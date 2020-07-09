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"كورونا" يصيب 74 سودانيًا جديدًا.. ويودي بحياة 5

حصيلة المرضى ترتفع إلى 10.158

سجل السودان 74 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، اليوم (الخميس)، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات منذ بداية الجائحة إلى 10.158 إصابة.

وبيّنت وزارة الصحة السودانية أنها سجلت 5 حالات وفاة، ليصل عدد الوفيات إلى 641 حالة وفاة، فيما بلغت حالات التعافي 126 حالة ليبلغ إجمالي حالات التعافي 5200 حالة.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ أخبار العالم

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"كورونا" يصيب 74 سودانيًا جديدًا.. ويودي بحياة 5
سبق

سجل السودان 74 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، اليوم (الخميس)، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات منذ بداية الجائحة إلى 10.158 إصابة.

وبيّنت وزارة الصحة السودانية أنها سجلت 5 حالات وفاة، ليصل عدد الوفيات إلى 641 حالة وفاة، فيما بلغت حالات التعافي 126 حالة ليبلغ إجمالي حالات التعافي 5200 حالة.

09 يوليو 2020 - 18 ذو القعدة 1441
10:09 PM

"كورونا" يصيب 74 سودانيًا جديدًا.. ويودي بحياة 5

حصيلة المرضى ترتفع إلى 10.158

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صحيفة سبق الإلكترونية - الخرطوم
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سجل السودان 74 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، اليوم (الخميس)، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات منذ بداية الجائحة إلى 10.158 إصابة.

وبيّنت وزارة الصحة السودانية أنها سجلت 5 حالات وفاة، ليصل عدد الوفيات إلى 641 حالة وفاة، فيما بلغت حالات التعافي 126 حالة ليبلغ إجمالي حالات التعافي 5200 حالة.

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