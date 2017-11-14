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مظاهرات بغداد.. 4 محتجّين يلفظون أنفاسهم اختناقًا بالغاز

قوات الأمن استخدمت الذخيرة الحية والرصاص المطاطي

قتلت قوات الأمن العراقية أربعة محتجّين، وأصابت 52 آخرين في بغداد، اليوم (الخميس)، أثناء محاولاتها دفع المحتجين للرجوع إلى مخيمهم الرئيسي في وسط بغداد؛ بحسب ما أفاد مسعفون والشرطة لـ"رويترز".

وأوضحت مصادر أن ثلاثة من المحتجين توفّوا بعدما أصابتهم عبوات غاز مسيل للدموع بشكل مباشر في الرأس، فيما توفي الرابع في المستشفى متأثرًا بجراح من قنبلة صوت أطلقتها قوات الأمن.

من جهته ذكر مصور من "رويترز" أن قوات الأمن استخدمت الذخيرة الحية والرصاص المطاطي، وعبوات الغاز المسيل للدموع؛ في محاولة لتفريق مئات المحتجين الذين تجمعوا قرب ميدان التحرير.

وقُتل أكثر من 300 شخص منذ الأول من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، مع إطلاق قوات الأمن الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي على حشود المتظاهرين.

قوات الأمن العراقية احتجاجات العراق

الرئيسية/ أخبار العالم

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مظاهرات بغداد.. 4 محتجّين يلفظون أنفاسهم اختناقًا بالغاز
سبق

قتلت قوات الأمن العراقية أربعة محتجّين، وأصابت 52 آخرين في بغداد، اليوم (الخميس)، أثناء محاولاتها دفع المحتجين للرجوع إلى مخيمهم الرئيسي في وسط بغداد؛ بحسب ما أفاد مسعفون والشرطة لـ"رويترز".

وأوضحت مصادر أن ثلاثة من المحتجين توفّوا بعدما أصابتهم عبوات غاز مسيل للدموع بشكل مباشر في الرأس، فيما توفي الرابع في المستشفى متأثرًا بجراح من قنبلة صوت أطلقتها قوات الأمن.

من جهته ذكر مصور من "رويترز" أن قوات الأمن استخدمت الذخيرة الحية والرصاص المطاطي، وعبوات الغاز المسيل للدموع؛ في محاولة لتفريق مئات المحتجين الذين تجمعوا قرب ميدان التحرير.

وقُتل أكثر من 300 شخص منذ الأول من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، مع إطلاق قوات الأمن الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي على حشود المتظاهرين.

14 نوفمبر 2019 - 17 ربيع الأول 1441
06:29 PM

مظاهرات بغداد.. 4 محتجّين يلفظون أنفاسهم اختناقًا بالغاز

قوات الأمن استخدمت الذخيرة الحية والرصاص المطاطي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قتلت قوات الأمن العراقية أربعة محتجّين، وأصابت 52 آخرين في بغداد، اليوم (الخميس)، أثناء محاولاتها دفع المحتجين للرجوع إلى مخيمهم الرئيسي في وسط بغداد؛ بحسب ما أفاد مسعفون والشرطة لـ"رويترز".

وأوضحت مصادر أن ثلاثة من المحتجين توفّوا بعدما أصابتهم عبوات غاز مسيل للدموع بشكل مباشر في الرأس، فيما توفي الرابع في المستشفى متأثرًا بجراح من قنبلة صوت أطلقتها قوات الأمن.

من جهته ذكر مصور من "رويترز" أن قوات الأمن استخدمت الذخيرة الحية والرصاص المطاطي، وعبوات الغاز المسيل للدموع؛ في محاولة لتفريق مئات المحتجين الذين تجمعوا قرب ميدان التحرير.

وقُتل أكثر من 300 شخص منذ الأول من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، مع إطلاق قوات الأمن الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي على حشود المتظاهرين.

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