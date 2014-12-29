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بالفيديو.. أمير عسير يلغي "الفلكلور" في "ليلة الصلح" تضامناً مع وفاة اللواء "الأسمري"

أجّل الاحتفال إلى وقت آخر أكثر ملاءمة

سجّل أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال، موقفاً إنسانياً عندما أوقف فقرة الفلكلور الشعبي أثناء حضوره مناسبة بين أسرتي "آلجرمان" و"آل غرامة"؛ لاستكمال مقتضيات صلح بلَّسمر التاريخي.

فقبيل أن تبدأ فقرة الفلكلور الشعبي لفرقة بلَّسمر التراثية على إيقاع شيلة أعدت بتلك المناسبة، طلب الأمير من كامل الفرقة والداعين أن يقفوا أمامه، ثم بين لهم إدراكه لأهمية الموروث في السلم وابتهاجاته، وفي الحرب ووقفاته.

وقال للحضور: "أنا أقدّركم وأقدر الرجال.. والليلة انتقل إلى رحمة الله صديق لنا، وهو اللواء محمد الأسمري، مدير عام السجون بالمملكة، وهو رجل تربطني فيه علاقة طيبة، وأنا متأكد أن بينكم من تجمعه به قرابة أو جيرة، وقررت إلغاء هذه الفقرة عزاء لأسرته ولكم ولنا فيه، وتأجيل الاحتفال بهذه الطريقة العريقة المقدرة لوقت آخر أكثر ملاءمة".

أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بالفيديو.. أمير عسير يلغي "الفلكلور" في "ليلة الصلح" تضامناً مع وفاة اللواء "الأسمري"
سبق

سجّل أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال، موقفاً إنسانياً عندما أوقف فقرة الفلكلور الشعبي أثناء حضوره مناسبة بين أسرتي "آلجرمان" و"آل غرامة"؛ لاستكمال مقتضيات صلح بلَّسمر التاريخي.

فقبيل أن تبدأ فقرة الفلكلور الشعبي لفرقة بلَّسمر التراثية على إيقاع شيلة أعدت بتلك المناسبة، طلب الأمير من كامل الفرقة والداعين أن يقفوا أمامه، ثم بين لهم إدراكه لأهمية الموروث في السلم وابتهاجاته، وفي الحرب ووقفاته.

وقال للحضور: "أنا أقدّركم وأقدر الرجال.. والليلة انتقل إلى رحمة الله صديق لنا، وهو اللواء محمد الأسمري، مدير عام السجون بالمملكة، وهو رجل تربطني فيه علاقة طيبة، وأنا متأكد أن بينكم من تجمعه به قرابة أو جيرة، وقررت إلغاء هذه الفقرة عزاء لأسرته ولكم ولنا فيه، وتأجيل الاحتفال بهذه الطريقة العريقة المقدرة لوقت آخر أكثر ملاءمة".

29 ديسمبر 2020 - 14 جمادى الأول 1442
07:35 PM

بالفيديو.. أمير عسير يلغي "الفلكلور" في "ليلة الصلح" تضامناً مع وفاة اللواء "الأسمري"

أجّل الاحتفال إلى وقت آخر أكثر ملاءمة

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عيسى الحربي - عسير
4
20,252

سجّل أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال، موقفاً إنسانياً عندما أوقف فقرة الفلكلور الشعبي أثناء حضوره مناسبة بين أسرتي "آلجرمان" و"آل غرامة"؛ لاستكمال مقتضيات صلح بلَّسمر التاريخي.

فقبيل أن تبدأ فقرة الفلكلور الشعبي لفرقة بلَّسمر التراثية على إيقاع شيلة أعدت بتلك المناسبة، طلب الأمير من كامل الفرقة والداعين أن يقفوا أمامه، ثم بين لهم إدراكه لأهمية الموروث في السلم وابتهاجاته، وفي الحرب ووقفاته.

وقال للحضور: "أنا أقدّركم وأقدر الرجال.. والليلة انتقل إلى رحمة الله صديق لنا، وهو اللواء محمد الأسمري، مدير عام السجون بالمملكة، وهو رجل تربطني فيه علاقة طيبة، وأنا متأكد أن بينكم من تجمعه به قرابة أو جيرة، وقررت إلغاء هذه الفقرة عزاء لأسرته ولكم ولنا فيه، وتأجيل الاحتفال بهذه الطريقة العريقة المقدرة لوقت آخر أكثر ملاءمة".

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