النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

مثل هذا اليوم قبل 89 عاماً.. إعلان اسم المملكة بعد توحيد البلاد على يد المؤسس

وثيقة نشرتها دارة الملك عبدالعزيز نقلاً عن "أم القرى" تعود لعام 1932

في مثل هذا اليوم قبل قرابة 90 عاماً وتحديداً في 21 سبتمبر 1932م، تم إعلان اسم المملكة العربية السعودية بعد توحيد البلاد على يد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن فيصل آل سعود ورجاله في أنحاء الوطن.

ونشرت دارة الملك عبدالعزيز، وثيقة يعود عمرها إلى 89 عاماً نقلاً عن صحيفة "أم القرى"، مشيرة إلى أن تاريخ إعلان اسم المملكة يعود للحادي والعشرين من جمادى الأولى لعام 1351 من الهجرة.

يأتي ذلك احتفالاً باليوم الوطني الـ 91 للمملكة الذي يحل علينا بعد غد الخميس في الثالث والعشرين من سبتمبر من كل عام.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
مثل هذا اليوم قبل 89 عاماً.. إعلان اسم المملكة بعد توحيد البلاد على يد المؤسس
سبق

في مثل هذا اليوم قبل قرابة 90 عاماً وتحديداً في 21 سبتمبر 1932م، تم إعلان اسم المملكة العربية السعودية بعد توحيد البلاد على يد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن فيصل آل سعود ورجاله في أنحاء الوطن.

ونشرت دارة الملك عبدالعزيز، وثيقة يعود عمرها إلى 89 عاماً نقلاً عن صحيفة "أم القرى"، مشيرة إلى أن تاريخ إعلان اسم المملكة يعود للحادي والعشرين من جمادى الأولى لعام 1351 من الهجرة.

يأتي ذلك احتفالاً باليوم الوطني الـ 91 للمملكة الذي يحل علينا بعد غد الخميس في الثالث والعشرين من سبتمبر من كل عام.

21 سبتمبر 2021 - 14 صفر 1443
10:09 AM

مثل هذا اليوم قبل 89 عاماً.. إعلان اسم المملكة بعد توحيد البلاد على يد المؤسس

وثيقة نشرتها دارة الملك عبدالعزيز نقلاً عن "أم القرى" تعود لعام 1932

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
2
1,879

في مثل هذا اليوم قبل قرابة 90 عاماً وتحديداً في 21 سبتمبر 1932م، تم إعلان اسم المملكة العربية السعودية بعد توحيد البلاد على يد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن فيصل آل سعود ورجاله في أنحاء الوطن.

ونشرت دارة الملك عبدالعزيز، وثيقة يعود عمرها إلى 89 عاماً نقلاً عن صحيفة "أم القرى"، مشيرة إلى أن تاريخ إعلان اسم المملكة يعود للحادي والعشرين من جمادى الأولى لعام 1351 من الهجرة.

يأتي ذلك احتفالاً باليوم الوطني الـ 91 للمملكة الذي يحل علينا بعد غد الخميس في الثالث والعشرين من سبتمبر من كل عام.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
10,849
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,706
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,888
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
34,190

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

اليوم الوطني الـ91 عز وفخر

اليوم الوطني الـ91 عز وفخر

خالد الشبانة
غياب الموظفين وضغوط العمل..!

غياب الموظفين وضغوط العمل..!

عبدالغني الشيخ
الأغبياء لم يستوعبوا الرسالة!!

الأغبياء لم يستوعبوا الرسالة!!

بندر مغرم الشهري
شهرة بضوابط

شهرة بضوابط

مها الجبر
لماذا يخسر رائد الأعمال؟

لماذا يخسر رائد الأعمال؟

هلال الهلالي
الكادر البشري محور اهتمام الرؤية

الكادر البشري محور اهتمام الرؤية

علي آل شرمة
المطلوب من البيت الأبيض

المطلوب من البيت الأبيض

مبارك آل عاتي
وعاد المدير..!!

وعاد المدير..!!

ساير المنيعي
كيف تسيطر على حياتك؟

كيف تسيطر على حياتك؟

مها عبدالله الحقباني
الوطن.. هو لنا ونحن له!!

الوطن.. هو لنا ونحن له!!

عبدالمحسن الحارثي
كل شيء مراقَب..!!

كل شيء مراقَب..!!

محمد الصيعري
مكافحة الفساد.. حان دورك!!

مكافحة الفساد.. حان دورك!!

بندر مغرم الشهري

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة