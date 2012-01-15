في الوقت الذي انطلقت فيه فعاليات رالي داكار السعودية 2022 في عامها الثالث على التوالي للنسخة الـ44 للحدث الأكبر في عالم رياضة المحركات، وسط اهتمام عالمي بالغ؛ حيث يتخلل السباق عدة مراحل بمسافات ليست بالقليلة ويستهلك ذلك كميات من الوقود؛ وهو الأمر الذي لا يسمح للراليات الصحراوية بمغادرة مواقع السباق إلا بتوافد جماعي وتنسيق مسبق مع الجهات المختصة لتسهيل تنقلهم بين المدن والمحافظات بكل يسر وسهولة. وفي هذا الشأن بذلت الجهات المختصة بتنظيم رالي داكار السعودية جهودًا مميزة بتوفير محطة وقود متنقلة تقدم الخدمة للراليات الصحراوية لتزويدهم بالوقود وقت الحاجة، وهو ما نال إعجاب الكثير من المواطنين والمقيمين المتابعين للفعاليات، والذين حرصوا على الحضور لمشاهدة سباقات الرالي داكار وتوثيق مراحل التسابق. يُشار إلى أن النسخة الـ44 لرالي داكار السعودية 2022 استقطبت أكثر من "1000" مشارك، يمثلون "70" جنسية من مختلف أنحاء العالم؛ ما يجعلها النسخة الأكبر من حيث المشاركة في تاريخ الرالي العريق. كما يضم السباق "430" مركبة في مختلف فئات السباق، و"148" مركبة أخرى في فئة "داكار كلاسيك". ويتألف مسار الرالي هذا العام من مرحلة تمهيدية واحدة، و12 مرحلة عادية، يتخللها يوم واحد للراحة في الرياض، وسيخوض المتسابقون خلالها 5 مراحل دائرية، وواحدة ماراثونية.

شاهد.. كيف تتزود الراليات بالوقود في الحدث الأكبر في رياضة المحركات متعب البقمي سبق 2022-01-14 في الوقت الذي انطلقت فيه فعاليات رالي داكار السعودية 2022 في عامها الثالث على التوالي للنسخة الـ44 للحدث الأكبر في عالم رياضة المحركات، وسط اهتمام عالمي بالغ؛ حيث يتخلل السباق عدة مراحل بمسافات ليست بالقليلة ويستهلك ذلك كميات من الوقود؛ وهو الأمر الذي لا يسمح للراليات الصحراوية بمغادرة مواقع السباق إلا بتوافد جماعي وتنسيق مسبق مع الجهات المختصة لتسهيل تنقلهم بين المدن والمحافظات بكل يسر وسهولة.



وفي هذا الشأن بذلت الجهات المختصة بتنظيم رالي داكار السعودية جهودًا مميزة بتوفير محطة وقود متنقلة تقدم الخدمة للراليات الصحراوية لتزويدهم بالوقود وقت الحاجة، وهو ما نال إعجاب الكثير من المواطنين والمقيمين المتابعين للفعاليات، والذين حرصوا على الحضور لمشاهدة سباقات الرالي داكار وتوثيق مراحل التسابق.



يُشار إلى أن النسخة الـ44 لرالي داكار السعودية 2022 استقطبت أكثر من "1000" مشارك، يمثلون "70" جنسية من مختلف أنحاء العالم؛ ما يجعلها النسخة الأكبر من حيث المشاركة في تاريخ الرالي العريق. كما يضم السباق "430" مركبة في مختلف فئات السباق، و"148" مركبة أخرى في فئة "داكار كلاسيك". ويتألف مسار الرالي هذا العام من مرحلة تمهيدية واحدة، و12 مرحلة عادية، يتخللها يوم واحد للراحة في الرياض، وسيخوض المتسابقون خلالها 5 مراحل دائرية، وواحدة ماراثونية.

14 يناير 2022 - 11 جمادى الآخر 1443 09:20 PM

شاهد.. كيف تتزود الراليات بالوقود في الحدث الأكبر في رياضة المحركات استقطب أكثر من "1000" مشارك يمثلون "70" جنسية من مختلف أنحاء العالم





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في الوقت الذي انطلقت فيه فعاليات رالي داكار السعودية 2022 في عامها الثالث على التوالي للنسخة الـ44 للحدث الأكبر في عالم رياضة المحركات، وسط اهتمام عالمي بالغ؛ حيث يتخلل السباق عدة مراحل بمسافات ليست بالقليلة ويستهلك ذلك كميات من الوقود؛ وهو الأمر الذي لا يسمح للراليات الصحراوية بمغادرة مواقع السباق إلا بتوافد جماعي وتنسيق مسبق مع الجهات المختصة لتسهيل تنقلهم بين المدن والمحافظات بكل يسر وسهولة.



وفي هذا الشأن بذلت الجهات المختصة بتنظيم رالي داكار السعودية جهودًا مميزة بتوفير محطة وقود متنقلة تقدم الخدمة للراليات الصحراوية لتزويدهم بالوقود وقت الحاجة، وهو ما نال إعجاب الكثير من المواطنين والمقيمين المتابعين للفعاليات، والذين حرصوا على الحضور لمشاهدة سباقات الرالي داكار وتوثيق مراحل التسابق.



يُشار إلى أن النسخة الـ44 لرالي داكار السعودية 2022 استقطبت أكثر من "1000" مشارك، يمثلون "70" جنسية من مختلف أنحاء العالم؛ ما يجعلها النسخة الأكبر من حيث المشاركة في تاريخ الرالي العريق. كما يضم السباق "430" مركبة في مختلف فئات السباق، و"148" مركبة أخرى في فئة "داكار كلاسيك". ويتألف مسار الرالي هذا العام من مرحلة تمهيدية واحدة، و12 مرحلة عادية، يتخللها يوم واحد للراحة في الرياض، وسيخوض المتسابقون خلالها 5 مراحل دائرية، وواحدة ماراثونية.