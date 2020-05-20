"زين السعودية" تهنئ القيادة والشعب بذكرى مبايعة ولي العهد

نوّهت بـالقفزة التنموية النوعية التي حقّقتها المملكة خلال السنوات القليلة الماضية

هنّأ رئيس مجلس إدارة شركة زين السعودية الأمير نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير، القيادة الرشيدة والشعب السعودي الكريم، بمناسبة ذكرى بيعة ولاية العهد لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، مجدداً مبايعته لسمو ولي العهد.

وبهذه المناسبة نوه الأمير نايف بن سلطان بـ"القفزة التنموية النوعية التي حقّقتها المملكة خلال السنوات القليلة الماضية بقيادة حكيمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز (حفظه الله)، وجهود ومتابعة سمو ولي العهد الأمين في تحقيق رؤية المملكة الطموحة 2030، إضافة إلى الجهود الحالية المميزة لتجاوز أزمة كورونا.

من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي لشركة زين السعودية المهندس سلطان بن عبدالعزيز الدغيثر أن الذكرى الثالثة لتقلّد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولاية العهد، هي مناسبة غالية علينا جميعاً؛ لتجديد البيعة والولاء لسموه الكريم الذي جمع بين الإصرار والإنجاز ومحبة الشعب، ليغدو الملهم الأول للشباب والشابات داخل الوطن وخارجه، ووصف الدغيثر سموه بقائد المبادرات النوعية.

وأضاف: "تحل الذكرى الثالثة لبيعة ولي العهد، وقطاع الاتصالات يشهد نقلة نوعية في الأداء، وهو ما انعكس بشكل مميز في ترأس المملكة لمجموعة العشرين، وسط ظروفٍ استثنائية غير معهودة، مسجّلةً نجاحات نوعية في إدارة اجتماعات المجموعة والخروج بنتائج مميزة، وهو يدل بوضوح إلى ثمار رؤية المملكة 2030.