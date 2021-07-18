النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

بعد مواجهات مع الاحتلال .. عودة الهدوء إلى ساحات المسجد الأقصى

اعتقال ما لا يقل عن 4 فلسطينيين

عاد الهدوء إلى باحات المسجد الأقصى قبل ظهر اليوم (الأحد)، بعد مواجهات بين مصلين والاحتلال الإسرائيلي.

وأفاد مصور من "رويترز"، بإعادة فتح بوابات المسجد القبلي الذي يوجد فيه عشرات المصلين.

وبين أن شرطة الاحتلال اعتقلت ما لا يقل عن أربعة شبان من باحات المسجد.

وأعلن مدير المسجد الأقصى الشيخ عمر الكسواني، في وقت سابق اليوم، أن قوات إسرائيلية اقتحمت المسجد بعد صلاة الفجر وأطلقت قنابل الصوت والرصاص المطاطي باتجاه المصلين.

وأوضح أن أربع مجموعات من المستوطنين كل مجموعة تضم أربعين متطرفًا، اقتحموا المسجد الأقصى في حماية الشرطة والقوات الخاصة وكان عدد الشرطة أكثر من عدد المصلين والحراس والموظفين المتواجدين لحماية المتطرفين.

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
بعد مواجهات مع الاحتلال .. عودة الهدوء إلى ساحات المسجد الأقصى
سبق

عاد الهدوء إلى باحات المسجد الأقصى قبل ظهر اليوم (الأحد)، بعد مواجهات بين مصلين والاحتلال الإسرائيلي.

وأفاد مصور من "رويترز"، بإعادة فتح بوابات المسجد القبلي الذي يوجد فيه عشرات المصلين.

وبين أن شرطة الاحتلال اعتقلت ما لا يقل عن أربعة شبان من باحات المسجد.

وأعلن مدير المسجد الأقصى الشيخ عمر الكسواني، في وقت سابق اليوم، أن قوات إسرائيلية اقتحمت المسجد بعد صلاة الفجر وأطلقت قنابل الصوت والرصاص المطاطي باتجاه المصلين.

وأوضح أن أربع مجموعات من المستوطنين كل مجموعة تضم أربعين متطرفًا، اقتحموا المسجد الأقصى في حماية الشرطة والقوات الخاصة وكان عدد الشرطة أكثر من عدد المصلين والحراس والموظفين المتواجدين لحماية المتطرفين.

18 يوليو 2021 - 8 ذو الحجة 1442
02:42 PM

بعد مواجهات مع الاحتلال .. عودة الهدوء إلى ساحات المسجد الأقصى

اعتقال ما لا يقل عن 4 فلسطينيين

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
57

عاد الهدوء إلى باحات المسجد الأقصى قبل ظهر اليوم (الأحد)، بعد مواجهات بين مصلين والاحتلال الإسرائيلي.

وأفاد مصور من "رويترز"، بإعادة فتح بوابات المسجد القبلي الذي يوجد فيه عشرات المصلين.

وبين أن شرطة الاحتلال اعتقلت ما لا يقل عن أربعة شبان من باحات المسجد.

وأعلن مدير المسجد الأقصى الشيخ عمر الكسواني، في وقت سابق اليوم، أن قوات إسرائيلية اقتحمت المسجد بعد صلاة الفجر وأطلقت قنابل الصوت والرصاص المطاطي باتجاه المصلين.

وأوضح أن أربع مجموعات من المستوطنين كل مجموعة تضم أربعين متطرفًا، اقتحموا المسجد الأقصى في حماية الشرطة والقوات الخاصة وكان عدد الشرطة أكثر من عدد المصلين والحراس والموظفين المتواجدين لحماية المتطرفين.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
8,975
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,083
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,427
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
32,886

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة