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"غريفيثس" يرحِّب بوقف إطلاق النار باليمن: ممتنٌّ للسعودية والتحالف

قال إنه يجب استغلال الفرصة ووقف كل الأعمال العدائية بشكل عاجل

رحَّب مارتن غريفيثس، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، بإعلان قيادة القوات المشتركة للتحالف وقف إطلاق النار لمدة أسبوعَيْن، ويشمل جميع العمليات العسكرية في اليمن، البرية والبحرية والجوية، وفقًا لموقع قناة العربية.

وتفصيلاً، يأتي إعلان وقف إطلاق النار لدعم عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة، وبناء على دعوة الأمين العام للأمم المتحدة لوقف إطلاق النار في عموم البلاد لتجنُّب المخاطر الجسيمة للانتشار المحتمل لفيروس كوفيد-19 في اليمن.

وقال: "أنا ممتنٌّ للمملكة العربية السعودية وتحالف دعم الشرعية لتمييزهم حساسية المرحلة التي تمرُّ بها اليمن، وتجاوبهم مع الطبيعة الحرجة لهذه المرحلة. يجب على الأطراف أن تستغل هذه الفرصة، وتتوقف فورًا عن كل الأعمال العدائية بشكل عاجل، وتمضي قُدمًا نحو تحقيق سلام شامل ومستدام".

ولا يزال المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن مستمرًّا في وساطته بين الأطراف للوصول لاتفاقات حول وقف إطلاق نار، يشمل عموم اليمن، والبدء في تنفيذ إجراءات إنسانية واقتصادية، من شأنها تخفيف معاناة اليمنيين بشكل ملموس، إضافة لاستئناف العملية السياسية لإنهاء الحرب بصورة شاملة.

ويأمل المبعوث الأممي الخاص أن يخلق إعلان وقف إطلاق النار من جانب التحالف بيئة مواتية لإبرام الأطراف هذه الاتفاقات في المستقبل القريب.

المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيتس اليمن وقف إطلاق النار فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"غريفيثس" يرحِّب بوقف إطلاق النار باليمن: ممتنٌّ للسعودية والتحالف
سبق

رحَّب مارتن غريفيثس، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، بإعلان قيادة القوات المشتركة للتحالف وقف إطلاق النار لمدة أسبوعَيْن، ويشمل جميع العمليات العسكرية في اليمن، البرية والبحرية والجوية، وفقًا لموقع قناة العربية.

وتفصيلاً، يأتي إعلان وقف إطلاق النار لدعم عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة، وبناء على دعوة الأمين العام للأمم المتحدة لوقف إطلاق النار في عموم البلاد لتجنُّب المخاطر الجسيمة للانتشار المحتمل لفيروس كوفيد-19 في اليمن.

وقال: "أنا ممتنٌّ للمملكة العربية السعودية وتحالف دعم الشرعية لتمييزهم حساسية المرحلة التي تمرُّ بها اليمن، وتجاوبهم مع الطبيعة الحرجة لهذه المرحلة. يجب على الأطراف أن تستغل هذه الفرصة، وتتوقف فورًا عن كل الأعمال العدائية بشكل عاجل، وتمضي قُدمًا نحو تحقيق سلام شامل ومستدام".

ولا يزال المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن مستمرًّا في وساطته بين الأطراف للوصول لاتفاقات حول وقف إطلاق نار، يشمل عموم اليمن، والبدء في تنفيذ إجراءات إنسانية واقتصادية، من شأنها تخفيف معاناة اليمنيين بشكل ملموس، إضافة لاستئناف العملية السياسية لإنهاء الحرب بصورة شاملة.

ويأمل المبعوث الأممي الخاص أن يخلق إعلان وقف إطلاق النار من جانب التحالف بيئة مواتية لإبرام الأطراف هذه الاتفاقات في المستقبل القريب.

09 إبريل 2020 - 16 شعبان 1441
02:20 AM
اخر تعديل
09 إبريل 2020 - 16 شعبان 1441
05:25 AM

"غريفيثس" يرحِّب بوقف إطلاق النار باليمن: ممتنٌّ للسعودية والتحالف

قال إنه يجب استغلال الفرصة ووقف كل الأعمال العدائية بشكل عاجل

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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رحَّب مارتن غريفيثس، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، بإعلان قيادة القوات المشتركة للتحالف وقف إطلاق النار لمدة أسبوعَيْن، ويشمل جميع العمليات العسكرية في اليمن، البرية والبحرية والجوية، وفقًا لموقع قناة العربية.

وتفصيلاً، يأتي إعلان وقف إطلاق النار لدعم عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة، وبناء على دعوة الأمين العام للأمم المتحدة لوقف إطلاق النار في عموم البلاد لتجنُّب المخاطر الجسيمة للانتشار المحتمل لفيروس كوفيد-19 في اليمن.

وقال: "أنا ممتنٌّ للمملكة العربية السعودية وتحالف دعم الشرعية لتمييزهم حساسية المرحلة التي تمرُّ بها اليمن، وتجاوبهم مع الطبيعة الحرجة لهذه المرحلة. يجب على الأطراف أن تستغل هذه الفرصة، وتتوقف فورًا عن كل الأعمال العدائية بشكل عاجل، وتمضي قُدمًا نحو تحقيق سلام شامل ومستدام".

ولا يزال المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن مستمرًّا في وساطته بين الأطراف للوصول لاتفاقات حول وقف إطلاق نار، يشمل عموم اليمن، والبدء في تنفيذ إجراءات إنسانية واقتصادية، من شأنها تخفيف معاناة اليمنيين بشكل ملموس، إضافة لاستئناف العملية السياسية لإنهاء الحرب بصورة شاملة.

ويأمل المبعوث الأممي الخاص أن يخلق إعلان وقف إطلاق النار من جانب التحالف بيئة مواتية لإبرام الأطراف هذه الاتفاقات في المستقبل القريب.

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