النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

اسم "محمد" في قائمة أكثر الأسماء شعبية في بريطانيا

طبقاً لمكتب الإحصاءات في لندن

كشف مكتب الإحصاءات البريطاني، أن اسم "محمد" بين أكثر عشرة أسماء يتم إطلاقها على المواليد الذكور في بريطانيا منذ اعوام عدة ، كما مازال ضمن قائمة الأسماء العشرة الأكثر شعبية في بريطانيا في 2018.

وأشارت تقارير بريطانية إلى أن اسم محمد يحتل حالياً المرتبة الثامنة ضمن قائمة أكثر الأسماء شعبية، لكن الاسم في اللغة الإنجليزية يُكتب بطرق عدة؛ لذلك اختلاف حرف واحد يضعه أحياناً في مراتب متأخرة.

وأضافت اسم محمد قد يكون أكثر انتشاراً مما تظهره التقارير الإحصائية، لكن المشكلة تكمن في طريقة كتابة الاسم المتنوعة، وترجمته المختلفة في عديد من اللغات.

فيما جاء في المرتبة الأولى في أسماء الذكور "أوليفر"، و"جورج" في المرتبة الثانية، و"هاري" في المرتبة الثالثة واسم "نوا" (نوح) في المرتبة الرابعة، وفي المرتبة الخامسة "جاك".

أما في أسماء البنات فجاء اسم "أوليفيا" في المرتبة الأولى ثم "إميليا" ثم "أفا"، ثم في المرتبة الرابعة "إيسلا" وفي الخامسة "إميلي".

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
اسم "محمد" في قائمة أكثر الأسماء شعبية في بريطانيا
سبق

كشف مكتب الإحصاءات البريطاني، أن اسم "محمد" بين أكثر عشرة أسماء يتم إطلاقها على المواليد الذكور في بريطانيا منذ اعوام عدة ، كما مازال ضمن قائمة الأسماء العشرة الأكثر شعبية في بريطانيا في 2018.

وأشارت تقارير بريطانية إلى أن اسم محمد يحتل حالياً المرتبة الثامنة ضمن قائمة أكثر الأسماء شعبية، لكن الاسم في اللغة الإنجليزية يُكتب بطرق عدة؛ لذلك اختلاف حرف واحد يضعه أحياناً في مراتب متأخرة.

وأضافت اسم محمد قد يكون أكثر انتشاراً مما تظهره التقارير الإحصائية، لكن المشكلة تكمن في طريقة كتابة الاسم المتنوعة، وترجمته المختلفة في عديد من اللغات.

فيما جاء في المرتبة الأولى في أسماء الذكور "أوليفر"، و"جورج" في المرتبة الثانية، و"هاري" في المرتبة الثالثة واسم "نوا" (نوح) في المرتبة الرابعة، وفي المرتبة الخامسة "جاك".

أما في أسماء البنات فجاء اسم "أوليفيا" في المرتبة الأولى ثم "إميليا" ثم "أفا"، ثم في المرتبة الرابعة "إيسلا" وفي الخامسة "إميلي".

31 أغسطس 2019 - 1 محرّم 1441
10:44 AM

اسم "محمد" في قائمة أكثر الأسماء شعبية في بريطانيا

طبقاً لمكتب الإحصاءات في لندن

A A A
خالد علي - الرياض
2
1,356

كشف مكتب الإحصاءات البريطاني، أن اسم "محمد" بين أكثر عشرة أسماء يتم إطلاقها على المواليد الذكور في بريطانيا منذ اعوام عدة ، كما مازال ضمن قائمة الأسماء العشرة الأكثر شعبية في بريطانيا في 2018.

وأشارت تقارير بريطانية إلى أن اسم محمد يحتل حالياً المرتبة الثامنة ضمن قائمة أكثر الأسماء شعبية، لكن الاسم في اللغة الإنجليزية يُكتب بطرق عدة؛ لذلك اختلاف حرف واحد يضعه أحياناً في مراتب متأخرة.

وأضافت اسم محمد قد يكون أكثر انتشاراً مما تظهره التقارير الإحصائية، لكن المشكلة تكمن في طريقة كتابة الاسم المتنوعة، وترجمته المختلفة في عديد من اللغات.

فيما جاء في المرتبة الأولى في أسماء الذكور "أوليفر"، و"جورج" في المرتبة الثانية، و"هاري" في المرتبة الثالثة واسم "نوا" (نوح) في المرتبة الرابعة، وفي المرتبة الخامسة "جاك".

أما في أسماء البنات فجاء اسم "أوليفيا" في المرتبة الأولى ثم "إميليا" ثم "أفا"، ثم في المرتبة الرابعة "إيسلا" وفي الخامسة "إميلي".

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
32,659
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
31,275
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
26,217
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
34,552

كاريكاتير

السعودة الوهمية

المقالات

العالم الأول.. (تعليم)

العالم الأول.. (تعليم)

عبدالله بن خميس العمري
القبول الجامعي للنِّسَب المتدنية.. بلا مكافأة..!

القبول الجامعي للنِّسَب المتدنية.. بلا مكافأة..!

عبدالرحمن المرشد
لو دامت لغيرك ما وصلت إليك

لو دامت لغيرك ما وصلت إليك

عبدالغني الشيخ
هذا الأمر نخشاه يا وزارة الصحة..!

هذا الأمر نخشاه يا وزارة الصحة..!

ماجد البريكان
المدارس الأهلية.. تتوعَّد وتحذِّر

المدارس الأهلية.. تتوعَّد وتحذِّر

حواء القرني
ملعب الجامعة.. مشكلة الهلال..!!

ملعب الجامعة.. مشكلة الهلال..!!

محمد الصيـعري
حياة رخيصة

حياة رخيصة

حامد الإقبالي
فـكّــك صـواميلهـم!!

فـكّــك صـواميلهـم!!

مها عبدالله الحقباني
إلى مدير تعليم جازان الجديد

إلى مدير تعليم جازان الجديد

عبدالغني الشيخ
رسالة إلى وزير التعليم

رسالة إلى وزير التعليم

صالح المسلّم

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة