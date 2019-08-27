تدشين هوية منتدى الإعلام السعودي.. المالك: سيكون تظاهرة سنوية

فعالياته ستنطلق في نوفمبر بحضور ألف إعلامي محليًّا وعربيًّا ودوليًّا

دشنت هيئة الصحفيين السعوديين، هوية منتدى الإعلام السعودي، وجائزة الإعلامي السعودي، والموقع الإلكتروني، وحسابات مواقع التواصل الاجتماعي.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد في مقر الهيئة بحضور خالد المالك رئيس مجلس إدارة هيئة الصحفيين السعوديين، ومحمد فهد الحارثي عضو مجلس إدارة هيئة الصحفيين السعوديين رئيس منتدى وجائزة الإعلام السعودي.

وقال "المالك": منتدى الإعلام السعودي حدثٌ إعلامي مهم؛ لإبراز مكانة المملكة العالمية وتوضيح معالم المتغيرات الحاصلة في السعودية، والتعريف بمكتسباتها الوطنية، وبناء صورة ذهنية جديدة عن المملكة أمام المؤثرين في صناعة الإعلام العالمي، ونشكر وزير الإعلام تركي الشبانة على دعمه وتشجيعه لمشروع منتدى الإعلام السعودي وجائزة الإعلام السعودي.

وأضاف: المنتدى الذي ستنطلق فعالياته تحت شعار "صناعة الإعلام.. الفرص والتحديات" في ٢٧ نوفمبر المقبل وعلى مدى يومين متتاليين في مدينة الرياض بحضور أكثر من ألف إعلامي محليًّا وعربيًّا ودوليًّا؛ يهدف إلى اثراء النقاش وتبادل الآراء والتجارب حول صناعة الإعلام، بالإضافة إلى الحوار مع الآخر، وفهم التجارب العالمية والإقليمية.

وأردف: المنتدى سيكون تظاهرة سنوية ترسخ اسم الرياض كعاصمة إعلامية للعالم العربي، وقيادية في الساحة السياسية والاقتصادية على مستوى العالم.

وتابع: صناعة الإعلام تواجه تحديات كبيرة في مجالات التقنية واستثمارها، وكذلك رأس المال البشري، وخلال جلسات المنتدى والتي سيشارك فيها متحدثون وخبراء في صناعة الإعلام يناقشون واقع صناعة الإعلام وتحدياته، والمحتوى وتشكيل الرأي العام، وصناعة القوة الناعمة في وسائل الإعلام، بالإضافة إلى التحول الرقمي للمؤسسات الإعلامية، ورأس المال البشري في عصر الإعلام الجديد، والفرص الاستثمارية المتاحة في عصر صناعة الإعلام، وعلى هامش المنتدى؛ سيتم الإعلان عن جائزة الإعلام السعودي في نسختها الأولى.

وأشار رئيس هيئة الصحفيين السعوديين لجائزة الإعلام السعودي في نسختها الأولى، إلى أنها فرصة لتحفيز وتطوير العمل الإعلامي في المملكة؛ موضحًا أن الجائزة تهدف إلى بث روح المنافسة وتحفيز الإبداع المهني في الإعلام.

وقال: المملكة تمر بمرحلة تغيير مصحوبة بمنجزات في شتى المجالات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، وانطلاقًا من ذلك فإن وسائل الإعلام التقليدية والحديثة يقع على عاتقها إبراز تلك المنجزات عبر أدوات تعكس قوة تأثير الإعلام المحلي.

وأضاف أن جائزة الإعلام السعودي ستساهم في ذلك من خلال تشجيع الأعمال الإعلامية المهنية المتميزة والمبدعة على صعيد الإعلام السعودي أو المؤسسات الإعلامية التي لديها تمثيل في المملكة.

من جانبه، قال "الحارثي": التطور والمتغيرات في صناعة الإعلام تفرض تحديات كثيرة؛ ولكنها في نفس الوقت تفتح فرصًا جديدة، وإن تجمّع نحو ألف إعلامي في مكان واحد لمناقشة مستقبل الصناعة وتحدياتها؛ سيكون له تأثير إيجابي على الإعلام محليًّا وإقليميًّا.

