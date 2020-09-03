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"الصحة": تسجيل 833 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 1454 خلال الـ24 ساعة الماضية

وزير المالية: مؤشر السياحة الداخلية زاد بنسبة 10%

خلال كلمته في مؤتمر اليورومني

أوضح وزير المالية وزير الاقتصاد والتخطيط المكلف محمد الجدعان خلال كلمته أمام مؤتمر "يورومني " الافتراضي أن المملكة استجابت لتداعيات جائحة كورونا مع العديد من الإجراءات لمواجهة تداعيات الفيروس المستجد، وفيما يخص السياحة قال الجدعان إن السياحة الداخلية زادت بنسبة 10% خلال الأشهر الماضية، وهو ما يعني وفق الخبراء زيادة
الإيرادات السياحية وفقًا لمركز الأبحاث والدراسات " ماس"، حيث بلغ حجم الإنفاق للسياحة المحلية خلال العام الماضي 2019 نحو 53 مليار ريال مقارنة بعام 2018 البالغ 48 مليار ريال بنمو 10.4 في المائة، ليسجل بذلك الإنفاق للسياحة المحلية مستوى قياسيًا ويعود40 في المائة من حجم الإنفاق لغرض الرحلات والتسوق، فيما 25 في المائة إلى أغراض الزيارات العائلية والأصدقاء فيما سجل 27 في المائة من حجم الإنفاق للأغراض الدينية، ونمت الرحلات للسياحة الداخلية بنحو 12.6 في المائة، لتبلغ 48 مليون رحلة مقارنة بنحو42.6 مليون رحلة للعام الذي سبقه 2018.

وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان

الرئيسية/ سياحة / سياحة داخلية

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وزير المالية: مؤشر السياحة الداخلية زاد بنسبة 10%
سبق

أوضح وزير المالية وزير الاقتصاد والتخطيط المكلف محمد الجدعان خلال كلمته أمام مؤتمر "يورومني " الافتراضي أن المملكة استجابت لتداعيات جائحة كورونا مع العديد من الإجراءات لمواجهة تداعيات الفيروس المستجد، وفيما يخص السياحة قال الجدعان إن السياحة الداخلية زادت بنسبة 10% خلال الأشهر الماضية، وهو ما يعني وفق الخبراء زيادة
الإيرادات السياحية وفقًا لمركز الأبحاث والدراسات " ماس"، حيث بلغ حجم الإنفاق للسياحة المحلية خلال العام الماضي 2019 نحو 53 مليار ريال مقارنة بعام 2018 البالغ 48 مليار ريال بنمو 10.4 في المائة، ليسجل بذلك الإنفاق للسياحة المحلية مستوى قياسيًا ويعود40 في المائة من حجم الإنفاق لغرض الرحلات والتسوق، فيما 25 في المائة إلى أغراض الزيارات العائلية والأصدقاء فيما سجل 27 في المائة من حجم الإنفاق للأغراض الدينية، ونمت الرحلات للسياحة الداخلية بنحو 12.6 في المائة، لتبلغ 48 مليون رحلة مقارنة بنحو42.6 مليون رحلة للعام الذي سبقه 2018.

03 سبتمبر 2020 - 15 محرّم 1442
03:15 PM

وزير المالية: مؤشر السياحة الداخلية زاد بنسبة 10%

خلال كلمته في مؤتمر اليورومني

A A A
خالد خليل - الرياض
1
1,246

أوضح وزير المالية وزير الاقتصاد والتخطيط المكلف محمد الجدعان خلال كلمته أمام مؤتمر "يورومني " الافتراضي أن المملكة استجابت لتداعيات جائحة كورونا مع العديد من الإجراءات لمواجهة تداعيات الفيروس المستجد، وفيما يخص السياحة قال الجدعان إن السياحة الداخلية زادت بنسبة 10% خلال الأشهر الماضية، وهو ما يعني وفق الخبراء زيادة
الإيرادات السياحية وفقًا لمركز الأبحاث والدراسات " ماس"، حيث بلغ حجم الإنفاق للسياحة المحلية خلال العام الماضي 2019 نحو 53 مليار ريال مقارنة بعام 2018 البالغ 48 مليار ريال بنمو 10.4 في المائة، ليسجل بذلك الإنفاق للسياحة المحلية مستوى قياسيًا ويعود40 في المائة من حجم الإنفاق لغرض الرحلات والتسوق، فيما 25 في المائة إلى أغراض الزيارات العائلية والأصدقاء فيما سجل 27 في المائة من حجم الإنفاق للأغراض الدينية، ونمت الرحلات للسياحة الداخلية بنحو 12.6 في المائة، لتبلغ 48 مليون رحلة مقارنة بنحو42.6 مليون رحلة للعام الذي سبقه 2018.

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