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إغلاق منشأتين غذائيتين بجدة وضبط 300 طن منتجات مخالفة

خلال الجولات الرقابية التي ينفذها مفتشو هيئة "الغذاء والدواء"

أغلقت الهيئة العامة للغذاء والدواء مستودعين للأغذية، خلال الجولات الرقابية التي نفذها مفتشوها على مجموعة من المنشآت الغذائية في جدة.

وأوضحت "الهيئة" أن مفتشيها ضبطوا نحو 300 طن و191 ألف لتر من المواد الغذائية والمياه والعصائر المخالفة والمجهولة المصدر، والبعض الآخر منتهية الصلاحية ومخزنة في درجات حرارة عالية تؤثر على سلامة المنتجات، إضافةً إلى كميات من الأغذية المجمدة التي تنقل في ظروف غير مناسبة.

وتستكمل الهيئة العامة للغذاء والدواء الإجراءات النظامية بحق المنشآت المخالفة.

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إغلاق منشأتين غذائيتين بجدة وضبط 300 طن منتجات مخالفة
سبق

أغلقت الهيئة العامة للغذاء والدواء مستودعين للأغذية، خلال الجولات الرقابية التي نفذها مفتشوها على مجموعة من المنشآت الغذائية في جدة.

وأوضحت "الهيئة" أن مفتشيها ضبطوا نحو 300 طن و191 ألف لتر من المواد الغذائية والمياه والعصائر المخالفة والمجهولة المصدر، والبعض الآخر منتهية الصلاحية ومخزنة في درجات حرارة عالية تؤثر على سلامة المنتجات، إضافةً إلى كميات من الأغذية المجمدة التي تنقل في ظروف غير مناسبة.

وتستكمل الهيئة العامة للغذاء والدواء الإجراءات النظامية بحق المنشآت المخالفة.

09 يوليو 2019 - 6 ذو القعدة 1440
03:15 PM

إغلاق منشأتين غذائيتين بجدة وضبط 300 طن منتجات مخالفة

خلال الجولات الرقابية التي ينفذها مفتشو هيئة "الغذاء والدواء"

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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أغلقت الهيئة العامة للغذاء والدواء مستودعين للأغذية، خلال الجولات الرقابية التي نفذها مفتشوها على مجموعة من المنشآت الغذائية في جدة.

وأوضحت "الهيئة" أن مفتشيها ضبطوا نحو 300 طن و191 ألف لتر من المواد الغذائية والمياه والعصائر المخالفة والمجهولة المصدر، والبعض الآخر منتهية الصلاحية ومخزنة في درجات حرارة عالية تؤثر على سلامة المنتجات، إضافةً إلى كميات من الأغذية المجمدة التي تنقل في ظروف غير مناسبة.

وتستكمل الهيئة العامة للغذاء والدواء الإجراءات النظامية بحق المنشآت المخالفة.

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