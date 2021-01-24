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معايير "خط زيبلاين" تصنع تحديًا رياضيًا جديدًا لزوار موسم الرياض

مغامرة تستحق التجربة ضمن مجموعة الفعاليات المتنوعة للمنطقة

صنعت المعايير المخصصة للمشاركة في مغامرة "خط زيبلاين" تحديًا رياضيًّا جديدًا في ساحة ابدأ للمغامرات الواقعة بالمنطقة الرياضية في بوليفارد رياض سيتي -إحدى وجهات موسم الرياض- إذ رفعت تلك المعايير توافد الزوار وإقبالهم على اللعبة بوصفها مغامرةً تستحق التجربة ضمن مجموعة الفعاليات المتنوعة للمنطقة.

ويحظى الواقع في منطقة "سبورت" باهتمام كبير من الزوار الذين يقبلون عليه يوميًّا، رغبة في المشاركة بفعاليات برج القفز والانزلاق الحر الذي يستقبل زواره يوميًّا من الخامسة مساءً حتى الثانية صباحًا، بعدد من المعايير المتعلقة بأوزان المشاركين، وحالاتهم الصحية.

ويتميز الخط بامتداده من البرج الواقع شمال مقهى نادي النصر نحو 28 مترًا، حتى منطقة أفالانش، بواسطة حبل يصل عرضه 210 أمتار، ويمنح الزوار خلال الانزلاق إطلالةً مستمرةً على فعاليات منطقة "سبورت" منذ لحظة الانطلاق حتى الوصول إلى موقع نهاية المغامرة.

ويعد تحديًا استثنائيًّا من خلال معاييره التي جعلته هدفًا لمحبي المغامرة وعشاق الإثارة الرياضية في المنطقة؛ حيث يشرف على فعاليات برج الانزلاق والقفز الحر 30 متخصصًا في معايير الأمن والسلامة، لضمان فاعلية المغامرة، ومنح الزوار أوقاتًا سعيدةً في أجواء مفعمة بالإثارة والتحديات خلال وجودهم بالفعاليات الرياضية للمنطقة.

وتعد المغامرة جزءًا من منطقة "بوليفارد رياض سيتي" التي تشكل واحدةً من أهم وجهات موسم الرياض، وإحدى أكبر الفعاليات الترفيهية في المملكة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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معايير "خط زيبلاين" تصنع تحديًا رياضيًا جديدًا لزوار موسم الرياض
سبق

صنعت المعايير المخصصة للمشاركة في مغامرة "خط زيبلاين" تحديًا رياضيًّا جديدًا في ساحة ابدأ للمغامرات الواقعة بالمنطقة الرياضية في بوليفارد رياض سيتي -إحدى وجهات موسم الرياض- إذ رفعت تلك المعايير توافد الزوار وإقبالهم على اللعبة بوصفها مغامرةً تستحق التجربة ضمن مجموعة الفعاليات المتنوعة للمنطقة.

ويحظى الواقع في منطقة "سبورت" باهتمام كبير من الزوار الذين يقبلون عليه يوميًّا، رغبة في المشاركة بفعاليات برج القفز والانزلاق الحر الذي يستقبل زواره يوميًّا من الخامسة مساءً حتى الثانية صباحًا، بعدد من المعايير المتعلقة بأوزان المشاركين، وحالاتهم الصحية.

ويتميز الخط بامتداده من البرج الواقع شمال مقهى نادي النصر نحو 28 مترًا، حتى منطقة أفالانش، بواسطة حبل يصل عرضه 210 أمتار، ويمنح الزوار خلال الانزلاق إطلالةً مستمرةً على فعاليات منطقة "سبورت" منذ لحظة الانطلاق حتى الوصول إلى موقع نهاية المغامرة.

ويعد تحديًا استثنائيًّا من خلال معاييره التي جعلته هدفًا لمحبي المغامرة وعشاق الإثارة الرياضية في المنطقة؛ حيث يشرف على فعاليات برج الانزلاق والقفز الحر 30 متخصصًا في معايير الأمن والسلامة، لضمان فاعلية المغامرة، ومنح الزوار أوقاتًا سعيدةً في أجواء مفعمة بالإثارة والتحديات خلال وجودهم بالفعاليات الرياضية للمنطقة.

وتعد المغامرة جزءًا من منطقة "بوليفارد رياض سيتي" التي تشكل واحدةً من أهم وجهات موسم الرياض، وإحدى أكبر الفعاليات الترفيهية في المملكة.

23 يناير 2022 - 20 جمادى الآخر 1443
07:21 PM

معايير "خط زيبلاين" تصنع تحديًا رياضيًا جديدًا لزوار موسم الرياض

مغامرة تستحق التجربة ضمن مجموعة الفعاليات المتنوعة للمنطقة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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صنعت المعايير المخصصة للمشاركة في مغامرة "خط زيبلاين" تحديًا رياضيًّا جديدًا في ساحة ابدأ للمغامرات الواقعة بالمنطقة الرياضية في بوليفارد رياض سيتي -إحدى وجهات موسم الرياض- إذ رفعت تلك المعايير توافد الزوار وإقبالهم على اللعبة بوصفها مغامرةً تستحق التجربة ضمن مجموعة الفعاليات المتنوعة للمنطقة.

ويحظى الواقع في منطقة "سبورت" باهتمام كبير من الزوار الذين يقبلون عليه يوميًّا، رغبة في المشاركة بفعاليات برج القفز والانزلاق الحر الذي يستقبل زواره يوميًّا من الخامسة مساءً حتى الثانية صباحًا، بعدد من المعايير المتعلقة بأوزان المشاركين، وحالاتهم الصحية.

ويتميز الخط بامتداده من البرج الواقع شمال مقهى نادي النصر نحو 28 مترًا، حتى منطقة أفالانش، بواسطة حبل يصل عرضه 210 أمتار، ويمنح الزوار خلال الانزلاق إطلالةً مستمرةً على فعاليات منطقة "سبورت" منذ لحظة الانطلاق حتى الوصول إلى موقع نهاية المغامرة.

ويعد تحديًا استثنائيًّا من خلال معاييره التي جعلته هدفًا لمحبي المغامرة وعشاق الإثارة الرياضية في المنطقة؛ حيث يشرف على فعاليات برج الانزلاق والقفز الحر 30 متخصصًا في معايير الأمن والسلامة، لضمان فاعلية المغامرة، ومنح الزوار أوقاتًا سعيدةً في أجواء مفعمة بالإثارة والتحديات خلال وجودهم بالفعاليات الرياضية للمنطقة.

وتعد المغامرة جزءًا من منطقة "بوليفارد رياض سيتي" التي تشكل واحدةً من أهم وجهات موسم الرياض، وإحدى أكبر الفعاليات الترفيهية في المملكة.

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