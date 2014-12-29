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تعرَّف على الحالات التي تتم فيها إحالة القضايا المرورية إلى النيابة العامة

شمل المحضر إجراءات الضبط الجزائي المروري المتضمن الإبلاغ

أوضح المرور السعودي، أن 7 حالات مرورية تتم إحالتها إلى النيابة العامة، وجاء ذلك بعدما وقّع وكيل النيابة العامة المساعد للتحقيق الشيخ عبدالله بن ناصر المقبل؛ ومدير الإدارة العامة للمرور اللواء محمد بن عبدالله البسامي؛ بمقر النيابة على محضر تنسيق يتناول آلية إحالة القضايا المرورية إلى النيابة العامة.

وقال المرور السعودي، عبر حسابه على تويتر: شمل المحضر إجراءات الضبط الجزائي المروري المتضمن إبلاغ النيابة العامة فوراً عند وقوع حادث مروري في عدد من الحالات.

تعرَّف على آلية إحالة القضايا المرورية إلى النيابة العامة:

- حينما يكون قائد المركبة متعدياً، أو مفرطاً وتسبّب في وفاة.

- حينما يتسبّب الحادث في زوال عضو، أو تعطيل منفعته، أو نتجت عنه إصابة.

- إذا لم يقم قائد المركبة بإيقاف مركبته في مكان الحادث.

- في حال عدم المبادرة بإبلاغ إدارة المرور المختصة.

- مَن يقوم باستبدال سائق المركبة الذي ارتكب الحادث.

- في حال عدم تقديم المساعدة الممكنة للمصابين.

- عند افتعال وقوع حادث مروري.

الإدارة العامة للمرور

الرئيسية/ المملكة / محليات

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تعرَّف على الحالات التي تتم فيها إحالة القضايا المرورية إلى النيابة العامة
سبق

أوضح المرور السعودي، أن 7 حالات مرورية تتم إحالتها إلى النيابة العامة، وجاء ذلك بعدما وقّع وكيل النيابة العامة المساعد للتحقيق الشيخ عبدالله بن ناصر المقبل؛ ومدير الإدارة العامة للمرور اللواء محمد بن عبدالله البسامي؛ بمقر النيابة على محضر تنسيق يتناول آلية إحالة القضايا المرورية إلى النيابة العامة.

وقال المرور السعودي، عبر حسابه على تويتر: شمل المحضر إجراءات الضبط الجزائي المروري المتضمن إبلاغ النيابة العامة فوراً عند وقوع حادث مروري في عدد من الحالات.

تعرَّف على آلية إحالة القضايا المرورية إلى النيابة العامة:

- حينما يكون قائد المركبة متعدياً، أو مفرطاً وتسبّب في وفاة.

- حينما يتسبّب الحادث في زوال عضو، أو تعطيل منفعته، أو نتجت عنه إصابة.

- إذا لم يقم قائد المركبة بإيقاف مركبته في مكان الحادث.

- في حال عدم المبادرة بإبلاغ إدارة المرور المختصة.

- مَن يقوم باستبدال سائق المركبة الذي ارتكب الحادث.

- في حال عدم تقديم المساعدة الممكنة للمصابين.

- عند افتعال وقوع حادث مروري.

29 ديسمبر 2020 - 14 جمادى الأول 1442
09:10 AM

تعرَّف على الحالات التي تتم فيها إحالة القضايا المرورية إلى النيابة العامة

شمل المحضر إجراءات الضبط الجزائي المروري المتضمن الإبلاغ

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أوضح المرور السعودي، أن 7 حالات مرورية تتم إحالتها إلى النيابة العامة، وجاء ذلك بعدما وقّع وكيل النيابة العامة المساعد للتحقيق الشيخ عبدالله بن ناصر المقبل؛ ومدير الإدارة العامة للمرور اللواء محمد بن عبدالله البسامي؛ بمقر النيابة على محضر تنسيق يتناول آلية إحالة القضايا المرورية إلى النيابة العامة.

وقال المرور السعودي، عبر حسابه على تويتر: شمل المحضر إجراءات الضبط الجزائي المروري المتضمن إبلاغ النيابة العامة فوراً عند وقوع حادث مروري في عدد من الحالات.

تعرَّف على آلية إحالة القضايا المرورية إلى النيابة العامة:

- حينما يكون قائد المركبة متعدياً، أو مفرطاً وتسبّب في وفاة.

- حينما يتسبّب الحادث في زوال عضو، أو تعطيل منفعته، أو نتجت عنه إصابة.

- إذا لم يقم قائد المركبة بإيقاف مركبته في مكان الحادث.

- في حال عدم المبادرة بإبلاغ إدارة المرور المختصة.

- مَن يقوم باستبدال سائق المركبة الذي ارتكب الحادث.

- في حال عدم تقديم المساعدة الممكنة للمصابين.

- عند افتعال وقوع حادث مروري.

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