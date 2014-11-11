النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

بالديناميت.. الاستيلاء على سفارة فنزويلا في بوليفيا ومخاوف من مجزرة

وزير الخارجية المكسيكي يعلن أن بلاده ستعرض اللجوء على "موراليس"

قالت السفيرة الفنزويلية في بوليفيا كريسبيلي غونزاليس: إن مقر السفارة الفنزويلية في لاباز، قد استولى عليه الأحد محتجون مُلَثّمون؛ على إثر استقالة الرئيس البوليفي إيفو موراليس، حليف كاراكاس، من منصبه.

وأضافت الدبلوماسية الفنزويلية لوكالة الأنباء الرسمية "إيه بي آي": "لقد استولى أشخاص مقنّعون (بحوزتهم) ديناميت ودروع، على السفارة الفنزويلية في بوليفيا".

وتابعت: "نحن بخير وأمان؛ لكنهم يريدون ارتكاب مجزرة بحقنا. ساعدنا في الإبلاغ عن هذه الوحشية".

وفي وقت سابق الأحد، أدان الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو "بشكل قاطع"، "الانقلاب" في بوليفيا بعد استقالة موراليس.

وكتب "مادورو" على "تويتر": "نُدين بشكل قاطع الانقلاب على الأخ الرئيس إيفو موراليس"؛ داعيًا إلى "التعبئة للمطالبة بالحفاظ على حياة الشعوب الأصلية البوليفية ضحية العنصرية".

وحكم موراليس بوليفيا منذ العام 2006، وكان الجيش والشرطة قد طالباه في وقت سابق بالتنحي.

قال وزير الخارجية المكسيكي مارسيلو إبرارد، الأحد: إن بلاده ستعرض اللجوء على رئيس بوليفيا إيفو موراليس، إذا طلب ذلك.

سفارة فنزويلا

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
بالديناميت.. الاستيلاء على سفارة فنزويلا في بوليفيا ومخاوف من مجزرة
سبق

قالت السفيرة الفنزويلية في بوليفيا كريسبيلي غونزاليس: إن مقر السفارة الفنزويلية في لاباز، قد استولى عليه الأحد محتجون مُلَثّمون؛ على إثر استقالة الرئيس البوليفي إيفو موراليس، حليف كاراكاس، من منصبه.

وأضافت الدبلوماسية الفنزويلية لوكالة الأنباء الرسمية "إيه بي آي": "لقد استولى أشخاص مقنّعون (بحوزتهم) ديناميت ودروع، على السفارة الفنزويلية في بوليفيا".

وتابعت: "نحن بخير وأمان؛ لكنهم يريدون ارتكاب مجزرة بحقنا. ساعدنا في الإبلاغ عن هذه الوحشية".

وفي وقت سابق الأحد، أدان الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو "بشكل قاطع"، "الانقلاب" في بوليفيا بعد استقالة موراليس.

وكتب "مادورو" على "تويتر": "نُدين بشكل قاطع الانقلاب على الأخ الرئيس إيفو موراليس"؛ داعيًا إلى "التعبئة للمطالبة بالحفاظ على حياة الشعوب الأصلية البوليفية ضحية العنصرية".

وحكم موراليس بوليفيا منذ العام 2006، وكان الجيش والشرطة قد طالباه في وقت سابق بالتنحي.

قال وزير الخارجية المكسيكي مارسيلو إبرارد، الأحد: إن بلاده ستعرض اللجوء على رئيس بوليفيا إيفو موراليس، إذا طلب ذلك.

11 نوفمبر 2019 - 14 ربيع الأول 1441
08:20 AM

بالديناميت.. الاستيلاء على سفارة فنزويلا في بوليفيا ومخاوف من مجزرة

وزير الخارجية المكسيكي يعلن أن بلاده ستعرض اللجوء على "موراليس"

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
194

قالت السفيرة الفنزويلية في بوليفيا كريسبيلي غونزاليس: إن مقر السفارة الفنزويلية في لاباز، قد استولى عليه الأحد محتجون مُلَثّمون؛ على إثر استقالة الرئيس البوليفي إيفو موراليس، حليف كاراكاس، من منصبه.

وأضافت الدبلوماسية الفنزويلية لوكالة الأنباء الرسمية "إيه بي آي": "لقد استولى أشخاص مقنّعون (بحوزتهم) ديناميت ودروع، على السفارة الفنزويلية في بوليفيا".

وتابعت: "نحن بخير وأمان؛ لكنهم يريدون ارتكاب مجزرة بحقنا. ساعدنا في الإبلاغ عن هذه الوحشية".

وفي وقت سابق الأحد، أدان الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو "بشكل قاطع"، "الانقلاب" في بوليفيا بعد استقالة موراليس.

وكتب "مادورو" على "تويتر": "نُدين بشكل قاطع الانقلاب على الأخ الرئيس إيفو موراليس"؛ داعيًا إلى "التعبئة للمطالبة بالحفاظ على حياة الشعوب الأصلية البوليفية ضحية العنصرية".

وحكم موراليس بوليفيا منذ العام 2006، وكان الجيش والشرطة قد طالباه في وقت سابق بالتنحي.

قال وزير الخارجية المكسيكي مارسيلو إبرارد، الأحد: إن بلاده ستعرض اللجوء على رئيس بوليفيا إيفو موراليس، إذا طلب ذلك.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
12,084
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
36,146
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
33,523
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
28,804

كاريكاتير

"إرهاب نصر الله على المتظاهرين في لبنان"

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة