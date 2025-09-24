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شاهد.. وزير التعليم يشارك في العرضة السعودية احتفاءً بيوم الوطن

فيما جرى تدريب ١٨ معلمًا ورائد نشاط عليها في مختلف مناطق المملكة

شارك وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، في العرضة السعودية؛ وذلك على هامش احتفالية وزارة التعليم بمناسبة اليوم الوطني الـ89 للمملكة التي أقيمت، مساء أمس الاثنين، تحت رعاية الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، أمير منطقة الرياض، على مسرح الوزارة في طريق الملك عبدالله بالرياض تحت شعار "همة حتى القمة".
يُذكر أن دارة الملك عبدالعزيز -بالتعاون مع وزارة التعليم- كانت قد أطلقت مؤخرًا من خلال المركز الوطني للعرضة السعودية في الدارة، أول دورة تدريبية لمشرفي النشاط والمعلمين في الوزارة، ضمن برنامج التدريب على العرضة السعودية؛ سعيًا لإدخال أصول العرضة السعودية إلى المدارس ليبدأ الطلاب قريبًا بإلحاق العرضة ضمن اهتماماتهم داخل المدرسة وخارجها.
وقد شَمِلَ البرنامج التدريبي للعرضة، أكثر من (٢٠) ساعة تدريبية لـ(١٨) معلمًا ورائد نشاط في وزارة التعليم من مختلف مناطق المملكة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد.. وزير التعليم يشارك في العرضة السعودية احتفاءً بيوم الوطن
سبق

شارك وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، في العرضة السعودية؛ وذلك على هامش احتفالية وزارة التعليم بمناسبة اليوم الوطني الـ89 للمملكة التي أقيمت، مساء أمس الاثنين، تحت رعاية الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، أمير منطقة الرياض، على مسرح الوزارة في طريق الملك عبدالله بالرياض تحت شعار "همة حتى القمة".
يُذكر أن دارة الملك عبدالعزيز -بالتعاون مع وزارة التعليم- كانت قد أطلقت مؤخرًا من خلال المركز الوطني للعرضة السعودية في الدارة، أول دورة تدريبية لمشرفي النشاط والمعلمين في الوزارة، ضمن برنامج التدريب على العرضة السعودية؛ سعيًا لإدخال أصول العرضة السعودية إلى المدارس ليبدأ الطلاب قريبًا بإلحاق العرضة ضمن اهتماماتهم داخل المدرسة وخارجها.
وقد شَمِلَ البرنامج التدريبي للعرضة، أكثر من (٢٠) ساعة تدريبية لـ(١٨) معلمًا ورائد نشاط في وزارة التعليم من مختلف مناطق المملكة.

24 سبتمبر 2019 - 25 محرّم 1441
11:09 AM

شاهد.. وزير التعليم يشارك في العرضة السعودية احتفاءً بيوم الوطن

فيما جرى تدريب ١٨ معلمًا ورائد نشاط عليها في مختلف مناطق المملكة

A A A
عبدالحكيم شار - الرياض
1
3,445

شارك وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، في العرضة السعودية؛ وذلك على هامش احتفالية وزارة التعليم بمناسبة اليوم الوطني الـ89 للمملكة التي أقيمت، مساء أمس الاثنين، تحت رعاية الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، أمير منطقة الرياض، على مسرح الوزارة في طريق الملك عبدالله بالرياض تحت شعار "همة حتى القمة".
يُذكر أن دارة الملك عبدالعزيز -بالتعاون مع وزارة التعليم- كانت قد أطلقت مؤخرًا من خلال المركز الوطني للعرضة السعودية في الدارة، أول دورة تدريبية لمشرفي النشاط والمعلمين في الوزارة، ضمن برنامج التدريب على العرضة السعودية؛ سعيًا لإدخال أصول العرضة السعودية إلى المدارس ليبدأ الطلاب قريبًا بإلحاق العرضة ضمن اهتماماتهم داخل المدرسة وخارجها.
وقد شَمِلَ البرنامج التدريبي للعرضة، أكثر من (٢٠) ساعة تدريبية لـ(١٨) معلمًا ورائد نشاط في وزارة التعليم من مختلف مناطق المملكة.

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