النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"تعليم فيفا" ينفي تعليق الدراسة بسبب الأمطار

كانت غزيرة وأدت إلى انقطاع بعض الطرق بالمحافظة

نفى مكتب تعليم محافظة فيفاء ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن تعليق الدراسة.

وأكد تعليم فيفاء أنه تابع منذ وقت مبكر مع الجهات ذات الاختصاص إمكانية تعليق الدراسة، موضحين أن ما وردهم يفيد بعدم الحاجة لتعليق الدراسة.

من جانبه، أوضح الدفاع المدني بفيفاء أنه لا يوجد ما يستدعي تعليق الدراسة في المحافظة.

وكانت محافظة فيفاء قد شهدت أمطارًا غزيرة مساء الأربعاء، أدت إلى انقطاع بعض الطرق بالمحافظة.. فيما تتواصل الجهود ميدانيًّا لإزالة الانهيارات، وفتح الطرق.

فيفاء تعليم فيفاء تعليق الدراسة الدفاع المدني أمطار

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"تعليم فيفا" ينفي تعليق الدراسة بسبب الأمطار
سبق

نفى مكتب تعليم محافظة فيفاء ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن تعليق الدراسة.

وأكد تعليم فيفاء أنه تابع منذ وقت مبكر مع الجهات ذات الاختصاص إمكانية تعليق الدراسة، موضحين أن ما وردهم يفيد بعدم الحاجة لتعليق الدراسة.

من جانبه، أوضح الدفاع المدني بفيفاء أنه لا يوجد ما يستدعي تعليق الدراسة في المحافظة.

وكانت محافظة فيفاء قد شهدت أمطارًا غزيرة مساء الأربعاء، أدت إلى انقطاع بعض الطرق بالمحافظة.. فيما تتواصل الجهود ميدانيًّا لإزالة الانهيارات، وفتح الطرق.

28 نوفمبر 2019 - 1 ربيع الآخر 1441
12:51 AM
اخر تعديل
28 نوفمبر 2019 - 1 ربيع الآخر 1441
03:46 AM

"تعليم فيفا" ينفي تعليق الدراسة بسبب الأمطار

كانت غزيرة وأدت إلى انقطاع بعض الطرق بالمحافظة

A A A
عبدالرحمن السلماني - فيفاء
3
2,296

نفى مكتب تعليم محافظة فيفاء ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن تعليق الدراسة.

وأكد تعليم فيفاء أنه تابع منذ وقت مبكر مع الجهات ذات الاختصاص إمكانية تعليق الدراسة، موضحين أن ما وردهم يفيد بعدم الحاجة لتعليق الدراسة.

من جانبه، أوضح الدفاع المدني بفيفاء أنه لا يوجد ما يستدعي تعليق الدراسة في المحافظة.

وكانت محافظة فيفاء قد شهدت أمطارًا غزيرة مساء الأربعاء، أدت إلى انقطاع بعض الطرق بالمحافظة.. فيما تتواصل الجهود ميدانيًّا لإزالة الانهيارات، وفتح الطرق.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
13,179
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
36,675
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
34,051
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
29,410

كاريكاتير

مصائب قوم عند قوم فؤائد

المقالات

مجموعة العشرين في قلب الرياض

مجموعة العشرين في قلب الرياض

ماجد البريكان
"أوراوا" خذل المتعصبين..!!

"أوراوا" خذل المتعصبين..!!

محمد الصيـعري
إغلاق مستشفى الأنصار يفتح ملف أملاك الدولة

إغلاق مستشفى الأنصار يفتح ملف أملاك الدولة

عبدالغني الشيخ
الواسطة فساد..

الواسطة فساد..

صالح المسلّم
التعليم قبل المنافسات الكروية

التعليم قبل المنافسات الكروية

عبدالرحمن المرشد
تحدَّث الطبيب فكانت المفاجأة!!

تحدَّث الطبيب فكانت المفاجأة!!

محمد عمير الغامدي
الكابتن ماجد..!

الكابتن ماجد..!

بدر الغامدي
فضل ذوي الاحتياجات الخاصة على غيرهم..!

فضل ذوي الاحتياجات الخاصة على غيرهم..!

ماجد الحربي
أرقام ولي العهد.. لا تكذب

أرقام ولي العهد.. لا تكذب

سارة عفتان
وزير الإسكان في جازان.. بيت وزوجة

وزير الإسكان في جازان.. بيت وزوجة

عبدالغني الشيخ

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة