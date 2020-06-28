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الصالة الرياضية تجهّز الشباب لخوض منافسات الدوري

التركيز على التمارين اللياقية وتدريبات التقوية

واصل الفريق الكروي الأول بنادي الشباب تدريباته بمقر النادي، وتحديداً في الصالة الرياضية وصالة الحديد، تحت قيادة الإسباني لويس جارسيا؛ حيث ركز في الحصة الصباحية لفريقه على التمارين اللياقية وتدريبات التقوية، في المران.

وكان جارسيا قد اجتمع مع لاعبي الفريق، أمس، لمدة 90 دقيقة، شرح لهم البرنامج التدريبي خلال الفترة المقبلة؛ استعداداً لاستئناف المسابقات.

الجدير بالذكر أن الشباب يأتي في المركز الثامن في سلم ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، برصيد 31 نقطة.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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الصالة الرياضية تجهّز الشباب لخوض منافسات الدوري
سبق

واصل الفريق الكروي الأول بنادي الشباب تدريباته بمقر النادي، وتحديداً في الصالة الرياضية وصالة الحديد، تحت قيادة الإسباني لويس جارسيا؛ حيث ركز في الحصة الصباحية لفريقه على التمارين اللياقية وتدريبات التقوية، في المران.

وكان جارسيا قد اجتمع مع لاعبي الفريق، أمس، لمدة 90 دقيقة، شرح لهم البرنامج التدريبي خلال الفترة المقبلة؛ استعداداً لاستئناف المسابقات.

الجدير بالذكر أن الشباب يأتي في المركز الثامن في سلم ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، برصيد 31 نقطة.

28 يونيو 2020 - 7 ذو القعدة 1441
05:21 PM

الصالة الرياضية تجهّز الشباب لخوض منافسات الدوري

التركيز على التمارين اللياقية وتدريبات التقوية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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واصل الفريق الكروي الأول بنادي الشباب تدريباته بمقر النادي، وتحديداً في الصالة الرياضية وصالة الحديد، تحت قيادة الإسباني لويس جارسيا؛ حيث ركز في الحصة الصباحية لفريقه على التمارين اللياقية وتدريبات التقوية، في المران.

وكان جارسيا قد اجتمع مع لاعبي الفريق، أمس، لمدة 90 دقيقة، شرح لهم البرنامج التدريبي خلال الفترة المقبلة؛ استعداداً لاستئناف المسابقات.

الجدير بالذكر أن الشباب يأتي في المركز الثامن في سلم ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، برصيد 31 نقطة.

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