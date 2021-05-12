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المملكة المتحدة تسجّل 2,284 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجّلت المملكة المتحدة 2,284 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و11 وفاة، خلال الـ 24 ساعة الماضية .

وأشارت وزارة الصحة البريطانية في بيان لها اليوم إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 4,441,975 والوفيات 127,640 .

بريطانيا فيروس كورونا الجديد

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المملكة المتحدة تسجّل 2,284 إصابة جديدة بفيروس كورونا
سبق

سجّلت المملكة المتحدة 2,284 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و11 وفاة، خلال الـ 24 ساعة الماضية .

وأشارت وزارة الصحة البريطانية في بيان لها اليوم إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 4,441,975 والوفيات 127,640 .

12 مايو 2021 - 30 رمضان 1442
11:22 PM

المملكة المتحدة تسجّل 2,284 إصابة جديدة بفيروس كورونا

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - لندن
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سجّلت المملكة المتحدة 2,284 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و11 وفاة، خلال الـ 24 ساعة الماضية .

وأشارت وزارة الصحة البريطانية في بيان لها اليوم إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 4,441,975 والوفيات 127,640 .

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