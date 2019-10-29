النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

مدير إدارة تدريب جازان يزور تقنية صامطة

تفقّد الأقسام والورش والمعامل

استقبل عميد الكلية التقنية في صامطة، أحمد بن داحش دربشي، بمكتبه، الثلاثاء؛ مدير عام الإدارة العامة للتدريب بمنطقة جازان المهندس فوزي بن أحمد رضوان، في زيارة تفقدية للكلية.

رافق "رضوان" خلال الزيارة مدير الاتصال المؤسسي بالإدارة العامة عبدالحميد بن أحمد الحازمي.

بعد ذلك تفقّد الأقسام والتخصصات التدريبية، ووقف على سير العملية التدريبية في القاعات النظرية والمعامل والورش العملية، والتقى بأعضاء هيئة التدريب في الأقسام، واستمع لآرائهم وملاحظاتهم.

كما التقى بالمتدرّبين واستمع لملاحظاتهم على مرافق الكلية من خدمات التصوير والبوفيه وأماكن الجلوس وصالة الأنشطة.

جاء ذلك في تصريح لمدير العلاقات العامة بالكلية، المهندس أحمد بن محمد مباركي، مضيفًا أن المهندس "فوزي" قدم شكره إلى عميد الكلية والوكلاء والمدربين، على جهودهم الفعالة والملموسة في خدمة أبناء المحافظة.

صامطة الكلية التقنية في صامطة

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
مدير إدارة تدريب جازان يزور تقنية صامطة
سبق

استقبل عميد الكلية التقنية في صامطة، أحمد بن داحش دربشي، بمكتبه، الثلاثاء؛ مدير عام الإدارة العامة للتدريب بمنطقة جازان المهندس فوزي بن أحمد رضوان، في زيارة تفقدية للكلية.

رافق "رضوان" خلال الزيارة مدير الاتصال المؤسسي بالإدارة العامة عبدالحميد بن أحمد الحازمي.

بعد ذلك تفقّد الأقسام والتخصصات التدريبية، ووقف على سير العملية التدريبية في القاعات النظرية والمعامل والورش العملية، والتقى بأعضاء هيئة التدريب في الأقسام، واستمع لآرائهم وملاحظاتهم.

كما التقى بالمتدرّبين واستمع لملاحظاتهم على مرافق الكلية من خدمات التصوير والبوفيه وأماكن الجلوس وصالة الأنشطة.

جاء ذلك في تصريح لمدير العلاقات العامة بالكلية، المهندس أحمد بن محمد مباركي، مضيفًا أن المهندس "فوزي" قدم شكره إلى عميد الكلية والوكلاء والمدربين، على جهودهم الفعالة والملموسة في خدمة أبناء المحافظة.

29 أكتوبر 2019 - 1 ربيع الأول 1441
05:33 PM

مدير إدارة تدريب جازان يزور تقنية صامطة

تفقّد الأقسام والورش والمعامل

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - جازان
0
37

استقبل عميد الكلية التقنية في صامطة، أحمد بن داحش دربشي، بمكتبه، الثلاثاء؛ مدير عام الإدارة العامة للتدريب بمنطقة جازان المهندس فوزي بن أحمد رضوان، في زيارة تفقدية للكلية.

رافق "رضوان" خلال الزيارة مدير الاتصال المؤسسي بالإدارة العامة عبدالحميد بن أحمد الحازمي.

بعد ذلك تفقّد الأقسام والتخصصات التدريبية، ووقف على سير العملية التدريبية في القاعات النظرية والمعامل والورش العملية، والتقى بأعضاء هيئة التدريب في الأقسام، واستمع لآرائهم وملاحظاتهم.

كما التقى بالمتدرّبين واستمع لملاحظاتهم على مرافق الكلية من خدمات التصوير والبوفيه وأماكن الجلوس وصالة الأنشطة.

جاء ذلك في تصريح لمدير العلاقات العامة بالكلية، المهندس أحمد بن محمد مباركي، مضيفًا أن المهندس "فوزي" قدم شكره إلى عميد الكلية والوكلاء والمدربين، على جهودهم الفعالة والملموسة في خدمة أبناء المحافظة.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
11,110
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
35,742
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
33,203
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
28,365

كاريكاتير

"إرهاب نصر الله على المتظاهرين في لبنان"

المقالات

رؤية لتطوير التعليم العالي لتحقيق التنمية المستدامة وخدمة المجتمع (2-2)

رؤية لتطوير التعليم العالي لتحقيق التنمية المستدامة وخدمة المجتمع (2-2)

محمد المنيع
"العبها صح"..!

"العبها صح"..!

بدر الغامدي
الصيادلة السعوديون.. طابور الانتظار!!

الصيادلة السعوديون.. طابور الانتظار!!

جمعان الكرت
متى تفتح الموظفة بيت الزوجية؟

متى تفتح الموظفة بيت الزوجية؟

عبدالغني الشيخ
القائد الحكومي والتأثير المحدود

القائد الحكومي والتأثير المحدود

يحيى فقيهي
هلال آسيا لنـا

هلال آسيا لنـا

محمد الصيـعري
هيئة الغذاء والدواء وإطعام الفقراء!!

هيئة الغذاء والدواء وإطعام الفقراء!!

عبدالرحمن القحطاني
رؤية لتطوير التعليم العالي لتحقيق التنمية المستدامة وخدمة المجتمع (1—2)

رؤية لتطوير التعليم العالي لتحقيق التنمية المستدامة وخدمة المجتمع (1—2)

محمد المنيع
التعليم وجدل الوزيرَيْن...!

التعليم وجدل الوزيرَيْن...!

حامد الإقبالي
الإسكان ورؤية 2030

الإسكان ورؤية 2030

سارة عفتان

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة