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تونس تسجل إصابتين جديدتين بكورونا

إجمالي عدد حالات التعافي بلغ 1023

أعلنت وزارة الصحة التونسية، اليوم، عن تسجيل حالتَيْ إصابة جديدتين من فيروس كورونا المستجدّ، ليصل إجمالي عدد الإصابات 1162 إصابة.

وأوضح البيان اليومي للوزارة أن العدد الإجمالي للتحاليل بلغ 68321، وإجمالي عدد حالات التعافي وصل إلى 1023 حالة، مقابل 50 حالة وفاة.

وأشار البيان إلى وجود 89 حالة إصابة ما زالت حاملة للفيروس وهي بصدد المتابعة.

فيروس كورونا الجديد

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تونس تسجل إصابتين جديدتين بكورونا
سبق

أعلنت وزارة الصحة التونسية، اليوم، عن تسجيل حالتَيْ إصابة جديدتين من فيروس كورونا المستجدّ، ليصل إجمالي عدد الإصابات 1162 إصابة.

وأوضح البيان اليومي للوزارة أن العدد الإجمالي للتحاليل بلغ 68321، وإجمالي عدد حالات التعافي وصل إلى 1023 حالة، مقابل 50 حالة وفاة.

وأشار البيان إلى وجود 89 حالة إصابة ما زالت حاملة للفيروس وهي بصدد المتابعة.

25 يونيو 2020 - 4 ذو القعدة 1441
05:50 PM

تونس تسجل إصابتين جديدتين بكورونا

إجمالي عدد حالات التعافي بلغ 1023

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلنت وزارة الصحة التونسية، اليوم، عن تسجيل حالتَيْ إصابة جديدتين من فيروس كورونا المستجدّ، ليصل إجمالي عدد الإصابات 1162 إصابة.

وأوضح البيان اليومي للوزارة أن العدد الإجمالي للتحاليل بلغ 68321، وإجمالي عدد حالات التعافي وصل إلى 1023 حالة، مقابل 50 حالة وفاة.

وأشار البيان إلى وجود 89 حالة إصابة ما زالت حاملة للفيروس وهي بصدد المتابعة.

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