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على هامش "العشرين" .. وزير الخارجية الياباني يلتقي "العساف"

ناقشا عدداً من الملفات المطروحة أمام قادة المجموعة

التقى وزير الخارجية الياباني تارو كونو؛ وزير الخارجية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف؛ على هامش اجتماعات قمة قادة دول مجموعة العشرين في مدينة أوساكا اليابانية، اليوم الجمعة.

شهد اللقاء، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، إضافة إلى مناقشة عددٍ من الملفات المطروحة أمام قادة دول مجموعة العشرين.

حضر الاستقبال، وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية المتعددة السفير الدكتور عبدالرحمن الرسي؛ وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليابان نايف الفهادي.

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على هامش "العشرين" .. وزير الخارجية الياباني يلتقي "العساف"
سبق

التقى وزير الخارجية الياباني تارو كونو؛ وزير الخارجية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف؛ على هامش اجتماعات قمة قادة دول مجموعة العشرين في مدينة أوساكا اليابانية، اليوم الجمعة.

شهد اللقاء، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، إضافة إلى مناقشة عددٍ من الملفات المطروحة أمام قادة دول مجموعة العشرين.

حضر الاستقبال، وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية المتعددة السفير الدكتور عبدالرحمن الرسي؛ وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليابان نايف الفهادي.

28 يونيو 2019 - 25 شوّال 1440
01:18 PM

على هامش "العشرين" .. وزير الخارجية الياباني يلتقي "العساف"

ناقشا عدداً من الملفات المطروحة أمام قادة المجموعة

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صحيفة سبق الإلكترونية - أوساكا
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التقى وزير الخارجية الياباني تارو كونو؛ وزير الخارجية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف؛ على هامش اجتماعات قمة قادة دول مجموعة العشرين في مدينة أوساكا اليابانية، اليوم الجمعة.

شهد اللقاء، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، إضافة إلى مناقشة عددٍ من الملفات المطروحة أمام قادة دول مجموعة العشرين.

حضر الاستقبال، وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية المتعددة السفير الدكتور عبدالرحمن الرسي؛ وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليابان نايف الفهادي.

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