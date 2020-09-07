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وزير الداخلية يكلف "الصقر" وكيلاً لإمارة جازان

صدر قرار الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، وزير الداخلية، بتكليف الدكتور عبدالله بن محمد الصقر وكيلاً لإمارة منطقة جازان.

من جانبه، رفع وكيل إمارة منطقة جازان، الدكتور عبدالله بن محمد الصقر، خالص شكره وامتنانه لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وإلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله- على الثقة الكريمة بتكليفه وكيلاً لإمارة منطقة جازان بالمرتبة الخامسة عشرة.

وأعرب الدكتور الصقر عن خالص شكره وتقديره وامتنانه للأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، وللأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، وللأمير محمد بن عبد العزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان، على هذه الثقة الغالية التي ستكون -بإذن الله- حافزًا لتحقيق التطلعات والأهداف السامية للقيادة الرشيدة، بمتابعة أمير المنطقة ونائبه، وذلك في سبيل خدمة الوطن والمواطنين والمنطقة. داعيًا الله أن يعينه على تحمُّل المسؤولية، وأن يكون عند حُسن ظن ولاة الأمر -حفظهم الله-.

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وزير الداخلية يكلف "الصقر" وكيلاً لإمارة جازان
سبق

صدر قرار الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، وزير الداخلية، بتكليف الدكتور عبدالله بن محمد الصقر وكيلاً لإمارة منطقة جازان.

من جانبه، رفع وكيل إمارة منطقة جازان، الدكتور عبدالله بن محمد الصقر، خالص شكره وامتنانه لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وإلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله- على الثقة الكريمة بتكليفه وكيلاً لإمارة منطقة جازان بالمرتبة الخامسة عشرة.

وأعرب الدكتور الصقر عن خالص شكره وتقديره وامتنانه للأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، وللأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، وللأمير محمد بن عبد العزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان، على هذه الثقة الغالية التي ستكون -بإذن الله- حافزًا لتحقيق التطلعات والأهداف السامية للقيادة الرشيدة، بمتابعة أمير المنطقة ونائبه، وذلك في سبيل خدمة الوطن والمواطنين والمنطقة. داعيًا الله أن يعينه على تحمُّل المسؤولية، وأن يكون عند حُسن ظن ولاة الأمر -حفظهم الله-.

07 سبتمبر 2020 - 19 محرّم 1442
12:17 AM
اخر تعديل
07 سبتمبر 2020 - 19 محرّم 1442
12:44 AM

وزير الداخلية يكلف "الصقر" وكيلاً لإمارة جازان

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صحيفة سبق الإلكترونية - جازان
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صدر قرار الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، وزير الداخلية، بتكليف الدكتور عبدالله بن محمد الصقر وكيلاً لإمارة منطقة جازان.

من جانبه، رفع وكيل إمارة منطقة جازان، الدكتور عبدالله بن محمد الصقر، خالص شكره وامتنانه لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وإلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله- على الثقة الكريمة بتكليفه وكيلاً لإمارة منطقة جازان بالمرتبة الخامسة عشرة.

وأعرب الدكتور الصقر عن خالص شكره وتقديره وامتنانه للأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، وللأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، وللأمير محمد بن عبد العزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان، على هذه الثقة الغالية التي ستكون -بإذن الله- حافزًا لتحقيق التطلعات والأهداف السامية للقيادة الرشيدة، بمتابعة أمير المنطقة ونائبه، وذلك في سبيل خدمة الوطن والمواطنين والمنطقة. داعيًا الله أن يعينه على تحمُّل المسؤولية، وأن يكون عند حُسن ظن ولاة الأمر -حفظهم الله-.

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