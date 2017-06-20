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ترقب لإقرار لوائح وضوابط الترخيص للمطاعم بتقديم الشيشة ومنتجات التبغ

‏‫متوقع إقرارها خلال أسابيع

تعمل وزارة الشؤون البلدية والقروية على استكمال الدراسة والإجراءات اللازمة؛ تمهيداً لإصدار اللوائح والقرارات اللازمة لضوابط ورسوم الترخيص للمقاهي والمطاعم بتقديم منتجات التبغ.

وقالت مصادر مطلعة لـ"سبق" إنه يتوقع إقرار اللوائح خلال الأسابيع القليلة القادمة؛ تمهيداً لنشرها في الجريدة الرسمية لبدء العمل الرسمي بها.

وكانت الجهات المعنية قد أصدرت قرارًا رسمياً يسمح للمطاعم والمقاهي بتقديم منتجات التبغ، وفقاً لرسوم معينة، وذلك بعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى الذي صدر خلال شهر رمضان الماضي.

ووفقًا للمعلومات سيتم إلزام المطاعم باشتراطات خاصة عند رغبتها في الحصول على تراخيص تقديم منتجات التبغ؛ حيث يجري تدارس هذه الاشتراطات ومن ضمنها ضرورة وجود تهوية مناسبة في المكان ومداخل خاصة، وفصل الجلسات عن غير المدخنين، إضافة لضرورة بعدها عن أماكن وجود الأطفال، وغيرها من الاشتراطات.

وكان القرار الرسمي قد أقر استحصال رسم بنسبة قدرها 100% من إجمالي فاتورة مبيعات محل تقديم منتجات التبغ داخل المدن وخارجها، إضافة إلى تحديد مقدار الرسم السنوي الثابت على المحل، بما لا يتجاوز 100 ألف ريال.

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ترقب لإقرار لوائح وضوابط الترخيص للمطاعم بتقديم الشيشة ومنتجات التبغ
سبق

تعمل وزارة الشؤون البلدية والقروية على استكمال الدراسة والإجراءات اللازمة؛ تمهيداً لإصدار اللوائح والقرارات اللازمة لضوابط ورسوم الترخيص للمقاهي والمطاعم بتقديم منتجات التبغ.

وقالت مصادر مطلعة لـ"سبق" إنه يتوقع إقرار اللوائح خلال الأسابيع القليلة القادمة؛ تمهيداً لنشرها في الجريدة الرسمية لبدء العمل الرسمي بها.

وكانت الجهات المعنية قد أصدرت قرارًا رسمياً يسمح للمطاعم والمقاهي بتقديم منتجات التبغ، وفقاً لرسوم معينة، وذلك بعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى الذي صدر خلال شهر رمضان الماضي.

ووفقًا للمعلومات سيتم إلزام المطاعم باشتراطات خاصة عند رغبتها في الحصول على تراخيص تقديم منتجات التبغ؛ حيث يجري تدارس هذه الاشتراطات ومن ضمنها ضرورة وجود تهوية مناسبة في المكان ومداخل خاصة، وفصل الجلسات عن غير المدخنين، إضافة لضرورة بعدها عن أماكن وجود الأطفال، وغيرها من الاشتراطات.

وكان القرار الرسمي قد أقر استحصال رسم بنسبة قدرها 100% من إجمالي فاتورة مبيعات محل تقديم منتجات التبغ داخل المدن وخارجها، إضافة إلى تحديد مقدار الرسم السنوي الثابت على المحل، بما لا يتجاوز 100 ألف ريال.

20 يونيو 2019 - 17 شوّال 1440
10:56 PM

ترقب لإقرار لوائح وضوابط الترخيص للمطاعم بتقديم الشيشة ومنتجات التبغ

‏‫متوقع إقرارها خلال أسابيع

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
44
16,754

تعمل وزارة الشؤون البلدية والقروية على استكمال الدراسة والإجراءات اللازمة؛ تمهيداً لإصدار اللوائح والقرارات اللازمة لضوابط ورسوم الترخيص للمقاهي والمطاعم بتقديم منتجات التبغ.

وقالت مصادر مطلعة لـ"سبق" إنه يتوقع إقرار اللوائح خلال الأسابيع القليلة القادمة؛ تمهيداً لنشرها في الجريدة الرسمية لبدء العمل الرسمي بها.

وكانت الجهات المعنية قد أصدرت قرارًا رسمياً يسمح للمطاعم والمقاهي بتقديم منتجات التبغ، وفقاً لرسوم معينة، وذلك بعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى الذي صدر خلال شهر رمضان الماضي.

ووفقًا للمعلومات سيتم إلزام المطاعم باشتراطات خاصة عند رغبتها في الحصول على تراخيص تقديم منتجات التبغ؛ حيث يجري تدارس هذه الاشتراطات ومن ضمنها ضرورة وجود تهوية مناسبة في المكان ومداخل خاصة، وفصل الجلسات عن غير المدخنين، إضافة لضرورة بعدها عن أماكن وجود الأطفال، وغيرها من الاشتراطات.

وكان القرار الرسمي قد أقر استحصال رسم بنسبة قدرها 100% من إجمالي فاتورة مبيعات محل تقديم منتجات التبغ داخل المدن وخارجها، إضافة إلى تحديد مقدار الرسم السنوي الثابت على المحل، بما لا يتجاوز 100 ألف ريال.

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