الوطني للأرصاد ينبّه بهطول أمطار رعدية على عدد من محافظات مكة المكرمة
مصحوبةً بنشاط في الرياح السطحية وانعدام في الرؤية تستمر إلى الساعة 8 مساء
نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من سحب رعدية ممطرة من متوسطة إلى غزيرة على محافظات: (أضم، والطائف، وميسان، والعرضيات) مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وانعدام في الرؤية، تستمر إلى الساعة 8 مساءً.
ودعت مديرية الدفاع المدني المواطنين والمقيمين، إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر، واتباع الإرشادات والتعليمات في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية.
الوطني للأرصاد ينبّه بهطول أمطار رعدية على عدد من محافظات مكة المكرمة
وكالة الأنباء السعودية (واس)
سبق
2021-07-29
نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من سحب رعدية ممطرة من متوسطة إلى غزيرة على محافظات: (أضم، والطائف، وميسان، والعرضيات) مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وانعدام في الرؤية، تستمر إلى الساعة 8 مساءً.
ودعت مديرية الدفاع المدني المواطنين والمقيمين، إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر، واتباع الإرشادات والتعليمات في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية.
29 يوليو 2021 - 19 ذو الحجة 1442
10:56 AM
الوطني للأرصاد ينبّه بهطول أمطار رعدية على عدد من محافظات مكة المكرمة
مصحوبةً بنشاط في الرياح السطحية وانعدام في الرؤية تستمر إلى الساعة 8 مساء
نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من سحب رعدية ممطرة من متوسطة إلى غزيرة على محافظات: (أضم، والطائف، وميسان، والعرضيات) مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وانعدام في الرؤية، تستمر إلى الساعة 8 مساءً.
ودعت مديرية الدفاع المدني المواطنين والمقيمين، إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر، واتباع الإرشادات والتعليمات في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية.