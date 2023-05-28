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بعد اختفاء 15 يوماً.. هنا وجد راعي غنم مفقود مكة "الصاعدي" متوفىً

تفاصيل تابعتها "سبق" بتقارير عدة روى فيها أحد القراء قصته معه والوقود

عثر راعي غنم، مساء أمس، على مفقود مكة "إبراهيم بن عقيل الصاعدي"، والذي اختفى عن الأنظار قبل خمسة عشر يوماً بعد خروجه من منزل أسرته بحي المقرح بالعاصمة المقدسة؛ حيث تم العثور عليه في منطقة وعرة بالقرب من وادي الفرع جنوب المدينة المنورة متوفىً داخل مركبته.
وفي التفاصيل التى حصلت عليها "سبق"، فإن راعي أغنام عثر على شخص متوفى داخل مركبته في منطقة وعرة بوادي الفرع بالتحديد وادي مجاح، وبعد وقوف الجهات الأمنية على الحادثة اتضح أنها تعود إلى مفقود مكة "الصاعدي" الذي فُقد قبل خمسة عشر يوماً.
وباشرت الجهات الأمنية الموقع، بعد بلاغ وردها بالعثور على الجثة ليلة أمس؛ حيث تم نقل الجثمان إلى المدينة المنورة؛ لاستكمال الإجراءات اللازمة.
وأشارت أسرة "الصاعدي" إلى أن الجثمان يعود لمفقودهم المختفي عن الأنظار، لافتةً إلى أنه وُجد متوفى داخل مركبته في منطقة وعرة بوادي الفرع جنوبي المدينة المنورة.
وكانت "سبق" قد نشرت عدة تقارير تتعلق باختفاء "الصاعدي" مفقود مكة، آخرها خبر تحت عنوان: "الشاب الصاعدي مفقود مكة يدخل يومه التاسع.. وأسرته تناشد البحث عنه" ناشدت من خلاله أسرة فقيد مكة الشاب "إبراهيم بن عقيل الصاعدي" البحث عن ابنهم الذي اختفى عن الأنظار بعد خروجه من منزل أسرته بحي المقرح بالعاصمة المقدسة، ويعاني اعتلالات نفسية.
وقالت أسرته لـ"سبق" حينها، إن "إبراهيم" خرج من المنزل في حي المقرح بمكة المكرمة، واستقل مركبة أخيه من نوع "ليكزس" بيضاء اللون، موديل 98.
وأشارت إلى أنه عقب نشر "سبق" تفاصيل اختفائه الأسبوع ما قبل الماضي وردهم اتصال من أحد قراء الصحيفة، يفيدهم بأن الشاب ذا المواصفات المنشورة في الصحيفة استوقفه يوم إعلان اختفائه على طريق محافظة رابغ بعد نفاد وقود سيارته، لافتًا إلى أنه قدَّم له الخدمة، وأوصله إلى محطة الوقود، وأعاده إلى مركبته، فيما فوجئ في ساعة متأخرة من اليوم نفسه بصورة الشخص على قائمة المفقودين من خلال خبر "سبق"؛ ما اضطره إلى التواصل مع ذويه لإبلاغهم بالحادثة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بعد اختفاء 15 يوماً.. هنا وجد راعي غنم مفقود مكة "الصاعدي" متوفىً
سبق

