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الشرقية.. إغلاق 6 منشآت وتحرير 176 مخالفة للإجراءات الاحترازية

أكدت الأمانة استمرار جولاتها الرقابية المكثفة للتثبّت من تطبيق التدابير الصحية

نفّذت أمانة المنطقة الشرقية، خلال اليومين الماضيين، 2764 جولة رقابية، وجولات مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، نتج عنها إغلاق 6 منشآت مخالفة، وتحرير 176 مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية المرتبطة بفيروس كورونا المستجد وتطبيق توكلنا، وكذلك المخالفات البلدية، في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع.

وأكدت أمانة الشرقية استمرار جولاتها الرقابية المكثفة، للتثبّت من تطبيق التدابير الصحية والإجراءات الاحترازية، والاشتراطات البلدية، مع تشديدها على التقيد بالأنظمة الوقائية وقرار شرط التحصين لدخول المنشآت العامة والخاصة، داعيةً الجميع إلى الإبلاغ عن أية مخالفات يتم التجاوز بها للإجراءات الاحترازية والوقائية عبر التواصل مع مركز البلاغات 940 لمعالجتها.

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الشرقية.. إغلاق 6 منشآت وتحرير 176 مخالفة للإجراءات الاحترازية
سبق

نفّذت أمانة المنطقة الشرقية، خلال اليومين الماضيين، 2764 جولة رقابية، وجولات مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، نتج عنها إغلاق 6 منشآت مخالفة، وتحرير 176 مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية المرتبطة بفيروس كورونا المستجد وتطبيق توكلنا، وكذلك المخالفات البلدية، في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع.

وأكدت أمانة الشرقية استمرار جولاتها الرقابية المكثفة، للتثبّت من تطبيق التدابير الصحية والإجراءات الاحترازية، والاشتراطات البلدية، مع تشديدها على التقيد بالأنظمة الوقائية وقرار شرط التحصين لدخول المنشآت العامة والخاصة، داعيةً الجميع إلى الإبلاغ عن أية مخالفات يتم التجاوز بها للإجراءات الاحترازية والوقائية عبر التواصل مع مركز البلاغات 940 لمعالجتها.

06 أكتوبر 2021 - 29 صفر 1443
02:45 PM

الشرقية.. إغلاق 6 منشآت وتحرير 176 مخالفة للإجراءات الاحترازية

أكدت الأمانة استمرار جولاتها الرقابية المكثفة للتثبّت من تطبيق التدابير الصحية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الدمام
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نفّذت أمانة المنطقة الشرقية، خلال اليومين الماضيين، 2764 جولة رقابية، وجولات مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، نتج عنها إغلاق 6 منشآت مخالفة، وتحرير 176 مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية المرتبطة بفيروس كورونا المستجد وتطبيق توكلنا، وكذلك المخالفات البلدية، في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع.

وأكدت أمانة الشرقية استمرار جولاتها الرقابية المكثفة، للتثبّت من تطبيق التدابير الصحية والإجراءات الاحترازية، والاشتراطات البلدية، مع تشديدها على التقيد بالأنظمة الوقائية وقرار شرط التحصين لدخول المنشآت العامة والخاصة، داعيةً الجميع إلى الإبلاغ عن أية مخالفات يتم التجاوز بها للإجراءات الاحترازية والوقائية عبر التواصل مع مركز البلاغات 940 لمعالجتها.

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