واستفاد من تلك الخدمات 8.400 فرد.

20 نوفمبر 2021 - 15 ربيع الآخر 1443
04:12 PM

"إغاثي الملك سلمان" يضخ أكثر من نصف مليون لتر مياه لمخيمات نازحي الحديدة

تنفيذ 33 نقلة مخصصة لإزالة المخلفات.. وتوزيع 120 حقيبة للنظافة الشخصية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الحديدة
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واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، تنفيذ مشروع الإمداد المائي والإصحاح البيئي للنازحين في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة.

وخلال الفترة من 4 حتى 10 نوفمبر 2021م، تم ضخ 301.000 لتر من المياه الصحية للخزانات، وضخ 287.000 لتر من المياه الصالحة للاستخدام المنزلي، وتنفيذ 33 نقلة مخصصة لإزالة المخلفات من مخيمات النازحين، وتوزيع 120 حقيبة للنظافة الشخصية، واستفاد من تلك الخدمات 8.400 فرد.

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بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
12,669
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,239
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,203
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,250

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