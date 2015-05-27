النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"المقرن": الخطوات التطويرية التي أعلن عنها وزير التعليم سترفع مستوى الكفاءة والمخرجات

قال: التقويم الدراسي يعكس ما توليه الوزارة من اهتمام بالغ لتطوير المنظومة

أشاد رئيس جامعة المجمعة الدكتور خالد بن سعد المقرن بما ذكره وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ في المؤتمر الصحفي عن ‏‫التقويم الدراسي الجديد، والذي أقرّه مجلس الوزراء، وما أعلنته الوزارة في بيان سابق عن آلية العودة الحضورية لجميع مراحل التعليم، مؤكداً أن ذلك يعكس مدى ما توليه الوزارة من اهتمام بالغ لتطوير منظومة التعليم والأخذ بأحدث الوسائل والأساليب والخطط لضمان انتظام العملية التعليمية وسط بيئة مناسبة ومنافسة ومستمرة في التقييم والتطوير.

وقال "المقرن": هذه المتغيرات ترسم مستقبلاً باهراً، وتعد نقلة نوعية في مجال من أهم المجالات، وهو التعليم الذي من خلال مؤشراته ونسبة التطور فيه تفاخر الأمم، ويكون مقياساً لتطورها وتقدمها، وهو ما يعتبر من أولويات مستهدفات رؤية المملكة 2030".

وأضاف: الخطوات التطويرية التي أعلن عنها الوزير في التنظيمات والخطط الدراسية والأهداف التي ستحقق التميز للطلاب والطالبات وللمعلمين والمعلمات وأعضاء هيئة التدريس والعاملين في المؤسسات التعليمية، وتكون مواكبة لأفضل الممارسات العالمية، والتي بإذن الله سترفع من مستوى الكفاءة ومخرجات التعليم وتعكس الجهد المبذول من قبل وزير التعليم وفرق العمل واللجان العاملة معه؛ لإيمانهم التام بأن العبور نحو المستقبل سيكون عبر خطوات مدروسة ترتكز على خطط محددة وبرامج تنفيذية وآليات واضحة وأسس قوية، تعطي مؤشراً بأن الاستثمار في الإنسان هو أنجح سبل الاستثمار وأسرعها، وأكثرها فائدة ومنفعة، وأن بناء العقل البشري وتنمية قدراته وتطوير مهاراته يسبق جميع أنواع البناء.

وتابع: "هذه المرحلة التاريخية التي تمر بها المملكة في كل المجالات بشكل عام والتعليم بشكل خاص تقف خلفه قيادة رشيدة جعلت أول اهتماماتها المواطن، فجعلت نصب عينيها كل ما من شأنه تحقيق تقدمه ورقيه، حفظ الله لهذه البلاد قادتها وأدام عليها نعمة الأمن والأمان والاستقرار.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"المقرن": الخطوات التطويرية التي أعلن عنها وزير التعليم سترفع مستوى الكفاءة والمخرجات
سبق

أشاد رئيس جامعة المجمعة الدكتور خالد بن سعد المقرن بما ذكره وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ في المؤتمر الصحفي عن ‏‫التقويم الدراسي الجديد، والذي أقرّه مجلس الوزراء، وما أعلنته الوزارة في بيان سابق عن آلية العودة الحضورية لجميع مراحل التعليم، مؤكداً أن ذلك يعكس مدى ما توليه الوزارة من اهتمام بالغ لتطوير منظومة التعليم والأخذ بأحدث الوسائل والأساليب والخطط لضمان انتظام العملية التعليمية وسط بيئة مناسبة ومنافسة ومستمرة في التقييم والتطوير.

وقال "المقرن": هذه المتغيرات ترسم مستقبلاً باهراً، وتعد نقلة نوعية في مجال من أهم المجالات، وهو التعليم الذي من خلال مؤشراته ونسبة التطور فيه تفاخر الأمم، ويكون مقياساً لتطورها وتقدمها، وهو ما يعتبر من أولويات مستهدفات رؤية المملكة 2030".

وأضاف: الخطوات التطويرية التي أعلن عنها الوزير في التنظيمات والخطط الدراسية والأهداف التي ستحقق التميز للطلاب والطالبات وللمعلمين والمعلمات وأعضاء هيئة التدريس والعاملين في المؤسسات التعليمية، وتكون مواكبة لأفضل الممارسات العالمية، والتي بإذن الله سترفع من مستوى الكفاءة ومخرجات التعليم وتعكس الجهد المبذول من قبل وزير التعليم وفرق العمل واللجان العاملة معه؛ لإيمانهم التام بأن العبور نحو المستقبل سيكون عبر خطوات مدروسة ترتكز على خطط محددة وبرامج تنفيذية وآليات واضحة وأسس قوية، تعطي مؤشراً بأن الاستثمار في الإنسان هو أنجح سبل الاستثمار وأسرعها، وأكثرها فائدة ومنفعة، وأن بناء العقل البشري وتنمية قدراته وتطوير مهاراته يسبق جميع أنواع البناء.

