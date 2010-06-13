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مدير تعليم عسير: استهداف الحوثيين مطار أبها عمل جبان

قال: هجومهم الإجرامي لن يزيد الوطن إلا تماسكًا وقوة

قال المدير العام للتعليم في منطقة عسير، سعد الجوني: إن استهداف الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران لمطار أبها، عمل جبان، وينم عن غياب الأخلاق والأعراف عن تلك الشرذمة الفاسدة، فضلاً عن نواياها الشريرة والعدوانية لاستهداف المدنيين.

وأضاف "الجوني" أن هذا الاستهداف لن يزيد الوطن إلا تماسكًا وصلابة وقوة، والسعوديون يضربون أروع الأمثلة في وقوفهم صفًا واحدًا مع قيادتهم ضد من يحاول النيل من أمن الوطن ومقدراته، الذي يشهد حراكًا وتطورًا في كل المجالات السياسية والاقتصادية والتنموية، في ظل قيادة راشدة جعلت بناء الإنسان نصب أعينها.

وعبر عن استنكار منسوبي ومنسوبات التعليم في المنطقة من إداريين وإداريات ومعلمين ومعلمات وطلاب وطالبات، هذا العمل الإجرامي، وتأكيدهم ووقوفهم إلى جانب قيادتهم ووطنهم ضد الأعداء والمغرضين.

ودعا "الجوني" اللهَ أن يحفظ قائد الأمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، وأن ينصر الجنود المرابطين على الحدود.

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مدير تعليم عسير: استهداف الحوثيين مطار أبها عمل جبان
سبق

قال المدير العام للتعليم في منطقة عسير، سعد الجوني: إن استهداف الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران لمطار أبها، عمل جبان، وينم عن غياب الأخلاق والأعراف عن تلك الشرذمة الفاسدة، فضلاً عن نواياها الشريرة والعدوانية لاستهداف المدنيين.

وأضاف "الجوني" أن هذا الاستهداف لن يزيد الوطن إلا تماسكًا وصلابة وقوة، والسعوديون يضربون أروع الأمثلة في وقوفهم صفًا واحدًا مع قيادتهم ضد من يحاول النيل من أمن الوطن ومقدراته، الذي يشهد حراكًا وتطورًا في كل المجالات السياسية والاقتصادية والتنموية، في ظل قيادة راشدة جعلت بناء الإنسان نصب أعينها.

وعبر عن استنكار منسوبي ومنسوبات التعليم في المنطقة من إداريين وإداريات ومعلمين ومعلمات وطلاب وطالبات، هذا العمل الإجرامي، وتأكيدهم ووقوفهم إلى جانب قيادتهم ووطنهم ضد الأعداء والمغرضين.

ودعا "الجوني" اللهَ أن يحفظ قائد الأمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، وأن ينصر الجنود المرابطين على الحدود.

13 يونيو 2019 - 10 شوّال 1440
07:49 PM

مدير تعليم عسير: استهداف الحوثيين مطار أبها عمل جبان

قال: هجومهم الإجرامي لن يزيد الوطن إلا تماسكًا وقوة

A A A
بندر آل عوض - عسير
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4,001

قال المدير العام للتعليم في منطقة عسير، سعد الجوني: إن استهداف الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران لمطار أبها، عمل جبان، وينم عن غياب الأخلاق والأعراف عن تلك الشرذمة الفاسدة، فضلاً عن نواياها الشريرة والعدوانية لاستهداف المدنيين.

وأضاف "الجوني" أن هذا الاستهداف لن يزيد الوطن إلا تماسكًا وصلابة وقوة، والسعوديون يضربون أروع الأمثلة في وقوفهم صفًا واحدًا مع قيادتهم ضد من يحاول النيل من أمن الوطن ومقدراته، الذي يشهد حراكًا وتطورًا في كل المجالات السياسية والاقتصادية والتنموية، في ظل قيادة راشدة جعلت بناء الإنسان نصب أعينها.

وعبر عن استنكار منسوبي ومنسوبات التعليم في المنطقة من إداريين وإداريات ومعلمين ومعلمات وطلاب وطالبات، هذا العمل الإجرامي، وتأكيدهم ووقوفهم إلى جانب قيادتهم ووطنهم ضد الأعداء والمغرضين.

ودعا "الجوني" اللهَ أن يحفظ قائد الأمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، وأن ينصر الجنود المرابطين على الحدود.

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