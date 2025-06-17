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"الصحة العالمية" عن أول علاج ناجح لـ"كورونا": سنوضح متى وكيف يمكن استخدامه

قالت:"الديكساميثازون كورتيكو ستيرويد" ينقذ المرضى الذين يستخدمون أجهزة التنفس

رحّبت منظمة الصحة العالمية بنتائج التجارب السريرية الأولية الناجحة في المملكة المتحدة، والتي أظهرت أن عقار الديكساميثازون كورتيكو ستيرويد يمكنه إنقاذ حياة المرضى الذين يعانون بشكل خطير من مرض كوفيد-19 وأن العقار قادر على تخفيض نسبة الوفيات بين المرضى الذين يستخدمون أجهزة التنفس الصناعي بنسبة الثلث، وخفض الوفيات بين المرضى الذين يحتاجون فقط للأكسجين بنسبة الخمس وفقاً للنتائج الأولية التي تم تقاسمها مع منظمة الصحة العالمية.

وقد لوحظت فائدة العقار فقط في المرضى الذين يعانون من النوع الخطير من كوفيد-19، ولم تلاحظ في المرضى الذين من مرض أخفّ.

وقال مدير عام منظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس أدهانوم: "إن هذا هو العلاج الأول الذي نجح في تخفيض معدل الوفيات لدى مرضى كوفيد-19 الذين يحتاجون إلى دعم الأكسجين أو جهاز التنفس الصناعي".

وأوضح أن عقار "الديكساميثازون" هو الستيرويد الذي تم استخدامه منذ الستينيات لعلاج الالتهابات بما في ذلك في بعض أنواع السرطان.

وقد تم إدراجه في قائمة المنظمة النموذجية للأدوية الأساسية منذ عام ١٩٧٧ في تركيبات متعددة، وهو حالياً خارج براءة الملكية الفكرية ومتاح بأسعار معقولة في معظم البلدان.

وتبادل الباحثون النتائج الأولية الناجحة مع المنظمة، وستقوم بتحليل البيانات كاملة خلال الأيام المقبلة.

وسيتم تحديث الإرشادات السريرية لتوضيح متى وكيف يمكن استخدام الدواء في حالات كوفيد-19.

وأشار إلى أن هذا الخبر السار جاء نتيجة اجتماع العلماء في جنيف الذي عُقد في منتصف فبراير الماضي؛ لتسريع البحوث للتوصل إلى لقاح أو علاج لكوفيد-19.

منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا الجديد

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"الصحة العالمية" عن أول علاج ناجح لـ"كورونا": سنوضح متى وكيف يمكن استخدامه
سبق

رحّبت منظمة الصحة العالمية بنتائج التجارب السريرية الأولية الناجحة في المملكة المتحدة، والتي أظهرت أن عقار الديكساميثازون كورتيكو ستيرويد يمكنه إنقاذ حياة المرضى الذين يعانون بشكل خطير من مرض كوفيد-19 وأن العقار قادر على تخفيض نسبة الوفيات بين المرضى الذين يستخدمون أجهزة التنفس الصناعي بنسبة الثلث، وخفض الوفيات بين المرضى الذين يحتاجون فقط للأكسجين بنسبة الخمس وفقاً للنتائج الأولية التي تم تقاسمها مع منظمة الصحة العالمية.

وقد لوحظت فائدة العقار فقط في المرضى الذين يعانون من النوع الخطير من كوفيد-19، ولم تلاحظ في المرضى الذين من مرض أخفّ.

وقال مدير عام منظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس أدهانوم: "إن هذا هو العلاج الأول الذي نجح في تخفيض معدل الوفيات لدى مرضى كوفيد-19 الذين يحتاجون إلى دعم الأكسجين أو جهاز التنفس الصناعي".

وأوضح أن عقار "الديكساميثازون" هو الستيرويد الذي تم استخدامه منذ الستينيات لعلاج الالتهابات بما في ذلك في بعض أنواع السرطان.

وقد تم إدراجه في قائمة المنظمة النموذجية للأدوية الأساسية منذ عام ١٩٧٧ في تركيبات متعددة، وهو حالياً خارج براءة الملكية الفكرية ومتاح بأسعار معقولة في معظم البلدان.

وتبادل الباحثون النتائج الأولية الناجحة مع المنظمة، وستقوم بتحليل البيانات كاملة خلال الأيام المقبلة.

وسيتم تحديث الإرشادات السريرية لتوضيح متى وكيف يمكن استخدام الدواء في حالات كوفيد-19.

وأشار إلى أن هذا الخبر السار جاء نتيجة اجتماع العلماء في جنيف الذي عُقد في منتصف فبراير الماضي؛ لتسريع البحوث للتوصل إلى لقاح أو علاج لكوفيد-19.

17 يونيو 2020 - 25 شوّال 1441
02:11 PM

"الصحة العالمية" عن أول علاج ناجح لـ"كورونا": سنوضح متى وكيف يمكن استخدامه

قالت:"الديكساميثازون كورتيكو ستيرويد" ينقذ المرضى الذين يستخدمون أجهزة التنفس

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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رحّبت منظمة الصحة العالمية بنتائج التجارب السريرية الأولية الناجحة في المملكة المتحدة، والتي أظهرت أن عقار الديكساميثازون كورتيكو ستيرويد يمكنه إنقاذ حياة المرضى الذين يعانون بشكل خطير من مرض كوفيد-19 وأن العقار قادر على تخفيض نسبة الوفيات بين المرضى الذين يستخدمون أجهزة التنفس الصناعي بنسبة الثلث، وخفض الوفيات بين المرضى الذين يحتاجون فقط للأكسجين بنسبة الخمس وفقاً للنتائج الأولية التي تم تقاسمها مع منظمة الصحة العالمية.

وقد لوحظت فائدة العقار فقط في المرضى الذين يعانون من النوع الخطير من كوفيد-19، ولم تلاحظ في المرضى الذين من مرض أخفّ.

وقال مدير عام منظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس أدهانوم: "إن هذا هو العلاج الأول الذي نجح في تخفيض معدل الوفيات لدى مرضى كوفيد-19 الذين يحتاجون إلى دعم الأكسجين أو جهاز التنفس الصناعي".

وأوضح أن عقار "الديكساميثازون" هو الستيرويد الذي تم استخدامه منذ الستينيات لعلاج الالتهابات بما في ذلك في بعض أنواع السرطان.

وقد تم إدراجه في قائمة المنظمة النموذجية للأدوية الأساسية منذ عام ١٩٧٧ في تركيبات متعددة، وهو حالياً خارج براءة الملكية الفكرية ومتاح بأسعار معقولة في معظم البلدان.

وتبادل الباحثون النتائج الأولية الناجحة مع المنظمة، وستقوم بتحليل البيانات كاملة خلال الأيام المقبلة.

وسيتم تحديث الإرشادات السريرية لتوضيح متى وكيف يمكن استخدام الدواء في حالات كوفيد-19.

وأشار إلى أن هذا الخبر السار جاء نتيجة اجتماع العلماء في جنيف الذي عُقد في منتصف فبراير الماضي؛ لتسريع البحوث للتوصل إلى لقاح أو علاج لكوفيد-19.

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