وتابع: "هذه المرحلة التاريخية التي تمر بها المملكة في كل المجالات بشكل عام والتعليم بشكل خاص تقف خلفه قيادة رشيدة جعلت أول اهتماماتها المواطن، فجعلت نصب عينيها كل ما من شأنه تحقيق تقدمه ورقيه، حفظ الله لهذه البلاد قادتها وأدام عليها نعمة الأمن والأمان والاستقرار.

27 مايو 2021 - 15 شوّال 1442
02:10 PM

"المقرن": الخطوات التطويرية التي أعلن عنها وزير التعليم سترفع مستوى الكفاءة والمخرجات

قال: التقويم الدراسي يعكس ما توليه الوزارة من اهتمام بالغ لتطوير المنظومة

A A A
فلاح الجوفان - المجمعة
1
433

أشاد رئيس جامعة المجمعة الدكتور خالد بن سعد المقرن بما ذكره وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ في المؤتمر الصحفي عن ‏‫التقويم الدراسي الجديد، والذي أقرّه مجلس الوزراء، وما أعلنته الوزارة في بيان سابق عن آلية العودة الحضورية لجميع مراحل التعليم، مؤكداً أن ذلك يعكس مدى ما توليه الوزارة من اهتمام بالغ لتطوير منظومة التعليم والأخذ بأحدث الوسائل والأساليب والخطط لضمان انتظام العملية التعليمية وسط بيئة مناسبة ومنافسة ومستمرة في التقييم والتطوير.

وقال "المقرن": هذه المتغيرات ترسم مستقبلاً باهراً، وتعد نقلة نوعية في مجال من أهم المجالات، وهو التعليم الذي من خلال مؤشراته ونسبة التطور فيه تفاخر الأمم، ويكون مقياساً لتطورها وتقدمها، وهو ما يعتبر من أولويات مستهدفات رؤية المملكة 2030".

وأضاف: الخطوات التطويرية التي أعلن عنها الوزير في التنظيمات والخطط الدراسية والأهداف التي ستحقق التميز للطلاب والطالبات وللمعلمين والمعلمات وأعضاء هيئة التدريس والعاملين في المؤسسات التعليمية، وتكون مواكبة لأفضل الممارسات العالمية، والتي بإذن الله سترفع من مستوى الكفاءة ومخرجات التعليم وتعكس الجهد المبذول من قبل وزير التعليم وفرق العمل واللجان العاملة معه؛ لإيمانهم التام بأن العبور نحو المستقبل سيكون عبر خطوات مدروسة ترتكز على خطط محددة وبرامج تنفيذية وآليات واضحة وأسس قوية، تعطي مؤشراً بأن الاستثمار في الإنسان هو أنجح سبل الاستثمار وأسرعها، وأكثرها فائدة ومنفعة، وأن بناء العقل البشري وتنمية قدراته وتطوير مهاراته يسبق جميع أنواع البناء.

وتابع: "هذه المرحلة التاريخية التي تمر بها المملكة في كل المجالات بشكل عام والتعليم بشكل خاص تقف خلفه قيادة رشيدة جعلت أول اهتماماتها المواطن، فجعلت نصب عينيها كل ما من شأنه تحقيق تقدمه ورقيه، حفظ الله لهذه البلاد قادتها وأدام عليها نعمة الأمن والأمان والاستقرار.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
12,087
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
13,747
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
31,619
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
32,341

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

هل علَّمتنا "كورونا" تحمُّل الأزمات؟

هل علَّمتنا "كورونا" تحمُّل الأزمات؟

صالح مطر الغامدي
الأقصى والتراشق العربي!!

الأقصى والتراشق العربي!!

غسان محمد عسيلان
البطولات تحب الهلال ..!!

البطولات تحب الهلال ..!!

محمد الصيعري
دروس من الحدث الشربليّ

دروس من الحدث الشربليّ

مها الجبر
نعم.. بدو ولنا الفخر!!

نعم.. بدو ولنا الفخر!!

غسان محمد عسيلان
أصاب مسلوب الهوية حين أخطأ

أصاب مسلوب الهوية حين أخطأ

علي آل شرمة
هل نؤجل السياحة الخارجية؟

هل نؤجل السياحة الخارجية؟

صالح مطر الغامدي
"ومن الترند ما قتل..!"

"ومن الترند ما قتل..!"

ماجد الحربي
قيادتنا الرشيدة ومبادرة التبرع بالأعضاء

قيادتنا الرشيدة ومبادرة التبرع بالأعضاء

غسان محمد عسيلان
كشف حساب.. العمل والتعلم عن بُعد!

كشف حساب.. العمل والتعلم عن بُعد!

عبدالغني الشيخ
عادت أعيادكم

عادت أعيادكم

مها الجبر

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات
بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة