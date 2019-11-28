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الدوري الإسباني: مفترق طرق في قمة الجولة الـ15 بين أتلتيكو وبرشلونة

ريال مدريد في مواجهة ألافيس

يواجه فريق برشلونة حامل اللقب في آخر موسمين، أول اختبار حقيقي في الدوري الإسباني لكرة القدم الأحد القادم، عندما يحلّ ضيفًا على أتلتيكو مدريد في ختام المرحلة الخامسة عشرة من المسابقة.


وبالتساوي مع غريمه الأزلي ريال مدريد، يتصدّر برشلونة الترتيب مع 28 نقطة من 13 مباراة، لكنه أهدر الكثير هذا الموسم بثلاث خسارات غير متوقعة أمام أتلتيك بلباو افتتاحا ثم غرناطة وليفانتي، في حين أتلتيكو مدريد هو الأقل بخسارة واحدة بالتساوي مع ريال مدريد، 25 نقطة بالمركز الرابع.


وتفتتح الجولة غدًا الجمعة بمباراة سلتا فيغو الثامن عشر، وضيفه بلد الوليد الرابع عشر، ويحلّ فريق ريال مدريد الثاني بـ28 نقطة بعد غد السبت ضيفًا على ألافيس، ويلتقي فريق ريال سوسييداد مع إيبار، وريال مايوركا مع ريال بيتيس، وفالنسيا وفياريال.

ويلعب يوم الأحد القادم إشبيلية وليغانيس، وأتلتيك بلباو مع غرناطة، وإسبانيول مع أوساسونا، وخيتافي أمام ليفانتي.

الدوري الإسباني برشلونة أتلتيكو مدريد

الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

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الدوري الإسباني: مفترق طرق في قمة الجولة الـ15 بين أتلتيكو وبرشلونة
سبق

يواجه فريق برشلونة حامل اللقب في آخر موسمين، أول اختبار حقيقي في الدوري الإسباني لكرة القدم الأحد القادم، عندما يحلّ ضيفًا على أتلتيكو مدريد في ختام المرحلة الخامسة عشرة من المسابقة.


وبالتساوي مع غريمه الأزلي ريال مدريد، يتصدّر برشلونة الترتيب مع 28 نقطة من 13 مباراة، لكنه أهدر الكثير هذا الموسم بثلاث خسارات غير متوقعة أمام أتلتيك بلباو افتتاحا ثم غرناطة وليفانتي، في حين أتلتيكو مدريد هو الأقل بخسارة واحدة بالتساوي مع ريال مدريد، 25 نقطة بالمركز الرابع.


وتفتتح الجولة غدًا الجمعة بمباراة سلتا فيغو الثامن عشر، وضيفه بلد الوليد الرابع عشر، ويحلّ فريق ريال مدريد الثاني بـ28 نقطة بعد غد السبت ضيفًا على ألافيس، ويلتقي فريق ريال سوسييداد مع إيبار، وريال مايوركا مع ريال بيتيس، وفالنسيا وفياريال.

ويلعب يوم الأحد القادم إشبيلية وليغانيس، وأتلتيك بلباو مع غرناطة، وإسبانيول مع أوساسونا، وخيتافي أمام ليفانتي.

28 نوفمبر 2019 - 1 ربيع الآخر 1441
04:49 PM

الدوري الإسباني: مفترق طرق في قمة الجولة الـ15 بين أتلتيكو وبرشلونة

ريال مدريد في مواجهة ألافيس

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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يواجه فريق برشلونة حامل اللقب في آخر موسمين، أول اختبار حقيقي في الدوري الإسباني لكرة القدم الأحد القادم، عندما يحلّ ضيفًا على أتلتيكو مدريد في ختام المرحلة الخامسة عشرة من المسابقة.


وبالتساوي مع غريمه الأزلي ريال مدريد، يتصدّر برشلونة الترتيب مع 28 نقطة من 13 مباراة، لكنه أهدر الكثير هذا الموسم بثلاث خسارات غير متوقعة أمام أتلتيك بلباو افتتاحا ثم غرناطة وليفانتي، في حين أتلتيكو مدريد هو الأقل بخسارة واحدة بالتساوي مع ريال مدريد، 25 نقطة بالمركز الرابع.


وتفتتح الجولة غدًا الجمعة بمباراة سلتا فيغو الثامن عشر، وضيفه بلد الوليد الرابع عشر، ويحلّ فريق ريال مدريد الثاني بـ28 نقطة بعد غد السبت ضيفًا على ألافيس، ويلتقي فريق ريال سوسييداد مع إيبار، وريال مايوركا مع ريال بيتيس، وفالنسيا وفياريال.

ويلعب يوم الأحد القادم إشبيلية وليغانيس، وأتلتيك بلباو مع غرناطة، وإسبانيول مع أوساسونا، وخيتافي أمام ليفانتي.

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