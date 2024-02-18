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ارتفاع حصيلة الوفيات بفيروس كورونا في الصين إلى 1868 شخصاً

وصلت حالات الإصابة بالمرض إلى 72 ألفاً و436 شخصاً

ارتفعت حصيلة الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا في الصين، إلى 1868 شخصاً، كما ارتفعت حالات الإصابة في البلاد إلى 72 ألفاً و436 شخصاً، حسبما أفادت السلطات الصحية الوطنية أمس.

جاء ذلك بعد أن سجّلت البلاد 98 حالة وفاة و1886 إصابة جديدة خلال يوم الإثنين.

وسجّلت مقاطعة هوبي؛ بؤرة تفشي الفيروس، 93 حالة وفاة و1807 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال يوم الإثنين.

ويرتفع بذلك إجمالي الوفيات في المقاطعة منذ بدء تفشي الفيروس، إلى 1789 حالة، والإصابات إلى 59 ألفاً و989، حسبما ذكرت اللجنة الصحية في المقاطعة.

وأوضحت اللجنة أن 7862 مريضاً تماثلوا للشفاء وخرجوا من المستشفيات.

الصين فيروس كورونا الجديد

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ارتفاع حصيلة الوفيات بفيروس كورونا في الصين إلى 1868 شخصاً
سبق

ارتفعت حصيلة الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا في الصين، إلى 1868 شخصاً، كما ارتفعت حالات الإصابة في البلاد إلى 72 ألفاً و436 شخصاً، حسبما أفادت السلطات الصحية الوطنية أمس.

جاء ذلك بعد أن سجّلت البلاد 98 حالة وفاة و1886 إصابة جديدة خلال يوم الإثنين.

وسجّلت مقاطعة هوبي؛ بؤرة تفشي الفيروس، 93 حالة وفاة و1807 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال يوم الإثنين.

ويرتفع بذلك إجمالي الوفيات في المقاطعة منذ بدء تفشي الفيروس، إلى 1789 حالة، والإصابات إلى 59 ألفاً و989، حسبما ذكرت اللجنة الصحية في المقاطعة.

وأوضحت اللجنة أن 7862 مريضاً تماثلوا للشفاء وخرجوا من المستشفيات.

18 فبراير 2020 - 24 جمادى الآخر 1441
08:26 AM

ارتفاع حصيلة الوفيات بفيروس كورونا في الصين إلى 1868 شخصاً

وصلت حالات الإصابة بالمرض إلى 72 ألفاً و436 شخصاً

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - بكين
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ارتفعت حصيلة الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا في الصين، إلى 1868 شخصاً، كما ارتفعت حالات الإصابة في البلاد إلى 72 ألفاً و436 شخصاً، حسبما أفادت السلطات الصحية الوطنية أمس.

جاء ذلك بعد أن سجّلت البلاد 98 حالة وفاة و1886 إصابة جديدة خلال يوم الإثنين.

وسجّلت مقاطعة هوبي؛ بؤرة تفشي الفيروس، 93 حالة وفاة و1807 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال يوم الإثنين.

ويرتفع بذلك إجمالي الوفيات في المقاطعة منذ بدء تفشي الفيروس، إلى 1789 حالة، والإصابات إلى 59 ألفاً و989، حسبما ذكرت اللجنة الصحية في المقاطعة.

وأوضحت اللجنة أن 7862 مريضاً تماثلوا للشفاء وخرجوا من المستشفيات.

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