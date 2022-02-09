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الأول بالمنطقة.. اعتماد مستشفى ينبع العام كجهة تطوير مهني مستمر

امتدادًا للجهود المبذولة من أجل رفع مستوى جودة الأنشطة ومراقبتها

اعتمدت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية مستشفى ينبع العام عضو تجمع المدينة المنورة الصحي جهة تطوير مهني مستمر كأول مستشفى على مستوى منطقة المدينة المنورة.

وأوضح تجمع المدينة المنورة الصحي أنه نظرًا لاستكمال شروط ومعايير اعتماد جهات التطوير المهني المستمر بهيئة التخصصات الصحية وبناء على نتائج تقييم وتوصيات لجنة تقييم جهات التطوير المهني؛ تقرر اعتماد مستشفى ينبع العام كجهة لتقديم أنشطة وبرامج التطوير المهني المستمر وذلك لمدة 3 سنوات.

وبين التجمع أن هذا الاعتماد يأتي امتدادًا للجهود المبذولة من أجل رفع مستوى جودة الأنشطة ومراقبتها.

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الأول بالمنطقة.. اعتماد مستشفى ينبع العام كجهة تطوير مهني مستمر
سبق

اعتمدت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية مستشفى ينبع العام عضو تجمع المدينة المنورة الصحي جهة تطوير مهني مستمر كأول مستشفى على مستوى منطقة المدينة المنورة.

وأوضح تجمع المدينة المنورة الصحي أنه نظرًا لاستكمال شروط ومعايير اعتماد جهات التطوير المهني المستمر بهيئة التخصصات الصحية وبناء على نتائج تقييم وتوصيات لجنة تقييم جهات التطوير المهني؛ تقرر اعتماد مستشفى ينبع العام كجهة لتقديم أنشطة وبرامج التطوير المهني المستمر وذلك لمدة 3 سنوات.

وبين التجمع أن هذا الاعتماد يأتي امتدادًا للجهود المبذولة من أجل رفع مستوى جودة الأنشطة ومراقبتها.

09 فبراير 2022 - 8 رجب 1443
04:39 PM

الأول بالمنطقة.. اعتماد مستشفى ينبع العام كجهة تطوير مهني مستمر

امتدادًا للجهود المبذولة من أجل رفع مستوى جودة الأنشطة ومراقبتها

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صحيفة سبق الإلكترونية - ينبع
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اعتمدت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية مستشفى ينبع العام عضو تجمع المدينة المنورة الصحي جهة تطوير مهني مستمر كأول مستشفى على مستوى منطقة المدينة المنورة.

وأوضح تجمع المدينة المنورة الصحي أنه نظرًا لاستكمال شروط ومعايير اعتماد جهات التطوير المهني المستمر بهيئة التخصصات الصحية وبناء على نتائج تقييم وتوصيات لجنة تقييم جهات التطوير المهني؛ تقرر اعتماد مستشفى ينبع العام كجهة لتقديم أنشطة وبرامج التطوير المهني المستمر وذلك لمدة 3 سنوات.

وبين التجمع أن هذا الاعتماد يأتي امتدادًا للجهود المبذولة من أجل رفع مستوى جودة الأنشطة ومراقبتها.

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