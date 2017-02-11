محافظ بقيق يدشّن معرض الإرشاد المهني والتعليمي لطلاب الثانوية

لمساعدتهم على اختيار المجال المناسب وفق ميولهم وقدراتهم

دشن محافظ بقيق محمد بن سعود المتحمي، الثلاثاء، معرض الإرشاد التعليمي والمهني، الذي تنظمه مدرسة بقيق الثانوية، تحت إشراف مكتب التعليم بالمحافظة، ويستهدف طلاب المرحلة الثانوية.



وقال قائد ثانوية بقيق ذعار القحطاني: إن الإرشاد المهني من الخدمات الرئيسة المرتبطة بمتطلبات الفرد والمجتمع، ويهدف إلى مساعدة الطلبة على اختيار المجال المناسب لهم وفق ميولهم وقدراتهم واستعداداتهم وتوضيح المجالات التعليمية والمهنية المتوفرة في المجتمع، وتبصيرهم بالفرص المتاحة ومساعدتهم على اختيار مستقبلهم الوظيفي.



وشارك في المعرض العديد من الجهات التعليمية والمهنية؛ كجامعة الملك فيصل، وجامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية، وجامعة الإمام عبدالرحمن الفيصل، وجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وكلية الأمير سلطان العسكرية للعلوم الصحية، وشركة أرامكو السعودية، والأكاديمية الوطنية للطيران، ومجموعة من المعاهد التعليمية والصناعية.



حضر الافتتاح: مساعد مدير عام التعليم الدكتور سامي بن غازي العتيبي، ومدير إدارة التوجيه والإرشاد بتعليم الشرقية أحمد بن خليفة الفريدان، ومدير مكتب التعليم بمحافظة بقيق محمد بن مرعي البارقي، وعدد من رؤساء الدوائر الحكومية بالمحافظة.



وبعد افتتاح المعرض صحب قائد المدرسة، ذعار القحطاني، محافظ بقيق، وضيوف المعرض، في جولة على أركان وأجنحة الجهات المشاركة.



وبعدها كرم محافظ بقيق الجهات الراعية والجهات المشاركة في المعرض، وفي ختام الزيارة شكر المحافظ القائمين على المعرض.



بعدها بدأ المعرض في استقبال طلاب مدارس المرحلة الثانوية بالمحافظة والهجر التابعة، وبلغ عدد المستفيدين أكثر من ٦٣٠ طالبًا؛ حيث قاموا بجولة على أرجاء وأجنحة الجهات المشاركة، واطلعوا على الفرص المتاحة لهم.