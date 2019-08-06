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"المسجد النبوي" .. 37 ألفاً استفادوا من 12 عربة "قولف" خلال أيام

السناني يبيّن خدماتها ويوضح نقاط تجمُّعها الأربع وأوقات تكثيف عملها

ضمن حملة "خدمة الحاج والزائر وسام فخر لنا"، في موسمها السابع، التي أطلقتها الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، تستمر وكالة شؤون المسجد النبوي في خدماتها لزوّار المسجد بتوفير 12 عربة لنقلهم من وإلى بوابات المسجد النبوي والبوابات الخارجية تسهيلاً لهم.

وأوضح مدير وحدة التنقل بالرئاسة فهد بن عبدالله السناني؛ أن عدد المستفيدين من هذه الخدمة بلغ 37,057 مستفيداً خلال الأيام الماضية منذ بداية موسم الحج وتوافد ضيوف الرحمن لزيارة مسجد المصطفى -عليه أفضل الصلاة والسلام.

وأضاف السناني؛ أن هذه الخدمة تكثّف أعمالها قُبيل أوقات الصلاة وبعدها إضافة إلى تصحيح مسار الزوّار وتوجيههم إلى وجهاتهم المطلوبة.

ويتم نقل زوّار المسجد النبوي إلى وجهاتهم عند مداخل المسجد وفي ساحاته خلال مدة أقصاها 5 دقائق، تيسيراً عليهم من المشقة والتعب، لا سيما في وقت الحرارة الشديدة التي تشهدها المملكة في هذه الفترة من السنة.

كما خصّصت الإدارة مركزيْن رئيسيْن لخدمة كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة في ساحات المسجد النبوي؛ لتقديم الخدمات المتكاملة لهم ولتوصيلهم من الأبواب الخارجية إلى ساحات المسجد النبوي وإلى أقسام المصليات الرجالية والنسائية والمواقع المهيّأة لهم داخل المسجد.

ويوجد 4 نقاط تجمُّع في ساحات المسجد النبوي في جنوبه وشماله وشرقه وغربه؛ لنقل الزوّار إلى الأماكن التي يريدون الوصول إليها في المسجد النبوي لأداء عباداتهم بكل طمأنينة ويسر وسهولة.

تأتي تلك الخدمات ضمن توجيهات الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس؛ الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي وفضيلة الشيخ الدكتور محمد بن أحمد الخضيري؛ وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد النبوي؛ حرصاً على تنفيذ تطلعات القيادة الرشيدة -حفظها الله- في تقديم أفضل الخدمات والتسهيلات لزوّار مسجد رسول الله -صلى الله عليه وسلم-.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"المسجد النبوي" .. 37 ألفاً استفادوا من 12 عربة "قولف" خلال أيام
سبق

ضمن حملة "خدمة الحاج والزائر وسام فخر لنا"، في موسمها السابع، التي أطلقتها الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، تستمر وكالة شؤون المسجد النبوي في خدماتها لزوّار المسجد بتوفير 12 عربة لنقلهم من وإلى بوابات المسجد النبوي والبوابات الخارجية تسهيلاً لهم.

وأوضح مدير وحدة التنقل بالرئاسة فهد بن عبدالله السناني؛ أن عدد المستفيدين من هذه الخدمة بلغ 37,057 مستفيداً خلال الأيام الماضية منذ بداية موسم الحج وتوافد ضيوف الرحمن لزيارة مسجد المصطفى -عليه أفضل الصلاة والسلام.

وأضاف السناني؛ أن هذه الخدمة تكثّف أعمالها قُبيل أوقات الصلاة وبعدها إضافة إلى تصحيح مسار الزوّار وتوجيههم إلى وجهاتهم المطلوبة.

ويتم نقل زوّار المسجد النبوي إلى وجهاتهم عند مداخل المسجد وفي ساحاته خلال مدة أقصاها 5 دقائق، تيسيراً عليهم من المشقة والتعب، لا سيما في وقت الحرارة الشديدة التي تشهدها المملكة في هذه الفترة من السنة.

