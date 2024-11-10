يُذكر أن شركة الجوف للتنمية الزراعية، قد تسلمت شهادة اعتراف من موسوعة "جينيس" للأرقام القياسية؛ قبل نحو عامين ، كأكبر مزرعة زيتون حديثة في العالم، وتمتلك الشركة مساحة 7730 هكتاراً مزروعاً بها خمسة ملايين شجرة زيتون، وأن الزيت الذي تنتج منه الشركة 15 ألف طن يخضع لعددٍ من الاختبارات للتأكد من جودته.

وقالت "شركة الجوف": "تم التعاقد مع الخطوط الجوية السعودية لتوريد زيت زيتون الجوف العضوي البكر الممتاز، وسيكون منتجنا الوطني المميز بديلاً للمنتجات المستوردة".

كشفت شركة الجوف الزراعية، عن تعاقدها مع الخطوط الجوية السعودية لتوريد "زيت الزيتون" ليكون بديلاً عن الزيت المستورد في التموين.

"زيت زيتون الجوف" بديلاً لـ"المستورد" برحلات الخطوط.. ما القصة؟ مهنا التميمي سبق 2020-11-10 كشفت شركة الجوف الزراعية، عن تعاقدها مع الخطوط الجوية السعودية لتوريد "زيت الزيتون" ليكون بديلاً عن الزيت المستورد في التموين. وقالت "شركة الجوف": "تم التعاقد مع الخطوط الجوية السعودية لتوريد زيت زيتون الجوف العضوي البكر الممتاز، وسيكون منتجنا الوطني المميز بديلاً للمنتجات المستوردة". يُذكر أن شركة الجوف للتنمية الزراعية، قد تسلمت شهادة اعتراف من موسوعة "جينيس" للأرقام القياسية؛ قبل نحو عامين ، كأكبر مزرعة زيتون حديثة في العالم، وتمتلك الشركة مساحة 7730 هكتاراً مزروعاً بها خمسة ملايين شجرة زيتون، وأن الزيت الذي تنتج منه الشركة 15 ألف طن يخضع لعددٍ من الاختبارات للتأكد من جودته.

10 نوفمبر 2020 - 24 ربيع الأول 1442 02:16 PM

"زيت زيتون الجوف" بديلاً لـ"المستورد" برحلات الخطوط.. ما القصة؟ شهادة اعتراف من موسوعة "جينيس" للأرقام القياسية قبل عامين.. الخلفية





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كشفت شركة الجوف الزراعية، عن تعاقدها مع الخطوط الجوية السعودية لتوريد "زيت الزيتون" ليكون بديلاً عن الزيت المستورد في التموين.

وقالت "شركة الجوف": "تم التعاقد مع الخطوط الجوية السعودية لتوريد زيت زيتون الجوف العضوي البكر الممتاز، وسيكون منتجنا الوطني المميز بديلاً للمنتجات المستوردة".

يُذكر أن شركة الجوف للتنمية الزراعية، قد تسلمت شهادة اعتراف من موسوعة "جينيس" للأرقام القياسية؛ قبل نحو عامين ، كأكبر مزرعة زيتون حديثة في العالم، وتمتلك الشركة مساحة 7730 هكتاراً مزروعاً بها خمسة ملايين شجرة زيتون، وأن الزيت الذي تنتج منه الشركة 15 ألف طن يخضع لعددٍ من الاختبارات للتأكد من جودته.