وأردف: منتدى الإعلام السعودي سيكون ملتقى سنويًّا للإعلاميين، يحفز على التجديد والابتكار، وستغطي جلساته مواضيع تطوير المحتوى الإعلامي واقتصاديات المؤسسات الإعلامية والإعلام العابر للقارات، كما أن هناك ورش عمل وجلسات نقاشية حول تجارب عالمية متقدمة في صناعة الإعلام، وكيفية الاستفادة من هذه التجارب.

وتابع: المنتدى الذي سيكون متاحًا للجميع التسجيل فيه من خلال الموقع الإلكتروني لمنتدى الإعلام السعودي؛ سيشارك فيه نحو ٦٠ متحدثًا من السعودية ودول العالم، من أبرز صناع الإعلام على المستوى المحلي والدولي يناقشون على مدار يومين واقع وقضايا صناعة الإعلام العربي والعالمي وتحدياته المؤثرة فيه، وصناعة وتشكيل الرأي العام، كما ستناقش ورش العمل خلال المنتدى موضوعات عدة حول الإعلام السعودي؛ من بينها "تحديات صناعة الإعلام، والمهمة الناعمة في صناعة السمعة، وأزمة المحتوى"، إلى جانب مشروع التحول الرقمي للصحف الورقية، والتنافسية الإعلامية، والفرص الاستثمارية الواعدة أمام المؤسسات الصحفية.

وقال "الحارثي": جائزة الإعلام السعودي في نسختها الأولى تهدف إلى تحفيز الإعلاميين والمؤسسات الإعلامية لرفع التنافسية وتطوير المحتوى؛ وذلك وفق معايير التنافسية والجودة والابتكار؛ مؤكدًا أن المتغيرات المتسارعة على المستوى الإعلامي وتطبيقاته، تعزز من أهمية المحتوى وجودته.

وأضاف: الجائزة في فرع الصحافة تضم فئات: (الصحافة السياسية، الصحافة الاجتماعية، الصحافة الثقافية، الصحافة الاقتصادية، الصحافة الاستقصائية، الصحافة الرياضية، صحافة الصورة وصحافة الرسم الكاريكاتيري) والمنشورة محتواها سواء في الصحف الورقية أو الصحف الإلكترونية السعودية؛ مشيرًا إلى أن جائزة فئة كاتب العامود الصحفي في فرع الصحافة؛ سيتم منحها من قِبَل هيئة الجائزة وفق معايير مهنية.

وأردف: فرع الإنتاج المرئي يضم فئات: (التقرير المصور، الحوار) وفرع الإنتاج المسموع يضم فئة "الحوار الجماهيري".

وأكد "الحارثي" أن هيئة الصحفيين تتطلع إلى مشاركة جميع الإعلاميين في المملكة ومن يمثلون وسائل الإعلام السعودية أو يعملون بها من غير السعوديين؛ مبينًا أن معايير التقديم على فروع الجائزة متاحة على الموقع الإلكتروني.

وتابع: يحق للأفراد العاملين في مؤسسات صحفية سعودية ولهم إنتاج منشور في وسائل تلك المؤسسات، ترشيح أنفسهم في فرع الصحافة، ويحق للمؤسسات السعودية أو التي لها تمثيل في المملكة ترشيح من تراه من منسوبيها في فرعي الإنتاج المرئي والمسموع.

وأضاف رئيس جائرة الإعلام السعودي: التقديم على فروع الجائزة المختلفة، يبدأ اعتبارًا من اليوم الثلاثاء ٢٧ أغسطس وحتى نهاية شهر سبتمبر، وإن جميع الأعمال المرشحة للجائزة ستخضع لعملية التحكيم من متخصصين في كل فئة.

واختتم بالقول: إعلان الفائزين سيتم في حفل العشاء الذي سيقام في ٢٧ نوفمبر ضمن فعاليات منتدى الإعلام السعودي.