اعتبارًا من الموسم المقبل ولمدة ثلاثة أعوام.. "مورينيو" مدربًا لروما الإيطالي

يقود البرتغالي جوزيه مورينيو روما الإيطالي "فنيًّا" اعتبارًا من الموسم المقبل ولمدة ثلاثة أعوام، كما أعلن نادي العاصمة الإيطالية رسميًّا الثلاثاء.

وكان روما أعلن، الثلاثاء، أيضًا أن مدربه الحالي البرتغالي باولو فونسيكا سيترك منصبه في نهاية الموسم الجاري.

وهي ثاني تجربة لمورينيو في إيطاليا بعد الإشراف على تدريب إنتر ميلان بين 2008 و2010، وقاده إلى إنجاز تاريخي غير مسبوق لناد إيطالي بفوزه بالثلاثية موسم 2009-2010.