سجّلت المملكة المتحدة 2,284 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و11 وفاة، خلال الـ 24 ساعة الماضية .
وأشارت وزارة الصحة البريطانية في بيان لها اليوم إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 4,441,975 والوفيات 127,640 .
المملكة المتحدة تسجّل 2,284 إصابة جديدة بفيروس كورونا
سجّلت المملكة المتحدة 2,284 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و11 وفاة، خلال الـ 24 ساعة الماضية .
وأشارت وزارة الصحة البريطانية في بيان لها اليوم إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 4,441,975 والوفيات 127,640 .
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المملكة المتحدة تسجّل 2,284 إصابة جديدة بفيروس كوروناوكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2021-05-12
سجّلت المملكة المتحدة 2,284 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و11 وفاة، خلال الـ 24 ساعة الماضية .
12 مايو 2021 - 30 رمضان 1442
11:22 PM
المملكة المتحدة تسجّل 2,284 إصابة جديدة بفيروس كورونا
سجّلت المملكة المتحدة 2,284 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و11 وفاة، خلال الـ 24 ساعة الماضية .
وأشارت وزارة الصحة البريطانية في بيان لها اليوم إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 4,441,975 والوفيات 127,640 .
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