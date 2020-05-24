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ولي العهد لمنسوبي وزارة الدفاع: يؤلمني في هذا العيد أنه يوم فرح ولم أستطع أن أكون بينكم هذا اليوم

"الصحة" تدعو لاتباع نمط حياة صحي خلال أيام العيد

نشرت "الصحة" مقطع فيديو توعويًّا عبر منصتها التوعوية "# عش بصحة"

LiveWellMOH@ ، قدَّمت من خلاله العديد من النصائح لاستثمار فترة البقاء في المنازل خلال أيام العيد، وذلك باتباع نمط غذائي متوازن، وتهيئة المعدة بشكل تدريجي عبر البدء بكميات قليلة، وتجنب الأطعمة الدسمة، مع أهمية ممارسة الرياضة لأفراد الأسرة كافة .

وشدَّدت "الصحة" عبر رسائلها التوعوية للعيد على عدم الإفراط في تناول الشوكولاته وحلويات العيد عالية السعرات الحرارية والسكريات والدهون، التي تؤدي إلى اضطرابات هضمية، وزيادة الوزن.

وتأتي هذه الأنشطة استكمالاً للحملة التوعوية التي أطلقتها "الصحة" في رمضان بالتعاون مع "سابك" للحفاظ على صحة وسلامة أفراد المجتمع كافة، وحثهم على اتباع السلوكيات الصحية.

ويمكن مشاهدة المقطع عبر الرابط الآتي: https://twitter.com/livewellmoh/status/1264240209912266758?s=21

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"الصحة" تدعو لاتباع نمط حياة صحي خلال أيام العيد
سبق

نشرت "الصحة" مقطع فيديو توعويًّا عبر منصتها التوعوية "# عش بصحة"

LiveWellMOH@ ، قدَّمت من خلاله العديد من النصائح لاستثمار فترة البقاء في المنازل خلال أيام العيد، وذلك باتباع نمط غذائي متوازن، وتهيئة المعدة بشكل تدريجي عبر البدء بكميات قليلة، وتجنب الأطعمة الدسمة، مع أهمية ممارسة الرياضة لأفراد الأسرة كافة .

وشدَّدت "الصحة" عبر رسائلها التوعوية للعيد على عدم الإفراط في تناول الشوكولاته وحلويات العيد عالية السعرات الحرارية والسكريات والدهون، التي تؤدي إلى اضطرابات هضمية، وزيادة الوزن.

وتأتي هذه الأنشطة استكمالاً للحملة التوعوية التي أطلقتها "الصحة" في رمضان بالتعاون مع "سابك" للحفاظ على صحة وسلامة أفراد المجتمع كافة، وحثهم على اتباع السلوكيات الصحية.

ويمكن مشاهدة المقطع عبر الرابط الآتي: https://twitter.com/livewellmoh/status/1264240209912266758?s=21

24 مايو 2020 - 1 شوّال 1441
11:47 PM

"الصحة" تدعو لاتباع نمط حياة صحي خلال أيام العيد

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
1
2,708

نشرت "الصحة" مقطع فيديو توعويًّا عبر منصتها التوعوية "# عش بصحة"

LiveWellMOH@ ، قدَّمت من خلاله العديد من النصائح لاستثمار فترة البقاء في المنازل خلال أيام العيد، وذلك باتباع نمط غذائي متوازن، وتهيئة المعدة بشكل تدريجي عبر البدء بكميات قليلة، وتجنب الأطعمة الدسمة، مع أهمية ممارسة الرياضة لأفراد الأسرة كافة .

وشدَّدت "الصحة" عبر رسائلها التوعوية للعيد على عدم الإفراط في تناول الشوكولاته وحلويات العيد عالية السعرات الحرارية والسكريات والدهون، التي تؤدي إلى اضطرابات هضمية، وزيادة الوزن.

وتأتي هذه الأنشطة استكمالاً للحملة التوعوية التي أطلقتها "الصحة" في رمضان بالتعاون مع "سابك" للحفاظ على صحة وسلامة أفراد المجتمع كافة، وحثهم على اتباع السلوكيات الصحية.

ويمكن مشاهدة المقطع عبر الرابط الآتي: https://twitter.com/livewellmoh/status/1264240209912266758?s=21

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