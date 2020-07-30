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ميلان يسعى لتقديم عرض جديد للسويدي "إبراهيموفيتش"

تسعى إدارة ميلان إلى تقديم عرض جديد للسويدي زلاتان إبراهيموفيتش مهاجم الفريق، من أجل تجديد تعاقده لمدة موسم إضافي، بعد تألقه اللافت بالفترة الأخيرة.
وكشفت صحيفة "لاجازيتا ديلو سبورت" الإيطالية، الأربعاء، عن وجود رغبة من جانب إبرا بالبقاء في الكالتشيو، لذلك فإنه سيوافق على الاستمرار مع الروسونيري.
وتألق إبراهيموفيتش مع هجوم ميلان منذ العودة من التوقف، ليحقق الفريق انتصارات متتالية وتفضل الإدارة تجديد الثقة في المدرب الحالي ستيفانو بيولي.

الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

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ميلان يسعى لتقديم عرض جديد للسويدي "إبراهيموفيتش"
سبق

تسعى إدارة ميلان إلى تقديم عرض جديد للسويدي زلاتان إبراهيموفيتش مهاجم الفريق، من أجل تجديد تعاقده لمدة موسم إضافي، بعد تألقه اللافت بالفترة الأخيرة.
وكشفت صحيفة "لاجازيتا ديلو سبورت" الإيطالية، الأربعاء، عن وجود رغبة من جانب إبرا بالبقاء في الكالتشيو، لذلك فإنه سيوافق على الاستمرار مع الروسونيري.
وتألق إبراهيموفيتش مع هجوم ميلان منذ العودة من التوقف، ليحقق الفريق انتصارات متتالية وتفضل الإدارة تجديد الثقة في المدرب الحالي ستيفانو بيولي.

30 يوليو 2020 - 9 ذو الحجة 1441
09:53 PM

ميلان يسعى لتقديم عرض جديد للسويدي "إبراهيموفيتش"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تسعى إدارة ميلان إلى تقديم عرض جديد للسويدي زلاتان إبراهيموفيتش مهاجم الفريق، من أجل تجديد تعاقده لمدة موسم إضافي، بعد تألقه اللافت بالفترة الأخيرة.
وكشفت صحيفة "لاجازيتا ديلو سبورت" الإيطالية، الأربعاء، عن وجود رغبة من جانب إبرا بالبقاء في الكالتشيو، لذلك فإنه سيوافق على الاستمرار مع الروسونيري.
وتألق إبراهيموفيتش مع هجوم ميلان منذ العودة من التوقف، ليحقق الفريق انتصارات متتالية وتفضل الإدارة تجديد الثقة في المدرب الحالي ستيفانو بيولي.

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