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مجلس شباب منطقة الباحة ينفّذ مبادرة "الباحة آمنة"

بالتعاون مع متطوعي الهلال الأحمر السعودي والشؤون الصحية

امتدادًا للحملة الاستثنائية التثقيفية للتوعية من فيروس كورونا، نفذ مجلس شباب منطقة الباحة بالتعاون مع الجهات الحكومية التخصصية والقطاعات الأمنية والعيادات الشاملة لقوى الأمن بالمنطقة مبادرة "الباحة آمنة" للكشف على القادمين من المحافظات إلى مدينة الباحة، عن طريق نقاط فرز وتفتيش بصرية للتأكد من سلامتهم من فيروس كورونا.


وذلك استشعاراً من المجلس بتمكين الممارسين الصحيين (المتطوعين) بالمنطقة، للقيام بواجبهم الوطني في مواجهة فيروس كورونا (COVID-19).

وقد أوضح مشرف الحملة الميداني عبدالرحمن عائض الغامدي، أنه لن نتوانى في خدمة الوطن في شتى المجالات ومساندة جميع الجهات المختصة.

وأفاد المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الباحة، عماد بن منسي الزهراني؛ بأن هذه المشاركة تأتي بالمساندة بعدد من المتطوعين بالهلال الأحمر، بتوجيههم على نقاط الفرز الخاصة بالكشف الميداني على المارين، وتوزيع المعقمات ووسائل الوقاية، وتقديم التوعية الصحية لهم.

وأشار مشرف العلاقات والإعلام بالعيادات الشاملة لقوى الأمن بالباحة، فهد محمد آل سليمان، إلى أن مشاركة العيادة في هذه المبادرة تعتبر واجبًا وطنيًّا نهدف من خلاله للحفاظ على صحة وسلامة المواطن والمقيم.

وأوضح رئيس مجلس شباب منطقة الباحة، أن المبادرة تأتي امتداداً للحملة الاستثنائية التثقيفية التي وجه بها أمير منطقة الباحة الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز، للتوعية الصحية للوقاية من فيروس كورونا، متمنياً السلامة للجميع، حفظ الله قادتنا وشعبنا ووطننا الغالي من كل شر ومكروه.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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مجلس شباب منطقة الباحة ينفّذ مبادرة "الباحة آمنة"
سبق

امتدادًا للحملة الاستثنائية التثقيفية للتوعية من فيروس كورونا، نفذ مجلس شباب منطقة الباحة بالتعاون مع الجهات الحكومية التخصصية والقطاعات الأمنية والعيادات الشاملة لقوى الأمن بالمنطقة مبادرة "الباحة آمنة" للكشف على القادمين من المحافظات إلى مدينة الباحة، عن طريق نقاط فرز وتفتيش بصرية للتأكد من سلامتهم من فيروس كورونا.


وذلك استشعاراً من المجلس بتمكين الممارسين الصحيين (المتطوعين) بالمنطقة، للقيام بواجبهم الوطني في مواجهة فيروس كورونا (COVID-19).

وقد أوضح مشرف الحملة الميداني عبدالرحمن عائض الغامدي، أنه لن نتوانى في خدمة الوطن في شتى المجالات ومساندة جميع الجهات المختصة.

وأفاد المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الباحة، عماد بن منسي الزهراني؛ بأن هذه المشاركة تأتي بالمساندة بعدد من المتطوعين بالهلال الأحمر، بتوجيههم على نقاط الفرز الخاصة بالكشف الميداني على المارين، وتوزيع المعقمات ووسائل الوقاية، وتقديم التوعية الصحية لهم.

وأشار مشرف العلاقات والإعلام بالعيادات الشاملة لقوى الأمن بالباحة، فهد محمد آل سليمان، إلى أن مشاركة العيادة في هذه المبادرة تعتبر واجبًا وطنيًّا نهدف من خلاله للحفاظ على صحة وسلامة المواطن والمقيم.

وأوضح رئيس مجلس شباب منطقة الباحة، أن المبادرة تأتي امتداداً للحملة الاستثنائية التثقيفية التي وجه بها أمير منطقة الباحة الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز، للتوعية الصحية للوقاية من فيروس كورونا، متمنياً السلامة للجميع، حفظ الله قادتنا وشعبنا ووطننا الغالي من كل شر ومكروه.

02 إبريل 2020 - 9 شعبان 1441
04:55 PM
اخر تعديل
02 إبريل 2020 - 9 شعبان 1441
05:47 PM

مجلس شباب منطقة الباحة ينفّذ مبادرة "الباحة آمنة"

بالتعاون مع متطوعي الهلال الأحمر السعودي والشؤون الصحية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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امتدادًا للحملة الاستثنائية التثقيفية للتوعية من فيروس كورونا، نفذ مجلس شباب منطقة الباحة بالتعاون مع الجهات الحكومية التخصصية والقطاعات الأمنية والعيادات الشاملة لقوى الأمن بالمنطقة مبادرة "الباحة آمنة" للكشف على القادمين من المحافظات إلى مدينة الباحة، عن طريق نقاط فرز وتفتيش بصرية للتأكد من سلامتهم من فيروس كورونا.


وذلك استشعاراً من المجلس بتمكين الممارسين الصحيين (المتطوعين) بالمنطقة، للقيام بواجبهم الوطني في مواجهة فيروس كورونا (COVID-19).

وقد أوضح مشرف الحملة الميداني عبدالرحمن عائض الغامدي، أنه لن نتوانى في خدمة الوطن في شتى المجالات ومساندة جميع الجهات المختصة.

وأفاد المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الباحة، عماد بن منسي الزهراني؛ بأن هذه المشاركة تأتي بالمساندة بعدد من المتطوعين بالهلال الأحمر، بتوجيههم على نقاط الفرز الخاصة بالكشف الميداني على المارين، وتوزيع المعقمات ووسائل الوقاية، وتقديم التوعية الصحية لهم.

وأشار مشرف العلاقات والإعلام بالعيادات الشاملة لقوى الأمن بالباحة، فهد محمد آل سليمان، إلى أن مشاركة العيادة في هذه المبادرة تعتبر واجبًا وطنيًّا نهدف من خلاله للحفاظ على صحة وسلامة المواطن والمقيم.

وأوضح رئيس مجلس شباب منطقة الباحة، أن المبادرة تأتي امتداداً للحملة الاستثنائية التثقيفية التي وجه بها أمير منطقة الباحة الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز، للتوعية الصحية للوقاية من فيروس كورونا، متمنياً السلامة للجميع، حفظ الله قادتنا وشعبنا ووطننا الغالي من كل شر ومكروه.

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