وبيّنت وزارة الصحة السودانية أنها سجلت 5 حالات وفاة، ليصل عدد الوفيات إلى 641 حالة وفاة، فيما بلغت حالات التعافي 126 حالة ليبلغ إجمالي حالات التعافي 5200 حالة.

سجل السودان 74 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، اليوم (الخميس)، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات منذ بداية الجائحة إلى 10.158 إصابة.

"كورونا" يصيب 74 سودانيًا جديدًا.. ويودي بحياة 5 صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-07-09 سجل السودان 74 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، اليوم (الخميس)، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات منذ بداية الجائحة إلى 10.158 إصابة. وبيّنت وزارة الصحة السودانية أنها سجلت 5 حالات وفاة، ليصل عدد الوفيات إلى 641 حالة وفاة، فيما بلغت حالات التعافي 126 حالة ليبلغ إجمالي حالات التعافي 5200 حالة.

09 يوليو 2020 - 18 ذو القعدة 1441 10:09 PM

"كورونا" يصيب 74 سودانيًا جديدًا.. ويودي بحياة 5 حصيلة المرضى ترتفع إلى 10.158





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سجل السودان 74 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، اليوم (الخميس)، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات منذ بداية الجائحة إلى 10.158 إصابة.

وبيّنت وزارة الصحة السودانية أنها سجلت 5 حالات وفاة، ليصل عدد الوفيات إلى 641 حالة وفاة، فيما بلغت حالات التعافي 126 حالة ليبلغ إجمالي حالات التعافي 5200 حالة.