كما خصّصت الإدارة مركزيْن رئيسيْن لخدمة كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة في ساحات المسجد النبوي؛ لتقديم الخدمات المتكاملة لهم ولتوصيلهم من الأبواب الخارجية إلى ساحات المسجد النبوي وإلى أقسام المصليات الرجالية والنسائية والمواقع المهيّأة لهم داخل المسجد.

ويوجد 4 نقاط تجمُّع في ساحات المسجد النبوي في جنوبه وشماله وشرقه وغربه؛ لنقل الزوّار إلى الأماكن التي يريدون الوصول إليها في المسجد النبوي لأداء عباداتهم بكل طمأنينة ويسر وسهولة.

تأتي تلك الخدمات ضمن توجيهات الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس؛ الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي وفضيلة الشيخ الدكتور محمد بن أحمد الخضيري؛ وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد النبوي؛ حرصاً على تنفيذ تطلعات القيادة الرشيدة -حفظها الله- في تقديم أفضل الخدمات والتسهيلات لزوّار مسجد رسول الله -صلى الله عليه وسلم-.

06 أغسطس 2019 - 5 ذو الحجة 1440
10:06 AM

"المسجد النبوي" .. 37 ألفاً استفادوا من 12 عربة "قولف" خلال أيام

السناني يبيّن خدماتها ويوضح نقاط تجمُّعها الأربع وأوقات تكثيف عملها

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ضمن حملة "خدمة الحاج والزائر وسام فخر لنا"، في موسمها السابع، التي أطلقتها الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، تستمر وكالة شؤون المسجد النبوي في خدماتها لزوّار المسجد بتوفير 12 عربة لنقلهم من وإلى بوابات المسجد النبوي والبوابات الخارجية تسهيلاً لهم.

وأوضح مدير وحدة التنقل بالرئاسة فهد بن عبدالله السناني؛ أن عدد المستفيدين من هذه الخدمة بلغ 37,057 مستفيداً خلال الأيام الماضية منذ بداية موسم الحج وتوافد ضيوف الرحمن لزيارة مسجد المصطفى -عليه أفضل الصلاة والسلام.

وأضاف السناني؛ أن هذه الخدمة تكثّف أعمالها قُبيل أوقات الصلاة وبعدها إضافة إلى تصحيح مسار الزوّار وتوجيههم إلى وجهاتهم المطلوبة.

ويتم نقل زوّار المسجد النبوي إلى وجهاتهم عند مداخل المسجد وفي ساحاته خلال مدة أقصاها 5 دقائق، تيسيراً عليهم من المشقة والتعب، لا سيما في وقت الحرارة الشديدة التي تشهدها المملكة في هذه الفترة من السنة.

كما خصّصت الإدارة مركزيْن رئيسيْن لخدمة كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة في ساحات المسجد النبوي؛ لتقديم الخدمات المتكاملة لهم ولتوصيلهم من الأبواب الخارجية إلى ساحات المسجد النبوي وإلى أقسام المصليات الرجالية والنسائية والمواقع المهيّأة لهم داخل المسجد.

ويوجد 4 نقاط تجمُّع في ساحات المسجد النبوي في جنوبه وشماله وشرقه وغربه؛ لنقل الزوّار إلى الأماكن التي يريدون الوصول إليها في المسجد النبوي لأداء عباداتهم بكل طمأنينة ويسر وسهولة.

تأتي تلك الخدمات ضمن توجيهات الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس؛ الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي وفضيلة الشيخ الدكتور محمد بن أحمد الخضيري؛ وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد النبوي؛ حرصاً على تنفيذ تطلعات القيادة الرشيدة -حفظها الله- في تقديم أفضل الخدمات والتسهيلات لزوّار مسجد رسول الله -صلى الله عليه وسلم-.

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