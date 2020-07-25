النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة" تعلن تسجيل 2201 إصابة جديدة بـ"كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 264973

الرياض.. كشف 10 مواقع اتخذتها تشكيلات عصابية مقارّ لتجميع مسروقاتها بأحياء متفرقة

شرطة المنطقة: عثر بداخلها على أطنانٍ وكميات من المعادن والقواطع الكهربائية والنحاسية

صرّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن الأجهزة الأمنية كشفت عن (10) مواقع مخالفة بأحياء متفرقة في مدينة الرياض اتخذها أفراد من التشكيلات العصابية الذين سبق الإعلان عن الإطاحة بهم أخيراً لارتكابهم جرائم سرقة المعادن والمعدات الكهربائية والقواطع النحاسية من غرف الكهرباء والمباني تحت الإنشاء، حيث يتم تجميع المسروقات بها لتصريفها وبيعها بطرقٍ غير نظامية، وعثر بداخلها على أطنانٍ وكميات كبيرة من المعادن والقواطع الكهربائية والنحاسية (سكراب) مجهولة المصدر، يديرها (25) مخالفاً لنظامي الإقامة والعمل، واثنان من المواطنين.

وبيّن مساعد المتحدث، أن الوصول إلى هذه المواقع جاء بعد دراسة وتحليل الأنماط والأساليب الإجرامية المتبعة على مدى الأربعة أشهر الماضية، فقد بلغ إجمالي من تم القبض عليهم خلال تلك الفترة (56) متهماً، من جنسيات متعددة، ثبت تورطهم في ارتكاب (276) حادثة منفصلة، قاربت قيمة مسروقاتها (5,240,000) مليون ريال، وتستكمل الأجهزة الأمنية الإجراءات النظامية كافة بحق المتهمين لإحالتهم إلى النيابة العامة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
الرياض.. كشف 10 مواقع اتخذتها تشكيلات عصابية مقارّ لتجميع مسروقاتها بأحياء متفرقة
سبق

صرّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن الأجهزة الأمنية كشفت عن (10) مواقع مخالفة بأحياء متفرقة في مدينة الرياض اتخذها أفراد من التشكيلات العصابية الذين سبق الإعلان عن الإطاحة بهم أخيراً لارتكابهم جرائم سرقة المعادن والمعدات الكهربائية والقواطع النحاسية من غرف الكهرباء والمباني تحت الإنشاء، حيث يتم تجميع المسروقات بها لتصريفها وبيعها بطرقٍ غير نظامية، وعثر بداخلها على أطنانٍ وكميات كبيرة من المعادن والقواطع الكهربائية والنحاسية (سكراب) مجهولة المصدر، يديرها (25) مخالفاً لنظامي الإقامة والعمل، واثنان من المواطنين.

وبيّن مساعد المتحدث، أن الوصول إلى هذه المواقع جاء بعد دراسة وتحليل الأنماط والأساليب الإجرامية المتبعة على مدى الأربعة أشهر الماضية، فقد بلغ إجمالي من تم القبض عليهم خلال تلك الفترة (56) متهماً، من جنسيات متعددة، ثبت تورطهم في ارتكاب (276) حادثة منفصلة، قاربت قيمة مسروقاتها (5,240,000) مليون ريال، وتستكمل الأجهزة الأمنية الإجراءات النظامية كافة بحق المتهمين لإحالتهم إلى النيابة العامة.

25 يوليو 2020 - 4 ذو الحجة 1441
01:15 PM

الرياض.. كشف 10 مواقع اتخذتها تشكيلات عصابية مقارّ لتجميع مسروقاتها بأحياء متفرقة

شرطة المنطقة: عثر بداخلها على أطنانٍ وكميات من المعادن والقواطع الكهربائية والنحاسية

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
6
6,207

صرّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن الأجهزة الأمنية كشفت عن (10) مواقع مخالفة بأحياء متفرقة في مدينة الرياض اتخذها أفراد من التشكيلات العصابية الذين سبق الإعلان عن الإطاحة بهم أخيراً لارتكابهم جرائم سرقة المعادن والمعدات الكهربائية والقواطع النحاسية من غرف الكهرباء والمباني تحت الإنشاء، حيث يتم تجميع المسروقات بها لتصريفها وبيعها بطرقٍ غير نظامية، وعثر بداخلها على أطنانٍ وكميات كبيرة من المعادن والقواطع الكهربائية والنحاسية (سكراب) مجهولة المصدر، يديرها (25) مخالفاً لنظامي الإقامة والعمل، واثنان من المواطنين.

وبيّن مساعد المتحدث، أن الوصول إلى هذه المواقع جاء بعد دراسة وتحليل الأنماط والأساليب الإجرامية المتبعة على مدى الأربعة أشهر الماضية، فقد بلغ إجمالي من تم القبض عليهم خلال تلك الفترة (56) متهماً، من جنسيات متعددة، ثبت تورطهم في ارتكاب (276) حادثة منفصلة، قاربت قيمة مسروقاتها (5,240,000) مليون ريال، وتستكمل الأجهزة الأمنية الإجراءات النظامية كافة بحق المتهمين لإحالتهم إلى النيابة العامة.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
3,321
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
8,003
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
19,576
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
24,163

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

ربـع مليار في ملعب..!!

ربـع مليار في ملعب..!!

محمد الصيـعري
صاحب شغلتين فنان والثالثة مبدع..!

صاحب شغلتين فنان والثالثة مبدع..!

بدر الغامدي
ضياع البوصلة

ضياع البوصلة

مها عبدالله الحقباني
يبيع العسل بلسان خل...!

يبيع العسل بلسان خل...!

عبدالغني الشيخ
احترام كل المهن يقود المجتمع للسعادة

احترام كل المهن يقود المجتمع للسعادة

حسن آل عمير
التعليم وأزمة كورونا

التعليم وأزمة كورونا

غسان محمد عسيلان
فخ شركات الشحن و"صرقعة" مندوبي التوصيل

فخ شركات الشحن و"صرقعة" مندوبي التوصيل

ابتسام منصور القحطاني
تم شطب القضية

تم شطب القضية

أحمد عجب
دناءة التخطيط وقذارة الغادر

دناءة التخطيط وقذارة الغادر

جمعان الكرت
وحشية الحوثيين وتخاذل المجتمع الدولي

وحشية الحوثيين وتخاذل المجتمع الدولي

علي آل شرمة

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة