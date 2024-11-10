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"زيت زيتون الجوف" بديلاً لـ"المستورد" برحلات الخطوط.. ما القصة؟

شهادة اعتراف من موسوعة "جينيس" للأرقام القياسية قبل عامين.. الخلفية

كشفت شركة الجوف الزراعية، عن تعاقدها مع الخطوط الجوية السعودية لتوريد "زيت الزيتون" ليكون بديلاً عن الزيت المستورد في التموين.

وقالت "شركة الجوف": "تم التعاقد مع الخطوط الجوية السعودية لتوريد زيت زيتون الجوف العضوي البكر الممتاز، وسيكون منتجنا الوطني المميز بديلاً للمنتجات المستوردة".

يُذكر أن شركة الجوف للتنمية الزراعية، قد تسلمت شهادة اعتراف من موسوعة "جينيس" للأرقام القياسية؛ قبل نحو عامين ، كأكبر مزرعة زيتون حديثة في العالم، وتمتلك الشركة مساحة 7730 هكتاراً مزروعاً بها خمسة ملايين شجرة زيتون، وأن الزيت الذي تنتج منه الشركة 15 ألف طن يخضع لعددٍ من الاختبارات للتأكد من جودته.

شركة الجوف الزراعية زيت الزيتون

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"زيت زيتون الجوف" بديلاً لـ"المستورد" برحلات الخطوط.. ما القصة؟
سبق

كشفت شركة الجوف الزراعية، عن تعاقدها مع الخطوط الجوية السعودية لتوريد "زيت الزيتون" ليكون بديلاً عن الزيت المستورد في التموين.

وقالت "شركة الجوف": "تم التعاقد مع الخطوط الجوية السعودية لتوريد زيت زيتون الجوف العضوي البكر الممتاز، وسيكون منتجنا الوطني المميز بديلاً للمنتجات المستوردة".

يُذكر أن شركة الجوف للتنمية الزراعية، قد تسلمت شهادة اعتراف من موسوعة "جينيس" للأرقام القياسية؛ قبل نحو عامين ، كأكبر مزرعة زيتون حديثة في العالم، وتمتلك الشركة مساحة 7730 هكتاراً مزروعاً بها خمسة ملايين شجرة زيتون، وأن الزيت الذي تنتج منه الشركة 15 ألف طن يخضع لعددٍ من الاختبارات للتأكد من جودته.

10 نوفمبر 2020 - 24 ربيع الأول 1442
02:16 PM

"زيت زيتون الجوف" بديلاً لـ"المستورد" برحلات الخطوط.. ما القصة؟

شهادة اعتراف من موسوعة "جينيس" للأرقام القياسية قبل عامين.. الخلفية

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مهنا التميمي - الجوف
6
2,526

كشفت شركة الجوف الزراعية، عن تعاقدها مع الخطوط الجوية السعودية لتوريد "زيت الزيتون" ليكون بديلاً عن الزيت المستورد في التموين.

وقالت "شركة الجوف": "تم التعاقد مع الخطوط الجوية السعودية لتوريد زيت زيتون الجوف العضوي البكر الممتاز، وسيكون منتجنا الوطني المميز بديلاً للمنتجات المستوردة".

يُذكر أن شركة الجوف للتنمية الزراعية، قد تسلمت شهادة اعتراف من موسوعة "جينيس" للأرقام القياسية؛ قبل نحو عامين ، كأكبر مزرعة زيتون حديثة في العالم، وتمتلك الشركة مساحة 7730 هكتاراً مزروعاً بها خمسة ملايين شجرة زيتون، وأن الزيت الذي تنتج منه الشركة 15 ألف طن يخضع لعددٍ من الاختبارات للتأكد من جودته.

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38 مليار ..

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