عثر راعي غنم، مساء أمس، على مفقود مكة "إبراهيم بن عقيل الصاعدي"، والذي اختفى عن الأنظار قبل خمسة عشر يوماً بعد خروجه من منزل أسرته بحي المقرح بالعاصمة المقدسة؛ حيث تم العثور عليه في منطقة وعرة بالقرب من وادي الفرع جنوب المدينة المنورة متوفىً داخل مركبته.
وفي التفاصيل التى حصلت عليها "سبق"، فإن راعي أغنام عثر على شخص متوفى داخل مركبته في منطقة وعرة بوادي الفرع بالتحديد وادي مجاح، وبعد وقوف الجهات الأمنية على الحادثة اتضح أنها تعود إلى مفقود مكة "الصاعدي" الذي فُقد قبل خمسة عشر يوماً.
وباشرت الجهات الأمنية الموقع، بعد بلاغ وردها بالعثور على الجثة ليلة أمس؛ حيث تم نقل الجثمان إلى المدينة المنورة؛ لاستكمال الإجراءات اللازمة.
وأشارت أسرة "الصاعدي" إلى أن الجثمان يعود لمفقودهم المختفي عن الأنظار، لافتةً إلى أنه وُجد متوفى داخل مركبته في منطقة وعرة بوادي الفرع جنوبي المدينة المنورة.
وكانت "سبق" قد نشرت عدة تقارير تتعلق باختفاء "الصاعدي" مفقود مكة، آخرها خبر تحت عنوان: "الشاب الصاعدي مفقود مكة يدخل يومه التاسع.. وأسرته تناشد البحث عنه" ناشدت من خلاله أسرة فقيد مكة الشاب "إبراهيم بن عقيل الصاعدي" البحث عن ابنهم الذي اختفى عن الأنظار بعد خروجه من منزل أسرته بحي المقرح بالعاصمة المقدسة، ويعاني اعتلالات نفسية.
وقالت أسرته لـ"سبق" حينها، إن "إبراهيم" خرج من المنزل في حي المقرح بمكة المكرمة، واستقل مركبة أخيه من نوع "ليكزس" بيضاء اللون، موديل 98.
وأشارت إلى أنه عقب نشر "سبق" تفاصيل اختفائه الأسبوع ما قبل الماضي وردهم اتصال من أحد قراء الصحيفة، يفيدهم بأن الشاب ذا المواصفات المنشورة في الصحيفة استوقفه يوم إعلان اختفائه على طريق محافظة رابغ بعد نفاد وقود سيارته، لافتًا إلى أنه قدَّم له الخدمة، وأوصله إلى محطة الوقود، وأعاده إلى مركبته، فيما فوجئ في ساعة متأخرة من اليوم نفسه بصورة الشخص على قائمة المفقودين من خلال خبر "سبق"؛ ما اضطره إلى التواصل مع ذويه لإبلاغهم بالحادثة.

28 مايو 2019 - 23 رمضان 1440
02:11 PM

بعد اختفاء 15 يوماً.. هنا وجد راعي غنم مفقود مكة "الصاعدي" متوفىً

تفاصيل تابعتها "سبق" بتقارير عدة روى فيها أحد القراء قصته معه والوقود

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
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7,737

عثر راعي غنم، مساء أمس، على مفقود مكة "إبراهيم بن عقيل الصاعدي"، والذي اختفى عن الأنظار قبل خمسة عشر يوماً بعد خروجه من منزل أسرته بحي المقرح بالعاصمة المقدسة؛ حيث تم العثور عليه في منطقة وعرة بالقرب من وادي الفرع جنوب المدينة المنورة متوفىً داخل مركبته.
وفي التفاصيل التى حصلت عليها "سبق"، فإن راعي أغنام عثر على شخص متوفى داخل مركبته في منطقة وعرة بوادي الفرع بالتحديد وادي مجاح، وبعد وقوف الجهات الأمنية على الحادثة اتضح أنها تعود إلى مفقود مكة "الصاعدي" الذي فُقد قبل خمسة عشر يوماً.
وباشرت الجهات الأمنية الموقع، بعد بلاغ وردها بالعثور على الجثة ليلة أمس؛ حيث تم نقل الجثمان إلى المدينة المنورة؛ لاستكمال الإجراءات اللازمة.
وأشارت أسرة "الصاعدي" إلى أن الجثمان يعود لمفقودهم المختفي عن الأنظار، لافتةً إلى أنه وُجد متوفى داخل مركبته في منطقة وعرة بوادي الفرع جنوبي المدينة المنورة.
وكانت "سبق" قد نشرت عدة تقارير تتعلق باختفاء "الصاعدي" مفقود مكة، آخرها خبر تحت عنوان: "الشاب الصاعدي مفقود مكة يدخل يومه التاسع.. وأسرته تناشد البحث عنه" ناشدت من خلاله أسرة فقيد مكة الشاب "إبراهيم بن عقيل الصاعدي" البحث عن ابنهم الذي اختفى عن الأنظار بعد خروجه من منزل أسرته بحي المقرح بالعاصمة المقدسة، ويعاني اعتلالات نفسية.
وقالت أسرته لـ"سبق" حينها، إن "إبراهيم" خرج من المنزل في حي المقرح بمكة المكرمة، واستقل مركبة أخيه من نوع "ليكزس" بيضاء اللون، موديل 98.
وأشارت إلى أنه عقب نشر "سبق" تفاصيل اختفائه الأسبوع ما قبل الماضي وردهم اتصال من أحد قراء الصحيفة، يفيدهم بأن الشاب ذا المواصفات المنشورة في الصحيفة استوقفه يوم إعلان اختفائه على طريق محافظة رابغ بعد نفاد وقود سيارته، لافتًا إلى أنه قدَّم له الخدمة، وأوصله إلى محطة الوقود، وأعاده إلى مركبته، فيما فوجئ في ساعة متأخرة من اليوم نفسه بصورة الشخص على قائمة المفقودين من خلال خبر "سبق"؛ ما اضطره إلى التواصل مع ذويه لإبلاغهم بالحادثة.

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