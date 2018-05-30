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"الصحة" في "مؤتمر كورونا" غدًا تجيب عن أبرز الاستفسارات الشائعة أخيرًا

تعقد وزارة الصحة غدًا الأحد 18 شوال الموافق 30 مايو 2021 المؤتمر الصحفي لمستجدات فيروس كورونا (كوفيد-19) عند الساعة الـ3:35 عصرًا.

وفي التفاصيل، يستعرض مساعد وزير الصحة المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، الأوضاع العالمية للجائحة، والمؤشرات الوبائية ومستجدات اللقاح، وأبرز الاستفسارات الشائعة أخيرًا، والإحصائيات والخدمات الصحية.

ودعت وزارة الصحة في هذا الصدد إلى المشاركة بطرح الأسئلة والاستفسارات في المؤتمر الصحفي لمتابعة مستجدات فيروس كورونا الجديد عبر هاشتاق "#شارك_في_المؤتمر_الصحفي" في "تويتر".

فيروس كورونا الجديد وزارة الصحة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الصحة" في "مؤتمر كورونا" غدًا تجيب عن أبرز الاستفسارات الشائعة أخيرًا
سبق

تعقد وزارة الصحة غدًا الأحد 18 شوال الموافق 30 مايو 2021 المؤتمر الصحفي لمستجدات فيروس كورونا (كوفيد-19) عند الساعة الـ3:35 عصرًا.

وفي التفاصيل، يستعرض مساعد وزير الصحة المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، الأوضاع العالمية للجائحة، والمؤشرات الوبائية ومستجدات اللقاح، وأبرز الاستفسارات الشائعة أخيرًا، والإحصائيات والخدمات الصحية.

ودعت وزارة الصحة في هذا الصدد إلى المشاركة بطرح الأسئلة والاستفسارات في المؤتمر الصحفي لمتابعة مستجدات فيروس كورونا الجديد عبر هاشتاق "#شارك_في_المؤتمر_الصحفي" في "تويتر".

29 مايو 2021 - 17 شوّال 1442
11:08 PM

"الصحة" في "مؤتمر كورونا" غدًا تجيب عن أبرز الاستفسارات الشائعة أخيرًا

A A A
عبدالحكيم شار - الرياض
2
2,096

تعقد وزارة الصحة غدًا الأحد 18 شوال الموافق 30 مايو 2021 المؤتمر الصحفي لمستجدات فيروس كورونا (كوفيد-19) عند الساعة الـ3:35 عصرًا.

وفي التفاصيل، يستعرض مساعد وزير الصحة المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، الأوضاع العالمية للجائحة، والمؤشرات الوبائية ومستجدات اللقاح، وأبرز الاستفسارات الشائعة أخيرًا، والإحصائيات والخدمات الصحية.

ودعت وزارة الصحة في هذا الصدد إلى المشاركة بطرح الأسئلة والاستفسارات في المؤتمر الصحفي لمتابعة مستجدات فيروس كورونا الجديد عبر هاشتاق "#شارك_في_المؤتمر_الصحفي" في "تويتر".

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